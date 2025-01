‘Enviando talento ao limite’: como as acrobacias malucas de Freddie, o Falcão, fizeram dele o MVP de Atlanta nesta temporada

Freddie Falcon está pendurado na passarela antes de um jogo de futebol americano da NFL entre o Atlanta Falcons e o Tampa Bay Buccaneers no Mercedes-Benz Stadium em 3 de outubro de 2024 em Atlanta, Geórgia. (Foto de Kevin Sabitus/Getty Images)

200 PÉS ACIMA DO CAMPO DO ESTÁDIO MERCEDES-BENZ, ATLANTA – Freddie, o Falcão, o temerário mascote emplumado do Atlanta Falcons, caminha ao longo da estreita passarela bem acima da zona leste do Estádio Mercedes-Benz. Use uma fantasia de Homem-Aranha, por que não? – e está amarrado por um arnês à treliça de aço que percorre todo o telhado da enorme cúpula.

Situado bem acima do campo, você pode sentir a house music explodindo nas passarelas e trilhos, o que é profundamente perturbador quando essas passarelas e trilhos são a única coisa que o separa da vasta e enorme distância até o campo lá embaixo. O soco de “Kryptonite” de 3 Doors Down fará você amaldiçoar quem inventou linhas de baixo profundas e estrondosas. Você olha para seus tênis e a única coisa entre eles e os assentos abaixo de você são 20 andares ao ar livre.

Freddie the Falcon, o mascote de longa data de Atlanta que desenvolveu um novo e emocionante senso de aventura nas últimas temporadas, está prestes a sair para a vida ao ar livre. Técnicos de segurança de Freddie estão confirmando a segurança dos arneses, conexões e cordas. Não há erros aceitáveis ​​nesta linha de trabalho. Faltam quatro horas para o pontapé inicial e estamos no último ensaio de uma manobra do jogo. Os assentos estão vazios e a música foi silenciada, dando a este enorme estádio uma sensação vagamente estranha.

Assustador apenas para alguns de nós, pelo menos. Amarrado e pronto, Freddie relaxa e aponta diretamente para mim, seus enormes olhos de falcão fixando os meus.

“Você quer ser o próximo?”

Não. Não, eu definitivamente quero. Não Eu quero ser o próximo.

“Estamos prontos para partir”, uma voz estala no microfone.

“Entendi”, diz outro, parado ao lado de Freddie. “Envie o talento ao limite.”

Freddie pula a cerca que o separa do exterior. Você sabe que ele está amarrado, você sabe que ele está seguro, e ainda assim o ato ainda faz você congelar um pouco por dentro. Ele fica sentado na viga, com os pés amarelos e inchados pendurados no vazio.

Ele fica ali sentado por mais de três minutos, esperando, esperando, esperando pelo seu sinal. E finalmente chega. Os dois técnicos de segurança dão sinal verde para ele. “Belo salto, amigo”, diz um deles, e Freddie se inclina para frente até que a gravidade assuma o controle.

Então, Freddie está voando.

Freddie, o Falcão, ganha centenas de aparições públicas a cada ano, espalhando o evangelho dos Falcons por Atlanta e pelos arredores dos Falcons. Ele aparecerá em escolas, concessionárias de automóveis, inaugurações, talvez até em um casamento ou bar mitzvah; Onde quer que seja necessário um pouco de alegria e inspiração relacionadas aos Falcons, Freddie as traz. Ele é o mascote do ano da NFL, e não é apenas porque ele está disposto a se jogar das vigas.

Nos últimos anos, o ato de Freddie se tornou tridimensional (e, não por coincidência, viral) graças a uma feliz confluência de eventos e locais. Primeiro, Freddie está sempre disposto a ir além do mascote, tentando acrobacias cada vez mais ousadas para entreter os fãs de Atlanta. Em segundo lugar, a organização Falcons contratou uma mente inovadora chamada Kurt Wisenbaugh como Diretor Sênior de Entretenimento e Eventos ao Vivo. E finalmente, Atlanta joga no enorme Mercedes-Benz Stadium, que por acaso tem aquela estrutura de aço perfeita para orquestrar grandes acrobacias… como jogar um mascote do telhado.

“Do ponto de vista logístico e de instalação, é um estádio perfeito”, afirma Kurt. “É um estádio enorme. É um estádio lindo. Temos infraestrutura no aço e na passarela, então está tudo preparado para fazermos muitas acrobacias divertidas, emocionantes e diferentes.”

Começando em Jacksonville, onde trabalhou com o infame mascote caótico Jaxon DeVille, Kurt começou a ver as possibilidades de entretenimento de dublês ao vivo e cheio de multidões. Ele passou alguns anos na Universidade de Michigan na mesma função e depois chegou a Atlanta em setembro de 2021. A equipe já havia começado a buscar criar shows maiores para os fãs, e Wisenbaugh ajudou a impulsionar ideias através dos aspectos legais, logísticos necessários, segurança e medidas de segurança. aprovações de liga e seguros para trazê-los à vida, começando com a temporada de 2022.

“Estamos sempre tentando criar momentos para os fãs”, diz Kurt. “Sempre fizemos esquetes no campo ou nas arquibancadas, mas estamos realmente tentando criar um pouco dessa energia no bowl, criar aquele medo de perder para as pessoas que assistem em casa, mostrando um pouco da emoção de o estádio. “

(Cortesia dos Atlanta Falcons)

Freddie não revela sua identidade, mas digamos que um cavalheiro chamado Jeremy Legg conheça extremamente bem os hábitos de Freddie, bem o suficiente para comentar em detalhes as motivações, esperanças e sonhos de Freddie. Jeremy adorava assistir às façanhas do Frango de San Diego enquanto crescia em Nashville, e mais tarde vestiu a famosa fantasia de Aubie quando era estudante em Auburn. Ele começou a trabalhar para os Falcons em 2004, trabalhando nos bastidores torcendo pelos torcedores e atormentando os árbitros, e então “uma coisa levou à outra, e agora (Freddie está) parado do lado errado de uma grade de proteção perfeitamente boa enquanto está amarrado a um elástico. A 60 metros do campo.”

Freddie voa com a ajuda da Aerial Concepts, uma empresa de entretenimento especializada nesses tipos de acrobacias ousadas. Liderada por Brett Rhinehardt (ele é o cara que levou o talento ao limite), a Aerial Concepts trabalha com muitas organizações, incluindo vários times da NFL, para criar acrobacias espetaculares ao vivo.

Brett tem muita experiência neste mundo; Ele foi um mascote por muitos anos, servindo como Sr. Wolf para NC State, Muddy the Mudcat para os Carolina Mudcats, Nash para os Nashville Predators e Mariner Moose para os Seattle Mariners. Os fãs de beisebol de uma certa idade se lembrarão de um dos momentos mais memoráveis ​​de sua carreira: aquele momento em 1995, quando Mariner Moose quebrou o tornozelo enquanto “esquiava” atrás de um veículo todo-o-terreno. O momento foi um clipe frequente no “SportsCenter” e durante atrasos devido à chuva no beisebol:

No entanto, o trabalho com acrobacias esportivas não é exatamente uma carreira para toda a vida, então Brett decidiu fazer a transição da realização de acrobacias para a orquestração delas. Ele criou a Aerial Concepts, com sede em Charlotte, e desde então tem trabalhado com uma pequena equipe para criar acrobacias em todo o país.

Ele encontrou uma conexão particular com Freddie e o resto da organização Falcons. “Todos concordam 100 por cento, e nem sempre é esse o caso”, diz ele. “É fácil encontrar uma equipe onde talvez o departamento de operações de jogos e entretenimento tenha essa ótima ideia, mas o departamento de engenharia e o departamento jurídico se opõem veementemente e dizem: ‘Não é isso que estamos fazendo’. Também é fácil encontrar times que querem fazer muitas coisas, mas pode haver um antigo estádio ao ar livre e não há nada lá em cima para se conectar, então não podemos fazer tanto.”

(Cortesia dos Atlanta Falcons)

“Todos nós temos o objetivo de criar a melhor experiência para os fãs na NFL, então é um grande apoio”, diz Kurt. “Nunca existe a ideia de alguém simplesmente derrubar na hora. Temos que seguir os passos certos, mas todos entendem a visão do motivo pelo qual estamos tentando fazer isso.”

Freddie começou seu trabalho de dublê com uma simples tirolesa pelo estádio, e então os eventos aumentaram. A lenda local Ludacris, por exemplo, fez seu próprio truque surpresa em novembro de 2023:

“Ninguém previu isso”, diz Kurt. “Foi um momento tão chocante, sendo o 50º aniversário do hip-hop, e ele literalmente apareceu do nada, se apresentando enquanto descia de rapel.”

Para não ficar atrás em seu próprio prédio, Freddie aumentou a aposta no início deste ano, estabelecendo um Recorde Mundial do Guinness para a queda mais alta em um balanço de corda interno:

Mais tarde na temporada, ele disparou até o centro do estádio, puxou sua própria corda elástica e caiu no campo abaixo. “Isso fez meu coração disparar, porque foi uma queda livre”, lembra Kurt. “Sabíamos que tudo estava 100% seguro, mas quando você o vê cair tão longe, seu coração definitivamente faz palpitar.”

O que levanta uma questão interessante: como exatamente Freddie aborda a questão da altura? Falando por experiência próxima (ou distante), é um longo caminho para baixo, e pensamentos muito ruins começam a passar pela sua mente muito rapidamente quando você está lá em cima.

“Se você estivesse lá em cima andando pela passarela, você poderia olhar e dizer: ‘Cara, é um longo caminho para baixo.’ Se eu escorregar e cair, isso será prejudicial’”, diz Jeremy. “Mas algo acontece se você começar a colocar um arnês, um equipamento, uma máscara e um capacete, e então você se tornará parte do sistema”. Ele ressalta que aprendeu a respirar mais devagar e, como ele mesmo diz, “a focar no resultado e não na jornada”.

Por sua vez, Brett diz que nunca teve medo de altura, mas sim “um respeito muito saudável”.

“Para ser sincero, estou inclinado a isso, porque garante que nunca me esquecerei de fazer verificações (de segurança) duas, três vezes. Quando tudo começa a ficar muito fácil, muito simples e regular é quando os acidentes podem acontecer. Apoiamo-nos nesse nervosismo. Chegar ao ponto em que você pode ficar nervoso e ainda sentir que é resultado do tempo e da repetição.”

Para o jogo de dezembro dos Falcons contra os ChargersFreddie realizou um vôo duplo: um vôo do campo até as vigas e depois um bungee jump delas.

O salto é um sucesso e os fãs dos Falcons cumprimentam Freddie calorosamente; nenhuma surpresa, visto que ele é praticamente a única figura confiável semana após semana com o uniforme dos Falcons nesta temporada.

Nos próximos anos, Freddie espera poder mudar de direção enquanto se move em três dimensões, sobrevoando multidões como uma SkyCam. Isto requer considerável experiência em logística e engenharia, mas está na lista de desejos de todos.

“Ainda existem muitas opções dentro da estrutura do edifício”, diz Kurt. “Mas também estamos analisando se podemos adicionar algum tipo de efeito especial. Poderíamos adicionar uma segunda pessoa?

Jeremy compartilha seu entusiasmo e amor pela inovação. “Que show podemos oferecer aos fãs? Como nos divertimos? Como elevamos o nível com humor ou comédia, ou agora com entusiasmo ou antecipação desses saltos?

Para Freddie, as acrobacias servem para entreter os fãs, sim, mas também há algo mais. Sem ir muito longe com um mascote de bungee jumping, a disposição de Freddie de saltar para o desconhecido é impressionante, emocionante e talvez até um pouco… inspiradora?

“Esse primeiro (truque) foi definitivamente tipo, ‘O quê? Você quer que eu coloque minha perna por cima desta grade? Você está louco?’”, Lembra Freddie, via Jeremy. “Depois de um pouco de treinamento, finalmente superei aquele corrimão. Temos essas oportunidades e às vezes só temos que aproveitá-las. “Só temos que ir.”