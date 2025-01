Emily Fox dell’Arsenal elogia la “forza costante” di Renee Slegers.

Il difensore dell’Arsenal Emily Fox ha elogiato la “forza costante” dell’allenatore ad interim Renee Slegers dopo aver reinstillato fiducia nella squadra dopo la partenza di Jonas Eidevall.

Slegers è subentrato ad interim dopo la partenza di Eidevall in ottobre.

L’Arsenal ha subito due sconfitte consecutive prima della sua partenza, 5–2 contro il Bayern Monaco e 2–1 contro il Chelsea. Fonti hanno detto a ESPN che ha perso anche il suo spogliatoio.

Il nazionale degli Stati Uniti ha elogiato Slegers per una “transizione fluida” e per aver dato fiducia alla squadra dopo un inizio di stagione lento, che ha visto l’Arsenal ottenere solo una vittoria nelle prime quattro partite della Women’s Super League (WSL).

“Renee è fantastica”, ha detto Fox a ESPN. Penso che sicuramente quando è arrivata sia stato molto difficile, ma penso che fortunatamente avevamo una struttura davvero fantastica e con lei dico sempre che è molto equilibrata, fiduciosa, diretta. E così ci siamo riuniti, penso che stia facendo davvero un ottimo lavoro nel chiarire le cose e dare fiducia alle persone.”

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

Slegers rimane in carica per ora, ma i fan hanno chiesto che fosse nominata in modo permanente poiché il club ha iniziato a cercare un sostituto l’anno scorso. L’aggiornamento è previsto prima dello scontro WSL dell’Arsenal contro il Crystal Palace di domenica.

“In questo senso, è stata una transizione molto fluida e lei non si è fermata”, ha aggiunto Fox.

“Penso sicuramente che con una pausa di due settimane a metà stagione, possiamo finalmente sederci e mettere insieme le cose, stiamo già facendo più delle cose che penso che Renee volesse fare come leader. per i Giochi di gennaio, il che è emozionante.

“Penso che quando è successo per la prima volta l’anno scorso è successo di settimana in settimana, cosa succederà? Ma penso che ora che sono passati alcuni mesi con Renee, abbiamo quella coerenza e penso che abbiamo fiducia nel club e superiori che stanno facendo di tutto per trovare l’allenatore giusto e fornirci informazioni nel più breve tempo possibile.

“Penso che Renee sia semplicemente una forza costante e con i compagni di squadra che abbiamo e le ragazze che abbiamo, penso che siamo tutti molto fiduciosi e sappiamo quanto sia importante per noi.

L’Arsenal ha due partite potenzialmente decisive contro la capolista Chelsea – che è in testa alla classifica con sei punti di vantaggio – prima di affrontare il Manchester City, secondo in classifica.

“C’è molto in gioco, ma penso che ogni volta che li suoniamo, è così”, ha detto Fox.

Emily Fox ha elogiato l’impatto di Renee Slegers sull’Arsenal Foto di Alex Burstow/Arsenal FC tramite Getty Images

“Penso sicuramente che con Chelsea e Manchester City, in termini di atmosfera, tifosi, ci sia sempre un po’ di più quando giochiamo quelle partite. Sembra sicuramente più una rivalità quando le giochiamo. Che si tratti di una finale o solo campionato, penso che ogni volta che affrontiamo contro il Chelsea o il Manchester City, la vediamo sempre come una partita decisiva”.

Il terzino destro ha detto che deve avere il controllo difensivo per reprimere le minacce offensive del Chelsea.

Il Chelsea ha segnato 31 gol in campionato in questa stagione e ne ha subiti solo sei. L’Arsenal ha segnato 20 gol ma ne ha subiti solo cinque. Due di questi sono arrivati ​​contro il Chelsea nella gara d’andata, gli altri due nel pareggio iniziale per 2-2 contro il Manchester City.

“Senza dubbio in difesa devo avere la meglio, sia nell’uno contro uno, sia con i calci piazzati, i cross d’angolo e le seconde palle in area.

“Quindi penso davvero di essere al top. Sento che con il Chelsea possono finire qualsiasi cosa e creare qualcosa dal nulla. E quindi, essere sempre bloccati sulla difensiva”.