Emma Hayes está olhando além dos preparativos para a Copa do Mundo da USWNT: “O que queremos que nosso programa represente?”

O chefe da equipe nacional dos EUA dos Estados Unidos, Emma Hayes, teve apenas 75 dias para serem construídos em direção a uma medalha de ouro olímpica. Em geral, uma tarefa impossível para alguns seria considerada, mas Hayes e o USWNT alcançaram o que muitos pensaram que não podiam. Agora, ela e o grupo já estão de olho no ciclo de 2027-28. Desta vez, com uma acumulação e preparação mais tradicionais para um gerente e, embora você queira competir por pontos no pódio, ele também deseja ajudar a renomear todo o ecossistema.

Hayes está trabalhando para lançar uma estratégia, “The Wnt Way”, que é uma visão que começa com ênfase em “colocar a lente feminina no coração de tudo o que fazemos”, disse ele durante uma mesa redonda virtual.

Seu objetivo vem ao lado da Federação de Futebol dos EUA. “O caminho dos Estados Unidos” Estratégia, com mecanismos já em vigor, mas isso foi apresentado recentemente na Convenção de Treinadores de Futebol vinculada pelo diretor de esportes Matt Crocker em janeiro. A estrada dos EUA será a estratégia multifacetada oficial para o futebol americano no futuro. Ele enfatiza o desenvolvimento de jogadores e renova a perspectiva de que a Federação de Futebol dos Estados Unidos está a serviço ao crescimento do futebol em todo o país.

“Preparar -se para os Jogos Olímpicos estava longe de ser desafiador. Foi extremamente agradável. Mas o que isso significava era que eu estava assumindo um programa em que, é claro, eu sei muito sobre o programa, mas pensando no futuro desse programa, Tanto por dentro quanto fora do campo, levou para setembro até a mudança do ano, onde realmente tivemos a oportunidade de fugir e dizer: ‘Tudo bem, além de ganhar e além de competir para vencer, o que queremos nosso programa?

O gerente da USWNT apresentará a filosofia ao futebol americano, que inclui uma missão geral e vários objetivos:

A missão do Wnt Way

Como Hayes o descreveu, ele foi projetado como um “avião feminino” para vencer e estabelecer a fasquia para o jogo global. A idéia é seguir um punhado de princípios que ela apresentou.

Torne -se um líder mundial na abordagem “feminina 360”

Promova uma abordagem interdisciplinar em torno do caminho Wnt/Wynt

Inovar para superar os limites e evoluir

Crie um ambiente inclusivo onde as pessoas se sintam valorizadas e desenvolvidas

Indo além da estratégia

Para Hayes, a forma Wnt leva muito do que existe na estratégia e planejamento atual em programas de futebol e tenta priorizar o sistema especificamente para as mulheres. Ela diz que grande parte da estrutura geral para mulheres e meninas foi copiada e ligada à programação de homens e depois aplicada às mulheres.

Embora seja importante para o futebol dos Estados Unidos.

“O caminho dos Estados Unidos e tudo o que representa o caminho dos EUA.

“É claro que vencer constantemente no nível mais alto com o maior número possível de equipes é um padrão para este país, juntamente com a maximização do desempenho do nosso grupo de jogos atuais ao construir a próxima geração de talentos da classe mundial. Definitivamente, acho que Que estou nos estágios iniciais disso, e é isso que serão os próximos dois anos e meio.

Ela cita exemplos das diferenças de fisiologia, ciência, anatomia e até diferenças táticas entre futebol masculino e feminino, e como as meninas saem e deixam o esporte a taxas mais altas e idades anteriores que as crianças. Em um mundo ideal, ele quer que um diretor de educação de treinadores trabalhe especificamente para as meninas do jogo feminino, para que tudo dentro do conteúdo do curso B até as licenças profissionais esteja vinculado.

“Não podemos falar sobre a criação dos melhores ambientes para nossas meninas (e) mulheres em todo o país até priorizarmos os sistemas que estão lá para nos apoiar. Mas também queremos elevar a fasquia do jogo global de várias maneiras”. ela disse. “Todos sabemos que a pesquisa em ciências esportivas, apenas 5% disso é feita em mulheres, por isso queremos estar no espaço de direção, mas também queremos ser líderes mundiais na abordagem feminina 360. “

Uma abordagem hiper-central de 360 ​​para a forma Wnt pretende impactar o jogador e o ecossistema por meio de vários canais e sistemas. As ambições de Hayes são para o futebol americano e o WNT para ajudar a influenciar e liderar o caminho em treinamento educacional, projetos de pesquisa, associar -se a desenvolver educação em campos de nível universitário e ciências esportivas.

Ela quer se sentar com as partes interessadas para envolvê -las na abordagem geral e conversar com os membros do jogo profissional para desenvolver um conselho consultivo no qual ela espera que a USL, NWSL e, no futuro, inclua programas de futebol juvenil e potencialmente colegiados futebol com papéis.

“O ponto é que estamos organizando de uma maneira que ingressando em grupos. Futebol juvenil, pode ainda não ser melhor se eles ingressarem nessa fase, mas acho que criar grupos consultivos de jogos femininos é algo integrante para a nossa estratégia. Minutia de todos que?

“Estamos criando um sistema. Portanto, é um sistema que eu acho que será como um sistema de ingressos e teremos que superá -lo. Espero que o mesmo sistema permaneça, o que quer que aconteça, até que acreditemos no melhor lugar possível, – Pelo menos no nível Wnt, YNT, um ambiente não apenas onde nossas meninas e mulheres gostam de jogar futebol em seu país, mas é feito de uma maneira que tudo é entendido e entregue como mulheres.

Para as gerações futuras

À medida que a maioria das estratégias de longo prazo se expande e evolui. As metodologias podem mudar e mudar, e mesmo em circunstâncias dramáticas, diminuir ou até ser eliminada. Para Hayes, ele está muito ciente de que o escopo de seus passos de ambição.

“Acho que sinto que trabalhei nisso durante toda a minha vida. Ele simplesmente se juntou quando entrei neste trabalho. Os anos.

O Wnt Way poderia ser um ambiente compartilhado totalmente funcional para tudo relacionado ao futebol feminino, um ecossistema que ainda mantém o jogador no centro de suas filosofias, mas também afeta tudo no esporte e no jogador.

“Eu falo, mesmo com nossa equipe comercial, eu disse: ‘Ouça, você vai a um jogo masculino, você vai a um jogo de mulheres, elas são duas experiências completamente diferentes’, e tudo bem, há um lugar para ambos.

“Acho que os Estados Unidos fizeram um ótimo trabalho, criando atmosferas em jogos de uma maneira familiar e única, mas podemos ter que ser ainda mais intencionais no próximo nível de como ele se parece, incluindo nossa disseminação para essas comunidades e como Tomamos isso um pouco.

A implementação de uma filosofia não é uma empresa simples. O conceito de mudança de perspectivas e opiniões, para algumas pessoas, pode levar anos ou pior ainda nunca mudar. Em algum momento, o Wnt Way também encontrará sua evolução única como um sistema, especialmente em uma era da seleção nacional que tem um acordo coletivo de negociação, um clima político divisivo e tenso, e não tem mais um Alex Morgan, Megan Rapinoe, Ou Becky Sauerbrunn para guiá -los em tempos difíceis.

“Sinto que estou em uma posição em que posso influenciar o máximo que posso dessa posição, deste ponto de vista. Mas sei que externamente, todos sempre olham para os Estados Unidos de uma maneira ou de outra.

“Acho que a coisa mais importante que posso fazer desde o início, e o que posso controlar é pelo menos apenas para capacitar alguns, se não todos, para poder dizer: ‘Na verdade, não. Ha’ tem ‘eu até pensei sobre uma lente feminina para começar.

“Deveríamos ter todo esse conjunto de estipulações diferentes para os padrões mínimos para o jogo feminino. Sempre fazemos isso constante em comparação com o jogo masculino. Eu realmente não me importo com o que eles estão fazendo, o que funciona para nós? E é criar isso mais do que qualquer outra coisa.