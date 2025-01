Emergono dettagli sul motivo per cui Jimmy Butler è arrabbiato con gli Heat

Sappiamo tutti che Jimmy Butler è chiaramente arrabbiato con i Miami Heat, ma nessuno è sicuro del motivo per cui sia così scontento della squadra, del suo staff tecnico e del front office.

Ora stanno emergendo alcuni dettagli su ciò che ha portato Butler a richiedere uno scambio.

Secondo Ramona Shelburne, per NBACentral, Butler non è contento di quello che percepisce come un cambiamento di ruolo nel roster.

Il rapporto di Shelburne diceva:

“In campo, Butler ha iniziato a pensare che gli Heat stessero dando priorità ad Adebayo e Herro rispetto a lui, fonti vicine a Butler hanno detto…” Se fanno questa transizione a Bam e Tyler, Jimmy dice: “Okay, fai la tua transizione”, ha detto una fonte vicina a Butler. “Se (lui) sarà la seconda o la terza ruota, (lo) sarà a Phoenix per Kevin Durant e Devin Booker.”

Secondo quanto riferito, Jimmy Butler preferirebbe giocare come terza opzione dietro Kevin Durant e Devin Booker piuttosto che giocare dietro Tyler Herro e Bam Adebayo, secondo @ramonashelburne “In campo, Butler iniziò a credere che gli Heat stessero dando priorità ad Adebayo e Herro rispetto a lui… pic.twitter.com/RPkMnNzFZT — NBACentral (@TheDunkCentral) 17 gennaio 2025

Butler è a suo agio nel ruolo di “seconda o terza ruota”, ma solo se è dietro giocatori come Kevin Durant o Devin Booker dei Phoenix Suns.

Per anni, Butler ha guidato gli Heat e, se vuole che questo cambi, vuole portare le sue abilità altrove.

Herro ha avuto un anno eccezionale, quindi nessuno può incolpare gli Heat per averlo favorito di più.

Nel frattempo, Adebayo rimane una parte vitale dell’attacco e della difesa della squadra, facendo cose che Butler semplicemente non può.

Anche se è logico che Butler si senta a disagio con la sua posizione al cambio della guardia, alcuni ritengono che abbia bisogno di capire che sta invecchiando e che il successo della squadra è più importante di ogni altra cosa.

Se vincono di più con Herro e Adebayo in carica, Butler dovrebbe accettarlo, sostengono questi tifosi.

Anche se secondo quanto riferito, Butler è d’accordo nel seguire Durant e Booker, non è stato raggiunto alcun accordo per realizzarlo e rimane un membro degli Heat.

Sarà così la prossima settimana o dopo la scadenza del 6 febbraio?

