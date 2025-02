Enquanto Patrick Mahomes persegue Tom Brady em anéis, os chefes QB também mantêm muitos legados sob controle ao longo do caminho

Morte, impostos e Tom Brady ou Patrick Mahomes no Super Bowl.

É inevitável. Pelo menos um de Brady ou Mahomes está em um jogo de título da conferência em 14 anos consecutivos. Pelo menos um esteve em oito dos últimos 10 Super Bowls. Eles venceram sete dos últimos 10 e 10 dos últimos 23 campeonatos.

Enquanto Mahomes continua a perseguir os sete anéis de Brady, um enredo secundário interessante são todos os legados que se mantiveram sob a estrada.

A carreira nos playoffs de Brady começou com uma série de 10 vitórias consecutivas que incluíram vitórias para mais de quatro marechais de campo de MVP: Kurt Warner, Steve McNair e Peyton Manning (duas vezes). Incrivelmente, foi 7-1 em sua carreira nos playoffs contra o MVP Field Marshal daquela temporada regular (e 8-1 contra todo o MVP, incluindo Tomlinson, Tomlinson, em 2006).

Brady Playoff Carrera vs. MVP QB daquela temporada

2001 Kurt Warner Gado 2003 Steve McNair (CO-MVP) Gado 2003 Peyton Manning (CO-MVP) Gado 2004 Peyton Manning Gado 2013 Peyton Manning Perdido 2016 Matt Ryan Gado 2018 Patrick Mahomes Gado 2020 Aaron Rodgers Gado

A primeira vitória do Brady no Super Bowl atingiu as despesas dos Rams, que pareciam ter o início de uma dinastia com uma possível segunda vitória do Super Bowl depois de liderar o NFL Tanto na anotação quanto na ofensiva total para três temporadas consecutivas sem precedentes. Em vez disso, esse enorme Super Bowl foi o começo do fim para o “melhor show de grama”.

Da mesma forma, o anel de Brady em 2014 atingiu as despesas de um segundo título consecutivo para a “Legião do Boom”, que liderou a NFL em anotações e defesa total por três temporadas consecutivas. Eles nunca se recuperaram da interceptação de Malcolm Butler. Ele também ajudou a manter Drew Brees e Aaron Rodgers em um ringue.

Brady (e, é claro, Belichick e toda a equipe do Patriots) venceram os jogos dos playoffs contra Philip Rivers, Matt Ryan e Jared Goff, que têm zero anéis. Ele venceu um punhado de jogos pós -temporada contra os marechais de campo calibre do Hall da Fama em Peyton Manning (dois), Patrick Mahomes (dois), Ben Roethlisberger (dois), Aaron Rodgers (um), Drew Brees (um), Matthew Stafford ( um), Matt Ryan (um) e Russell Wilson (um). Os fãs gigantes podem comemorar mais uma vez que Eli Manning não está nesta lista.

Embora tenha sido principalmente o trabalho da defesa de Belichick, Brady ajudou a manter Peyton Manning sob controle, derrotando o Colts em casa na pós -temporada em 2003 e 2004. Não foi até a nona temporada de manning que finalmente venceu os Patriots nos playoffs e venceu . Seu primeiro Super Bowl.

Talvez a maior conquista dos anéis de Brady bloqueie por 2 a 0 contra os Chiefs e Mohamses nos playoffs enquanto vence o Super Bowl nas duas temporadas (2018 e 2020). Esse é um balanço de quatro anéis. O velho ditado é verdadeiro lá, você não pode parar, você pode apenas esperar para contê -lo.

Mohomes obteve o dele e certamente levou a tocha de Brady. Talvez não seja uma coincidência que essa corrida de três turbas tenha começado quando os Chiefs venceram o Eagles no LVII do Super Bowl, quase duas semanas depois que Brady se aposentou para sempre.

Como Brady, ele desacelerou Peyton Manning, Mohamses entrou na estrada para a próxima geração de marechal de campo (sua geração) que foi ao seu primeiro troféu de Lombardi. Os Chiefs venceram nove jogos até agora durante sua corrida de três mobs, todos contra zagueiros em seus vinte anos, todos com zero anéis ainda. Isso inclui Josh Allen, Lamar Jackson, Joe Burrow e Jalen Hurts, possivelmente os quatro contemporâneos mais próximos de Mohamses até esse momento.

Mohamses ‘os três últimos três primeiros

Mahomes enfrentou pelo menos dois trimestres desse grupo em cada uma das quatro últimas posições. Se incluir 2020, cinco corridas consecutivas na pós-temporada se foram enfrentando vários quartbacks top-Cincho (ISH). Tem sido uma luva.

As notáveis ​​Mahomes de campo enfrentaram nas últimas cinco posições de posições:

2020: Josh Allen, Tom Brady

2021: Josh Allen, Joe Burro

2022: Joe Burrow, Jalen Hurts

2023: Josh Allen, Lamar Jackson

2024: Josh Allen, Jalen Hurts

Hurts tentará se tornar o primeiro quartback recrutado depois de Mahomes (2018 ou posterior) a ganhar um Super Bowl. Até agora, Mahomes fica 12-1 diante desses insultos nos playoffs. Incrivelmente, Jackson (.745), Hurts (.697) e Josh Allen (.691) têm os três melhores recordes desde a fusão entre os zagueiros sem um anel (mínimo de 50 começos). Eles são um 0-6 combinado contra chefes e mahomes nos playoffs.

Se aprendemos um pouco de Brady, você só poderá manter essas superestrelas baixas por tanto tempo. Alguns combinados de Jackson, Hurts, Allen, Burrow (e talvez Jayden Daniels também) receberão seus anéis como Peyton Manning, Aaron Rodgers, Drew Brees, Eli Manning e Ben Roethlisberger obtiveram o seu. No entanto, eles provavelmente não ganham o máximo que merecem e alguns não ganham.

Pode não ser a diferença em uma corrida no Hall da Fama, mas afetará as discussões herdadas. Os anéis são uma razão pela qual Aaron Rodgers, Dan Marino e Drew Brees não estão no Monte Rushmore dos zagueiros.

Entrei neste exercício me perguntando o que a cabra fez mais bloqueio de anéis e enfrentei um caminho mais difícil nos playoffs e saí com espanto e apreço pelo que cada um deles fez e a destruição seguiu em seu caminho.

Em média, eles enfrentaram um marechal de campo dos 10 melhores (em termos de EPA por jogo) em suas corridas de playoffs. Eles enfrentaram um marechal de campo do Pro Bowl naquele ano em aproximadamente metade de seus jogos pós -temporada.

Brady vs. oponentes. Mahomes na carreira dos playoffs

A temporada regular venceu o PCT. .706 .682 Pro Bowl QB PCT. 48% 52% All-Pro QB PCT. 21% 19% MVP QB PCT. 17% 5% QB AVG EPA por gama de jogos Nono Oitavo

Brady obtém a vantagem de bloquear os anéis devido ao trabalho acima mencionado contra Mohamses, mas ambos estão fazendo (ou fizeram) suas melhores personificações de Michael Jordan. Os superestrelas da era da Jordânia que nunca conquistaram títulos incluem Karl Malone, John Stockton, Charles Barkley, Patrick Ewing e Reggie Miller (entre outros).

Espero que isso não aconteça com essa geração de marechal de campo, mas essa é a paisagem na última década, já que Brady e Mohamcs têm o monopólio dos troféus de Lombardi.