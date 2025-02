Embiid 76ers riconosce che forse avrà bisogno di un altro intervento chirurgico al ginocchio

MILWAUKEE – Il centro di Philadelphia 76ers Joel Embiid ha riconosciuto che avrebbe potuto subire un’altra operazione del ginocchio sinistra che lo ha infastidito nell’ultimo anno se non si sente meglio entro la fine della stagione.

Lisa Salters ESPN ha riferito durante la ABC una trasmissione di 76ers 135-127 per Milwaukee Bucks, che Embiid le ha detto che crede che il suo ginocchio “possa accettare un’altra operazione e un lungo periodo di recupero, che dopo lesioni iniziali lo scorso febbraio. “

L’MVP 2022-23 non era così definitivo quando ha parlato con i giornalisti dopo la partita, ma ha indicato che la chirurgia offseason potrebbe almeno essere una possibilità.

“Penso che la risposta diretta sia che se hai qualcosa di incoerente, devi fare qualcosa al riguardo ad un certo punto”, ha detto Embiid. “Non sappiamo cosa sia. Guardiamo ogni opzione.”

Embiid è tornato all’azione martedì dopo che erano mancate 15 partite a causa del suo problema al ginocchio. In tre partite ha giocato nell’ultima settimana, ha una media di 26,3 punti, 10 rimbalzi e 7,3 assist.

La scorsa stagione ha giocato solo 39 partite a causa di un menisco strappato nel ginocchio sinistro. 76ers hanno annunciato all’inizio di febbraio in questa stagione di aver subito un intervento chirurgico. Embiid è tornato all’inizio di aprile, faceva parte del gioco di 76er, e poi la scorsa estate ha vinto una medaglia d’oro con la squadra olimpica degli Stati Uniti.

Dopo la partita di domenica, Embiid ha riconosciuto di aver subito abbastanza tempo dopo l’anno scorso.

“Ad un certo punto, probabilmente ho bisogno, soprattutto quando arriva l’estate, quei pochi mesi per riprendersi completamente”, ha detto Embiid. “Come ho detto, non so cosa sia, ma se è ancora la stessa formula, ovviamente devi provare qualcos’altro.”

Embiid, 30 anni, in questa stagione su 24,6 punti, 8,1 rimbalzi e 4,4 assistenza in 15 partite.

“Prendilo ogni giorno ogni giorno”, ha detto Embiid. “Se si deteriora, allora devi fare qualcosa al riguardo. Se non è abbastanza coerente, allora non è abbastanza buono. “

Associated Press ha contribuito a questo rapporto.