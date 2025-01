Enorme polêmica no Troféu Ranji, já que Shreyas Iyer sobreviveu ao ser pego na apelação. Jogadores de Jammu e Caxemira chocados

Uma grande polêmica eclodiu no segundo dia da final do Troféu Ranji envolvendo Mumbai, Jammu e Caxemira na sexta-feira. Notavelmente, o batedor de Mumbai de Shreyas Iyer não foi entregue, apesar da aparente vantagem para o goleiro. O incidente ocorreu no segundo baile do dia 19 de Mumbai, no campo de críquete do Complexo Bandra Kurla. Iyer tentou empurrar o marcapasso Umar Nazir através das cobertas, mas errou o chute e a bola foi direto para o goleiro Kanhaiya Wadhawan. No entanto, houve um grande barulho quando a bola passou pelo taco de Iyer. Nazir e Wadhawan se aproximaram em uníssono, comemorando antes mesmo de o árbitro levantar o dedo.

Por se tratar de um jogo de grupo, a equipe de Jammu e Caxemira não conseguiu levar o Dr. A equipe de boliche ficou totalmente descrente, pois houve um som enorme como se a bola passasse pelo taco e o mesmo foi confirmado nos replays. Como resultado, a decisão certamente levantou algumas sobrancelhas.

No entanto, Iyer foi expulso 11 bolas depois por Auqib Nabi. Sua expulsão deixou Mumbai 86-4 e Shivam Dube foi quatro bolas depois para reduzir para 86-5 no almoço, com o placar.

Iyer, que faz parte da seleção indiana para o Troféu dos Campeões, acertou 7 bolas 11 durante sua breve passagem pelo primeiro saldo.

Com os batedores especialistas de volta ao jogo pela segunda vez, o veterano indiano Shardul Thakur seguiu sua batida de 51 no primeiro turno com outro meio século persistente no segundo turno que puxou Mumbai de volta da beira do abismo, acompanhado pelo também esperançoso indiano Tanush Kotian .

Mumbai foi eliminado por apenas 120 corridas nas primeiras entradas, enquanto Jammu e Caxemira responderam com 206 para assumir a liderança de 86 corridas.

(Com entradas PTI)