Emma Raducanu se esconde quando Stalker invade a corte durante o WTA Dubai Open

Emma Raducanu perdeu para MUCHVA no segundo turno.

As imagens muito perturbadoras surgiram da segunda rodada do WTA Dubai 2025 Tennis Championship.

O vencedor dos Estados Unidos de 2021 se abriu atrás da cadeira do árbitro e parecia entrar em pânico quando viu uma pessoa nas arquibancadas. Raducanu concedeu uma pausa precoce durante o jogo da segunda rodada, quando a estrela visivelmente angustiada parou de jogar.

Muchva, um jogador experiente no circuito do WTA, entrou em contato com Raducanu e a consolou. No entanto, para aqueles que olharam para o jogo ao vivo, era difícil entender o que estava acontecendo. “Infelizmente, não podemos ouvir o que está acontecendo, mas não parece bom … para Raducanu”, disse o comentarista Candy Reid.

“(Ela) parece estar chorando aqui e isso é muito, muito preocupante. Algo aconteceu e não tenho certeza do que é. “Você nunca vai querer ver um jogador chorando na quadra; Este é um jogo divertido.

O WTA então emitiu uma declaração confirmando que um homem que mostra um “comportamento fixo” em relação a Raducanu havia sido proibido de todos os eventos da WTA.

“Raducanu foi contatado em uma área pública por um homem que exibiu comportamento fixo”, afirmou o comunicado. “Esse mesmo indivíduo foi identificado nas primeiras fileiras durante a partida de Emma na terça -feira no campeonato de tênis Free Duty Duty e posteriormente expulso. Ele será expulso de todos os eventos do WTA aguardando avaliação de ameaças.

A organização desafiou que a segurança do jogador é de grande interesse. “A segurança dos jogadores é a nossa maior prioridade, e os torneios são recomendados sobre as melhores práticas de segurança para eventos esportivos internacionais. O WTA está trabalhando ativamente com Emma e sua equipe para garantir seu poço -estar e fornecer qualquer suporte necessário.

Declaração da WTA sobre o incidente de segurança em Dubai: Na segunda -feira, 17 de fevereiro, Emma Raducanu foi contatada em uma área pública por um homem que exibiu comportamento obcecado. Esse mesmo indivíduo foi identificado nas primeiras fileiras durante o jogo de Emma na terça -feira em Dubai Duty Free Tennis … – wta (@wta) 19 de fevereiro de 2025

“Ainda estamos comprometidos com a colaboração com torneios e suas equipes de segurança em todo o mundo para manter um ambiente seguro para todos os jogadores”. No entanto, muitos questionaram o protocal de segurança do WTA, lembrando o infame incidente de Moniac Seles, que ocorreu há vários anos.

Apesar do infeliz incidente no início do jogo, o ano de 22 anos se retirou para forçar um desempate no primeiro set. No entanto, o muito amador tcheco manteve a coragem de superar Raducanu, eventualmente triunfar por 7-6 (8-6), 6-4.

Essa vitória fez de MUCHVA muito do jogador com a maior porcentagem de vitórias em um evento do WTA 1000, sem ganhar um título WTA 1000.

