Empire State of Mind: Rick Pitino ha il sogno del grande allungamento storico del Santo Giovanni

NEW YORK – Sebbene gli studenti fossero stati per una parte migliore per tre ore, l’intero Madison Square Garden si unì a loro 2:04 rimasto per una partita che era quasi pronta durante la stagione che era all’occasione. Due tiri liberi dal centro di Hulking Zuby Ejiofor hanno dato la strada al colpo a due mane di affascinante in avanti San Giovanni . E mentre la guardia di punta Kadary Richmond sospirò per impedire la compagnia a 3-pointer dall’altra parte della corte, attraversando la sua arma e schiacciando il pugno a un partito, 16.521, tra i recinti, derubò questo edificio storico che non aveva un fedele Creatura di Vigoria Red Storm in quasi 40 anni.

Tali notti erano esattamente ciò che l’università immaginava in prossimità dell’allenatore della Hall of Fame Rick Pinino due stagioni fa, una volta dando una delle altre cose che il basket universitario abbia mai visto. La prima campagna di Pinino ha prodotto 20 vittorie e quasi la perdita di domenica, quando la tempesta rossa è stata discutibile dal torneo NCAA dopo tre anni senza preghiera di qualificarsi per l’ex allenatore Mike Anderson. Ma 11 mesi dopo, quando St. John’s, 12 anni, ha dato il benvenuto all’evento Marquette per l’arena più famosa del mondo martedì sera, le conseguenze della partita della stagione regolare di mercoledì non avrebbero potuto essere maggiori. Non solo è stato il primo posto nella Serie Big East a vincere Golden Eagles durante il fine settimana, ma è stata anche la prima volta che St. John’s partecipava alla top 15 nel gennaio 1999, prima che la nascita di tutta la lista attuale.

Un contesto così storico fa appello al lato divertente di Pinino la sera, quando la difesa, il recupero e il potere grezzo hanno portato la sua squadra a 70-64 vittorie, nona vittoria consecutiva a St. John’s e 15 ° nelle ultime 16 partite. Tre giocatori sono stati raddoppiati quando la tempesta rossa (complessivamente 20-3, 11-1 Big East) ha deciso su un vetro incredibilmente più 22, demoralizzando le aquile dorate con 21 rimbalzi offensivi che hanno portato a 16 punti secondari. Né un problema difettoso e una terribile tiro esterno potrebbero essere deragliati nella prima tappa, che può essere ricordato per la settimana principale della stagione di San Giovanni sulla strada per 19 Connecticut, che minaccia venerdì sera.

“Questa è una squadra davvero unica”, ha detto Pitino. “Sfidono le statistiche. Sfidono solo tutte le informazioni statistiche in quasi tutti i giochi. Tuttavia, il livello dei loro sforzi è così incredibilmente alto. È passato molto tempo da quando ho visto qualcosa del genere. Ne sono davvero orgoglioso. “

Ciò che Pitino ha descritto il disprezzo per le statistiche può anche essere considerato come capacità di coaching grezzo, che si basa sulla scrittura di 29 stagioni con almeno 20 vincite aggiungendo Marquette. Altrimenti, come spiegare l’incredibile elenco di sforzi di costruzione che hanno raccolto una classe di portale di trasferimento di classe 4 di grado e ha sostituito tutti e cinque i principianti della campagna del 2023? O 15-0 record in casa in questa stagione, nonostante 335. A livello nazionale 335. Vernice a tre punti (29,6%) e 292. Percentuale di lancio libero (68,7%), investimenti che sicuramente cadranno dopo aver lasciato i 14 31 tentativi di St. John contro Golden Eagles? O una panchina piuttosto sottile che ha giocato solo il 27% dei minuti disponibili in questa stagione e include un solo giocatore – Utah Transfer Deivo Smith – ha effettuato l’accesso in più di cinque minuti martedì sera?

La capacità di Pinino di coprire tutto questo, riavvolgi così tante vittorie che St. John ha rotto gli oggi di oggi i dieci di oggi di oggi in questo secolo è il motivo per cui i due giochi di questa settimana condividono Marquette e UConon sembra essere il programma come il momento più evidente In decenni e St John ora risponde al meglio del quale Mark Jackson e Walter Berry hanno organizzato la campagna Lou Carnesca durante la campagna 1985-86. L’ultima volta che St. John ha scalato questa altezza negli investimenti, è stato 25 anni fa quando il polarizzante Ron Artest è ora noto come Metta Sandiforn-Artest-Jended con il titolo del Big East Tournament of the Red Storm.

Quella squadra guidata dall’ex capo allenatore Mike Jarvis, che ora è in pensione, ha goduto di una delle parti più memorabili della storia del programma con quattro vincitori nel febbraio 2000 in 10 giorni. St. John’s Fell No. 9 Syracuse, n. 18 Connecticut, n. 2 Duke e 23 Seton Hall con 23 punti per anticipare la corsa al post-stagione, che include sia il terzo campionato del torneo della scuola che la sua vittoria NCAA-Tournament, 61-56 Northern Arizona in 64 round. Il maglione a 18 gambe di Bootsh Thornton con 13 secondi rimasti contro il Duca dal 1983 al 129.

“Quando erano sul campo”, ha detto Jarvis a Fox Sports all’inizio di questa settimana, “erano tutti una cosa – e vincevano. Hanno combattuto al di fuori di gatti e cani. Avevamo più drammi di quanto tu possa immaginare. A volte era Come la bella musica, poesia era speciale.

Per Jarvis, che in precedenza aveva diretto la Red Storm Elite otto nel 1999, la rieerimazione di Peto con punto è nel paese di emozione, data la loro relazione di lunga data. Attraversarono per la prima volta i sentieri alla fine degli anni ’70 a Boston, quando entrambi gli uomini erano allenatori per la prima volta: il primo lavorava a Cambridge Rindge e Latin School (CRL); Quest’ultimo ha trasformato la Boston University di lunga data in una squadra del torneo NCAA.

Jarvis era così affezionato ai metodi di insegnamento e agli esercizi di Pitino che ha usato la sua squadra del liceo per osservare i Terrier addestrati scrivendo appunti mentre “copia il più possibile”, che ora è l’unica storia dell’NCAA porta a due diversi programmi in Campionati nazionali (Kentucky, Louisville) e tre diversi programmi per Final Four (Providence, Kentucky, Louisville). Secondo lui, Pitino in seguito gli offrì un assistente allenatore presso la BU durante il reclutamento del centro trasformativo Patrick Ewing, che giocava a Jarvis CRLS e vinse tre campionati statali consecutivi nel 1979-81. E anche se i due non hanno mai avuto modo di lavorare insieme – Ewing alla fine si è impegnata a Georgetown; Pitino si unì presto ai New York Knicks come assistente – gli anni vicini a loro diedero a Jarvis la possibilità di “dimostrare cosa poteva fare con la squadra chiusa e personalmente”.

“I think Rick Pitino is perfectly there,” Jarvis told Fox Sports, “and he is in St. John’s just at the right time. I mean when I came to St. John’s (in 1998), some great players who (who ( Chi (ex allenatore) pensavo fosse perfetto per St. John’s.

E la città è d’accordo. Pinito è accolto da ovailabilità in piedi mentre prendeva il pavimento alle 18:21, le sue serie di ingresso nella canzone di successo di Jay-Z “Empire State of Mind”. Prendersi cura di una camicia a maniche lunghe e marchi donati dal capo allenatore della Marquette Shakan Smart Series. Pitino è il motivo per cui celebrità come l’attrice Steve Schirripa “Sopranos”, New York Yankees Aaron Boone e l’ex gigante di New York Victor Cruz, hanno deciso di trascorrere martedì sera per il basket universitario. Fa credere a tutti.

N. 11 Marquette Golden Eagles contro n. 12 Mightoms di St. John’s Red Storm

Ecco perché il dipartimento degli studenti all’altra estremità di Madison Square Garden ha rilasciato una canzone così audace in quanto una vittoria così soddisfacente è diminuita al secondo. “Vogliamo ucononn!” Gridarono insieme, ripetendo la frase mezza dozzina di volte. E gli augureranno venerdì sera, quando Pitino conduce i maestri nazionali a doppio difensore, i re dominanti del Big East.

“Sono così orgoglioso di questa dannata squadra”, ha detto Pitino. “Sono stato orgoglioso di molte squadre, ma sono così orgoglioso di questa squadra. Sono proprio un modo così rinfrescante che giocano quanto giocano duramente. Meritano il merito di tutto il mondo.”

Michael Cohen copre un calcio e un basket del liceo con un grande peso di dieci. Seguila su Twitter @Michael_Cohen13.

