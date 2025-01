Em meio aos relatos de seu noivado com Rinku Singh, o pai do parlamentar do Partido Samajwadi quebra o silêncio

Rumores sobre o noivado do jogador do time indiano de críquete Rinku Singh com a deputada (MP) do Partido Samajwadi, Priya Saroj, foram negados pelo pai da menina. Na sexta-feira, muitos meios de comunicação e jornalistas noticiaram o suposto envolvimento. Alguns até parabenizaram Rinku nas redes sociais. Houve uma nova reviravolta na história quando Tufani Saroj – pai de Priya e também três vezes membro do Parlamento e agora MLA de Kerakat em Jaunpur – disse que a notícia estava “totalmente errada”. No entanto, o pai revelou que há conversas entre as duas famílias sobre o casal.

“Priya está atualmente em Thiruvananthapuram a trabalho e não, seu noivado com Rinku Singh não aconteceu. Sim, estão ocorrendo negociações entre as famílias, mas a notícia do noivado é completamente falsa”, disse Tufani. Televisão Digital da Índia.

Saroj é membro do Parlamento Lok Sabha do distrito eleitoral de Machhlishahr em Uttar Pradesh. Ela também estudou Direito e tem uma sólida formação política.

O melhor marcapasso Mohammed Shami retornou ao time indiano quando o Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI) anunciou o time T20I da Inglaterra de 15 jogadores na semana passada.

Rinku será visto em ação durante a série T20I de cinco partidas contra a Inglaterra, começando em 22 de janeiro.

A série T20I de cinco partidas começará em 22 de janeiro em Calcutá. A segunda e terceira partidas serão disputadas nos dias 25 e 28 de janeiro em Chennai e Rajkot, respectivamente. A quarta partida da série será disputada no dia 31 de janeiro em Pune. A partida final da série T20I será disputada em Mumbai, no dia 2 de fevereiro.

Seleção indiana para a série T20I: Suryakumar Yadav (C), Sanju Samson (WK), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Rinku Singh, Nitish Kumar Reddy, Axar Patel (VC), Harshit Rana, Arshdeep Singh, Mohammad Shami, Varun Chakravarthy, Ravi Bishnoi, Washington Sundar, Dhruv Jurel (WK).

(Com entradas ANI)