Em uma grande vitória na Índia no 1º T20I, a estrela da Inglaterra faz uma estranha atenção “feliz”

Um jogador de jogador rápido da Inglaterra, Jofra Archer, disse que as baterias indianas tiveram sorte quando sua equipe caiu com uma grande perda na primeira reunião do T20i em Calcutá na quarta -feira. Archer conquistou 2 gols para a Inglaterra, mas os Batoners indianos governaram Supreme, e o abridor de Abhishek Sharma atingiu 8 seis em suas rodadas. Perseguindo apenas 132, a Índia realizou brevemente a partida e venceu a partida com 43 bolas. Archer disse que os adesivos indianos tinham “imensa felicidade” porque muitas bolas não pensavam no ar, mas eventualmente um não-homem caiu no chão.

“Parece -me que as condições me favoreceram um pouco mais do que outras músicas de jogador. Outras escotilhas correram bem, mas a massa teve muita sorte. Algumas bolas, bem, muitas bolas, entraram no ar, mas não foram, mas não deu errado e provavelmente o próximo jogo, todo mundo vai entregar e 40 em seis “, disse Archer.

Archer continuou a aconselhar a massa a manter a cabeça, apesar de perder a partida, porque esses resultados podem acontecer na Índia quando a equipe aceita táticas agressivas.

“É simplesmente importante manter sua cabeça, isso geralmente acontece na Índia, especialmente no IPL. Balkars vão duro, o Telmony vai duro e estávamos do seu lado azarado.

“Sim, você sempre tem que tentar no início, porque se você conseguir três ou quatro no poder, geralmente morde as equipes de maneira diferente.”

“A única maneira de descobrir se tenta. Tentamos, não funcionou, então tentaremos o próximo jogo novamente “, disse Archer.

O capitão da Inglaterra, Jos Buttler, atribuiu uma derrota esmagadora com sete gols contra a Índia no primeiro T20 International aqui a incapacidade de suas batalhas de “colocar o jogo” diante do boliche de alta qualidade.

O técnico Brendon McCullum começou suas novas rodadas com a derrota com a Índia depois que a Inglaterra caiu contra o trio Spin Varun Chakravarthy, Axar Patel e Ravi Bishnoi para se submeter a 132.