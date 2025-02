Empoli vs. Transmissão ao vivo do AC Milan: onde ver Christian Pulisic e Santiago Giménez se juntam à série A

A temporada de 2024-25 da Serie A está em pleno andamento, já que os gigantes habituais pretendem lutar pelo título, enquanto outros clubes esperam que possam alcançar o que Bolonha fez na última temporada e surpreendentemente se qualifica para a Liga dos Campeões. Inter e Napoli parecem os favoritos para vencer a liga no papel, mas equipes como Atalanta e Lazio esperam estragar a festa no que está se tornando outra campanha emocionante.

Jogo da semana: Pulisic, Giménez e Milan para enfrentar Empoli

Após um gol de última hora admitido no Derby Della Madonnina e uma emocionante vitória por 3-1 contra Roma no final da Coppa Italia, a equipe de Sergio Concicao enfrentará Empoli no primeiro jogo da série A depois do dia do prazo, quando os Rossoneri foram On On Fire e contratou quatro jogadores, incluindo o novo atacante Santiago Giménez, que substituiu Álvaro Morata e o empréstimo do Chelsea, João Felix, que já marcou em sua estréia na quarta -feira.

Data : Sábado, 8 de fevereiro | Tempo 12:00

: Sábado, 8 de fevereiro | 12:00 Localização : Computer Gross Arena – Empoli, Itália

: Computer Gross Arena – Empoli, Itália Transmissão ao vivo: Paramount+

Paramount+ Ímpar: Empoli +475; Desenhe +250; AC Milan -150

Christian Pulisic de Usmnt se une a Santiago Giménez de México, enquanto Rossoneri procura estabilidade Chuck está de pé

Inter contra a fiorentina

Depois de um revés no meio da semana, quando a Fiorentina venceu a Inter por 3 a 0 em sua partida reiniciada na quinta-feira, os Nerazzurri precisam reagir, pois agora estão em segundo lugar, três pontos de Napoli de Antonio Conte. Após o jogo mais decepcionante da temporada, os homens de Inzaghi se encontrarão com o mesmo time quatro dias depois com várias mudanças, já que a equipe visitante não pôde jogar com as novas contratações na quinta -feira. Inter reagirá?

Data : Segunda -feira, 10 de fevereiro | Tempo : 14:45 e

: Segunda -feira, 10 de fevereiro | : 14:45 e Localização : San Siro– Milão, Itália

: San Siro– Milão, Itália Transmissão ao vivo: Paramount+

Paramount+ Ímpar: Inter -220; Desenhe +340; Fiorentina +600

Napoli Key Game

A equipe treinada por Antonio Conte será o anfitrião de Udinese no domingo para um jogo crucial de casa em Nápoles após a derrota do Inter na quinta -feira. Se o Napoli puder vencer, eles aumentarão sua lacuna em Nerazzurri antes do jogo que será jogado um dia depois em Milão.

Data : Domingo, 9 de fevereiro | Tempo : 14:45 e

: Domingo, 9 de fevereiro | : 14:45 e Localização : Stadio Diego Armando Maradona – Nápoles, Itália

: Stadio Diego Armando Maradona – Nápoles, Itália Transmissão ao vivo: Paramount+

Paramount+ Ímpar: Nápoles -240; Desenhe +340; Udinese +700

Como ver: dia de fósforo 24

Todos os tempos dos EUA/Leste

Sexta -feira, 7 de fevereiro

Como vs. Juventus, 14:45 (Paramount+)

Sábado, 8 de fevereiro

Hella Verona vs. Atalanta, 9h (Paramount+)

Empoli vs. AC Milan, 12:00 (Paramount+)

Torino vs. Gênova, 14h45 (Paramount+)

Domingo, 9 de fevereiro

Venezia vs. Como Roma, 6:30 da manhã (Paramount+)

Lazio vs. Monza, 9h (Paramount+)

Cagliari vs. Parma, 9h (Paramount+)

LECCE vs. Bolonha, 12:00 (Paramount+)

Napoli vs. Udinese 14:45 (Paramount+)

Segunda -feira, 10 de fevereiro

Inter vs. Fiorentina, 14:45 (Paramount+)