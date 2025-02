Emmitt Smith dà pensieri onesti sul voto della Hall of Fame

La classe Pro Football Hall of Fame nel 2025 è stata rivelata ed è costituita dal cornerback Eric Allen, dall’estremità difensiva Jared Allen, dalle porte di Antonio e l’ampio ampio ricevente Sterling Sharpe.

Ma ci sono alcune controversie in quanto il due volte quarterback del campione del Super Bowl Eli Manning non ha ottenuto il taglio, e nel complesso alcuni dicono che più giocatori avrebbero dovuto annuire.

Hall of Famer Emmitt Smith è una di coloro che pensa che il voto avrebbe dovuto essere leggermente diverso.

“Non so se abbiano capito bene o no perché ci sono sette punti e avrebbero dovuto riempire tutti e sette i punti”, ha detto Smith su “Up & Adams”.

“Ci sono 7 punti e avrebbero dovuto riempire tutti e 7 i punti.” 3x SB Champ @Immitsmith22 Se la corte lo ha ottenuto la scorsa notte.@hykayadams pic.twitter.com/o9mqhfriv2 – Up & Adams (@upandadamshow) 7 febbraio 2025

La questione di Manning merita di entrare nella Hall of Fame, ora nel suo primo anno di giustificazione o alla fine, è controversa.

Sebbene abbia sconfitto Tom Brady e New England Patriots per vincere entrambi i suoi trofei di Vince Lombardi, ha realizzato solo quattro Pro Bowls e non è mai stato nominato una squadra All-Pro nelle sue 16 stagioni della NFL.

Smith ha detto che sente che la sicurezza Darren Woodson, il suo ex compagno di Dallas Cowboys, avrebbe dovuto farlo quest’anno, e molto si sente lo stesso del calciatore Adam Vinatieri, che ha vinto tre Coppe del mondo con Brady e uno con Peyton Manning e Indianapolis Colts.

D’altra parte, alcuni ritengono che Pro Football Hall of Fame, insieme a Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, non è abbastanza selettivo quando si tratta di nominare e introdurre giocatori.

L’anno prossimo, Pro Football Hall of Fame avrà un gruppo interessante di candidati al primo tempo che includeranno il running di Frank Gore e i quarterback Drew Brees e Philip Rivers.

Eli Manning sarà sicuramente ancora un candidato, e forse è solo una questione di tempo prima di ottenere la revisione vittoriosa.

PROSSIMO: Nico Collins Roses 1 Team nel Super Bowl