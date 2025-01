Endrick dedica i gol del Real Madrid a Rüdiger: non mi elogia mai

Attaccante del Real Madrid Endrick ha elogiato un compagno di squadra Antonio Rudiger per averlo guidato durante la sua siccità e per aver dedicato al difensore la sua doppietta nella vittoria per 5-2 di giovedì in Copa del Rey sul Celta Vigo.

Il Real Madrid è sopravvissuto agli ottavi di finale al Santiago Bernabéu quando il Celta ha rimontato 2-0 fino a pareggiare al 91′ prima che i padroni di casa segnassero tre gol – due del nazionale brasiliano – ai supplementari.

Endrick, 18 anni, ha iniziato brillantemente la stagione, aprendo il suo conto in LaLiga e Champions League, ma non trova la rete dal 17 settembre e ha giocato solo 83 minuti in campionato in questa stagione.

“Lavoro ogni giorno”, ha detto Endrick alla Real Madrid TV. “I miei due gol sono per Antonio Rüdiger. Lui sa quello che fa per me ogni giorno. Non mi elogia mai e questo è un bene! Mi dice cosa fare, segnare, correre, continuare a lottare. Ieri in allenamento mi ha dato una partita dura , Ci ho pensato a casa ed è una persona eccezionale.

Il primo gol di Endrick è arrivato su un tiro dal limite dell’area – che l’adolescente ha festeggiato strappandosi la maglietta – mentre il secondo è stato un pensiero veloce in area.

“(Il primo) è stato un gol molto importante per me”, ha detto Endrick quando gli è stato chiesto dei festeggiamenti sfrenati. “Questo è il mio lavoro. Devo fare bene per la squadra, segnare gol, fare qualunque cosa. Segnare per il Real, per questi tifosi, i giocatori, lo staff è davvero bravo. Ho perso delle occasioni nell’ultima partita di Copa”. Oggi ho avuto due occasioni e ho segnato”.

I giocatori del Real Madrid festeggiano dopo aver segnato un gol contro il Celta Vigo in Copa del Rey. Immagini Getty

La vittoria della coppa ha permesso al Real Madrid di riprendersi dalla sconfitta per 5-2 contro il Barcellona nella finale della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita domenica.

Capitano Luca Vázquez ha detto la prestazione, arrivata dopo che l’allenatore Carlo Ancelotti ha fatto riposare giocatori chiave come Jude Bellingham e Fede Valverde, hanno mostrato in profondità la forza del Real Madrid.

“Endrick ha fatto bene con i minuti che aveva”, ha detto Vazquez. “Dimostra la qualità di questa squadra. Abbiamo fatto dei cambiamenti e la squadra ha fatto bene, chiunque giochi ce la farà”.

Ad Ancelotti è stato chiesto se alcuni fischi del pubblico del Bernabéu hanno rivolto ad alcuni dei suoi giocatori, compreso il centrocampista Aurélien Tchouaméni.

“È un campanello d’allarme dei tifosi, dei giocatori e dell’allenatore”, ha detto Ancelotti. “E’ accettabile considerando quello che è successo nella partita contro il Barcellona. La squadra ha risposto bene, soprattutto Tchouameni, che ha giocato una grande partita”.