Emmitt Smith rivela quando è stato “finito” con i cowboy

Per molti anni, Dallas Cowboys ha avuto la brutta abitudine di perdere all’inizio dei playoff, che ha guadagnato loro molti ridicoli sulla NFL.

Ma decenni fa, furono uno dei franchise iconici della lega e negli anni ’90 i tre campionati del Super Bowl vinsero per un periodo di quattro stagioni di leggende come il quarterback Troy Aikman, The Broad riceve Michael Irvin e rimasero indietro Emitt Smith.

Smith non ha tagliato le parole sullo stato attuale dei cowboy che è andato 7-10 in questa stagione e ha perso i playoff.

Solo un anno fa, i cowboy dominanti nella stagione regolare, in particolare in difesa, sembravano solo essere lanciati nel round di jolly dei playoff dai Green Bay Packers.

Smith ha detto che la perdita è stata quando è stato “finito” con la sua ex squadra.

“‘Ho finito dopo che siamo stati schiacciati dai packer. … Ho finito allora “, ha detto Smith via Fox Sports: NFL.

"'Chi è tuo padre?' una specie di schiacciamento! " Emmitt Smith non si è trattenuto sui suoi cowboy

Smith ha detto che sebbene Dallas sia stato in grado di battere le squadre, dovrebbe battere abbastanza facilmente in questa stagione, è stato imbarazzato dalle squadre migliori in campionato.

C’era una certa preoccupazione per i cowboy che entravano in stagione dopo aver perso alcuni giocatori chiave durante la stagione off, ma molti si aspettavano ancora che giocassero a partite.

Dopo un inizio 3-2, hanno perso cinque partite di fila, tra cui scoppi a Detroit Lions, Philadelphia Eagles e Houston Texans.

Dallas ora ha un nuovo allenatore di Brian Schottenheimer, che non era esattamente la prima scelta dei loro fan, nonché una lista di prim’ordine e una situazione di buste paga difficile.

Non sarà facile per i cowboy ottenere rinforzi in questa stagione, il che significa che Smith e altri fan dovranno probabilmente sopportare più dolore nel 2025.

