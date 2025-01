Entrevista de saída do Fantasy Football RB 2024: O ano do renascimento do Running Back

Derrick Henry acabou de terminar uma temporada em que alcançou o seguinte:

Ele correu para 1.921 jardas, a 11ª maior na história da NFL;

Ele teve média de 5,9 jardas por carregamento;

Ele ganhou 2.114 jardas na luta;

Marcou 18 touchdowns

E ainda assim, de alguma forma, Henry não liderou a liga em nenhuma dessas categorias. Então, sim, foi um ano bastante sólido para corredores profissionais. Henry foi uma das várias respostas corretas na posição de embreagem no futebol fantasia.

Em 2023, Christian McCaffrey foi o único running back a conseguir 1.200 jardas corridas durante a temporada. Este ano, sete jogadores diferentes ultrapassaram 1.200 jardas e outro (Chuba Hubbard) terminou a apenas cinco jardas de distância. Doze running backs ganharam pelo menos 1.400 jardas em scrimmage e 13 terminaram com touchdowns de dois dígitos. Saquon Barkley quase certamente teria ultrapassado o recorde de corridas da NFL de Eric Dickerson em uma única temporada se a Filadélfia não tivesse descansado os principais titulares na semana 18.

Resumindo, foi simplesmente uma temporada estelar para running backs, de novatos a veteranos. Foi um retrocesso ao início dos anos 2000 em termos da produção que recebíamos deste local. Até a zona morta da RB estava cheia de histórias de sucesso.

Vamos revisar as notáveis ​​subidas e descidas da posição…

(Principalmente) O RB ​​acerta

Saquon Barkley, Philadelphia Eagles

Tudo o que ele conseguiu fazer em seu primeiro ano com os Eagles foi produzir uma temporada histórica de corrida e, ao mesmo tempo, reimaginar os limites da locomoção humana:

Um jogador ridículo, um defensor quase perfeito num ataque de alto nível. Ele alcançou jardas de três dígitos em 13 de seus 16 jogos, superando 150 jardas sete vezes.

Bijan Robinson, Atlanta Falcons

Se viermos de uma temporada típica, em que um running back de 1.400 jardas e 12 touchdowns era na verdade uma mercadoria rara, provavelmente todos concordaríamos que Robinson é o RB1 de consenso para 2025. Ele é tão raro quanto Barkley quanto um corredor de volta e não menos talentoso como receptor. As 1.887 jardas de Robinson em scrimmage ficaram em quarto lugar na liga.

Derrick Henry, Baltimore Ravens

Em sua temporada de 31 anos, Henry produziu o ano mais eficiente de sua carreira no Hall da Fama. Ele estabeleceu novos recordes na carreira em jardas por carregamento (5,9) e jardas por toque (6,1). Se você quiser desaparecer em 2025 por causa da idade ou quilometragem ou algo assim… bem, ok, ok. Mas nenhuma evidência de declínio pode ser encontrada nas fitas ou nos números. Ele liderou todos os running backs em tackles perdidos nesta temporada (80), com uma média de 3,5 jardas após contato por tentativa.

Jahmyr Gibbs, Detroit Lions

Depois de um desempenho supernova no final da temporada contra os Vikings, Gibbs finalmente liderou a NFL em touchdowns corridos (16) e TDs totais (20). Ele merecia liderar a liga em algo significativo, porque caso contrário sua temporada poderia ter sido esquecida, dada a produtividade ultrajante de Saquon, do rei Henrique e de vários outros.

Esta é provavelmente a entressafra em que os Leões finalmente perdem OC Ben Johnson, o que é uma pequena preocupação para 2025 e além. No entanto, é evidente que Gibbs continuará a ser peça fundamental de uma ofensa injusta. Ele não completará 23 anos até março.

Josh Jacobs, Green Bay Packers

Todos os anos, analisamos o gráfico de profundidade por trás de Jacobs em busca de jogadores que poderiam roubar seu emprego. E todos os anos, Jacobs nos lembra que ele é, de fato, um dos running backs mais eficazes e evasivos da liga. Ele jogou todas as partidas pelos Packers em 2024, terminando a temporada com 1.671 jardas de scrimmage e uma seqüência de oito semanas de touchdowns. Como de costume, Jacobs terminou entre os líderes em tackles perdidos (67) e jardas após contato (1.039).

De’Von Achane, Miami Dolphins

Muitas coisas deram errado para Miami em 2024, mas Achane não estava entre elas. Ele foi incrível, aparecendo em todos os jogos e registrando 907 jardas corridas, além de outras 592 jardas como recebedor. Achane liderou todos os running backs em rotas percorridas por PFF (408), jogando o maior número de snaps em sua posição por uma milha (120). Não surpreendentemente, ele também liderou todos os running backs em recepções (78).

Kyren Williams, Los Angeles Rams

Pode ter parecido uma temporada tranquila para Williams, mas isso é apenas uma prova do extraordinário número de temporadas de fantasia monstruosa nesta posição. Williams resistiu ao desafio de Blake Corum durante todo o ano, terminando com novos recordes de carreira em corridas (316), jardas corridas (1.299) e touchdowns (16). ele não fez isso bastante Ele repetiu a farra dos playoffs de fantasia da última temporada, mas teve uma média de 102,6 jardas totais por jogo nos últimos quatro, alcançando a end zone quatro vezes.

Jonathan Taylor, Indianápolis Colts

Este cavalheiro nos deu um desempenho de fantasia lendário nos playoffs, postando 354 jardas de scrimmage e cinco touchdowns nas semanas 16 e 17. Taylor acertou 100 jardas de scrimmage em cada um de seus últimos cinco jogos, rumo a 1.567 jardas totais no ano. .

James Cook, Buffalo Bills

Mesmo em uma temporada em que seu quarterback teve seis touchdowns corridos de 1 jarda, Cook conseguiu empatar na liderança da NFL em touchdowns corridos (16) e terminou em segundo no total de touchdowns (18). Ele também acertou 1.000 jardas corridas pela segunda temporada consecutiva.

Bucky Irving, Tampa Bay Buccaneers

Não é suficiente simplesmente referir-se a Irving como “indescritível” ou fornecer-lhe os dados para apoiar a sua afirmação. você precisa olhar Este homem corre com a bola para realmente entender o quão injusto isso pode ser:

Isso é uma corrida verdadeiramente caricatural. Irving foi uma revelação como novato, postando mais de 1.500 jardas de scrimmage, com média de 5,4 YPC e acertando mais de 90% de seus alvos. Ele liderou todos os running backs em jardas após contato por tentativa, com uma média absurda de 4,03. Ele também deu o seu melhor quando você mais precisava dele, produzindo um total de 479 jardas e dois touchdowns nas últimas quatro semanas da temporada.

Chase Brown, Cincinnati Bengals

Depois de assumir a função de destaque no backfield de Cincinnati, Brown era basicamente um RB1 todas as semanas. Em seus últimos oito jogos, ele teve média de 116,3 jardas totais e 4,8 recepções por semana, cruzando a linha do gol seis vezes. Se distribuirmos esse nível de produção por uma temporada inteira, veremos quase 2.000 jardas de scrimmage com mais de 80 recepções.

Todos os 49ers que não eram Christian McCaffrey

Jordan Mason foi uma força imparável durante o primeiro mês da temporada e Isaac Guerendo foi peça chave para a vitória nas semanas finais. Patrick Taylor Jr. ainda conseguiu fazer barulho no final da temporada, correndo para 109 jardas. O único jogador no campo de defesa deste time que nunca mexeu na fantasia foi a escolha geral número 1 do consenso do jogo em 2024.

Encolher os ombros.

Os (surpreendentemente poucos) RBs falham

Christian McCaffrey, São Francisco 49ers

Apenas uma temporada nojenta e desagradável. Vamos concordar em nunca mais discutir isso. Tudo começou com uma suspeita de lesão leve que resultou em uma ausência de oito semanas (e uma viagem à Alemanha para tratamentos exóticos), depois terminou com uma lesão diferente, que eliminou os últimos cinco jogos de McCaffrey.

Breece Hall, jatos de Nova York

Para ser justo, os números de final de ano de Hall não parecem terríveis. Ele ganhou 1.359 jardas no total, pegou 57 passes e marcou oito touchdowns para um time terrível. No entanto, Hall está descartado porque o selecionamos como o RB2 geral, à frente de Robinson, Barkley, Gibbs, Henry e todos os outros running backs que festejaram em 2024. Em seu ADP, precisávamos de melhorias significativas ano após ano e nós simplesmente não aconteceu.

Travis Etienne Jr., Jacksonville Jaguars

Uma temporada absolutamente nojenta para sua escolha de segundo turno. Etienne apareceu em 15 jogos e ganhou apenas 812 jardas no total, visitou a end zone duas vezes e teve média de apenas 3,7 jardas por corrida. Tank Bigsby o ultrapassou por 208 jardas em apenas mais 18 corridas.

Isiah Pacheco (Kansas City Chiefs) e Kenneth Walker III (Seattle Seahawks)

Esses dois compartilham uma sinopse porque ambos viram suas temporadas prejudicadas por lesões enquanto seus reservas prosperavam. Oh. Se você selecionou um deles (ou ambos), você simplesmente encontrou azar, e não um jogador ruim. Nenhum deles está fora do círculo de confiança em 2025.

Rhamondre Stevenson, New England Patriots

Ele era ineficiente e desajeitado, incapaz de superar um ambiente ofensivo ruim. No final das contas, ele ficou atrás de Antonio Gibson na hierarquia de defesa do time. Não é ótimo. A mudança de treinador é uma grande vitória para Stevenson, pois perdeu o apoio de Jerod Mayo.

Zamir White, Las Vegas Raiders

Contanto que o melhor argumento para contratar um jogador envolva sua aparente falta de competência, então provavelmente deveríamos ficar longe desse cara. É uma lição que reaprendemos todos os anos. O reinado de White como melhor running back não durou além de setembro.

Classificação dos corredores muito cedo para 2025