Empoli vs AC Milan Previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Azzurri Efflesse será apresentado ao AC Milan a seguir

O Empoli está pronto para enfrentar o AC Milan no primeiro dia 24 da temporada 2024-25 da série A em casa. Os anfitriões estão próximos da zona de descida e podem terminar lá se não retornarem agora. O AC Milan está no oitavo lugar, com nove vitórias em 22 jogos da liga até agora. Até agora, eles apresentaram alguns desempenhos médios nesta temporada.

Os anfitriões do Empoli terão pouca confiança, mesmo em sua casa, porque foram dominados pela Juventus em seu último jogo da liga. Empoli só conseguiu marcar um único gol, mas concedeu quatro. Seu próximo jogo da liga contra o Milão não será fácil, já que os visitantes adicionaram alguns novos jogadores ao seu time e começaram a parecer fortes.

O AC Milan vem após uma vitória em seu jogo anterior. Foi um jogo de Coppa Italia contra Roma. Embora tenham sido presos em seu último jogo na série A, o Milan não será fácil de lutar. Eles adicionaram jogadores como João Felix e Kyle Walker em sua equipe. Esses jogadores da estrela certamente terão um impacto.

Começo:

Sábado, 8 de fevereiro, 22:30 IST; 05:00 GMT

Localização: Carlo Castellani Stadium, Empoli, Itália

Forma:

Empoli: dlldl

AC Milan: WWLDW

Jogadores para olhar

Sebastiano Esposito (Empoli)

Sebastiano Esposito marcou oito gols em 19 jogos da Série A para Empoli. O atacante italiano ficou sem gols para Empoli nos últimos jogos da liga. Para o confronto contra o AC Milan Sebastiano Esposito, ele terá que dar um passo à frente e ajudar sua equipe marcando um gol ou dois. Os Giants da Série A darão uma luta difícil por Empoli aqui.

Kyle Walker (AC Milan)

O lado direito acaba de se juntar a Milan no Manchester City empréstimo. Kyle Walker ajudará sua parte a controlar o jogo na defesa e também pode ajudar no ataque à direita. Ele desempenhará um papel importante para Milão, pois é imensamente talentoso e sabe como assumir o controle dos oponentes. Contra Empoli, Walker pode ajudar a manter a posse da bola.

Coincidência

O AC Milan foi vitorioso em sete de seus últimos oito jogos da Série A contra Empoli.

Empoli ficou sem gols em seus últimos quatro jogos da liga contra o Milão.

Milan perdeu seus últimos dois jogos fora de casa em todas as competições.

Empoli vs AC Milan: Dicas de apostas e probabilidades

AC Milan para ganhar a 7/10 coral

Objetivos abaixo de 2.5 @10/11 Bet365

Tijjani reijnders para marcar @ 17/2 unibet

Lesões e notícias do equipamento

Os visitantes do AC Milan ficarão sem os serviços de Emerson Royal, Warren Bondo, Alessandro Florenzi e Ruben Loftus-Cheek quando forem feridos.

Nove membros do esquadrão Empoli não estarão em ação devido a seus ferimentos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 23

Empoli venceu: 2

AC Milan ganhou: 15

Desenhos: 6

Prever a linha

Empoli prevê o alinhamento (3-4-2-1)

Vásquez (GK); De Sciglio, Ismajli, Marianucci; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Esposito, Zurkowski; Cólon

AC Milan previu o alinhamento (4-3-3)

Maignan (GK); Walker, Tommo, Pavlove, Hernande; Musah, Phofana, Reiñss; Pulisic, Abraão, Leao

Previsão de coincidências

O AC Milan poderia surgir como os vencedores de sua série A contra o empoli. Milan tem novas adições à sua equipe e entrará com uma estratégia diferente.

Previsão: Empoli 0-2 AC Milan

Detalhes da transmissão

Índia – Galáxia Racer (GXR) Mundo

Reino Unido – TNT Sports 2

EUA.

Nigéria – SuperSport, DSTV

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.