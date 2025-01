Enzo Maresca: Chelsea Trust Robert Sánchez nonostante l’ultima Gaffe

Enzo Maresa ha detto che il Chelsea continua a “fidarsi” del portiere suscettibile agli errori Robert Sánchez Ma ha avvertito che voleva vedere una reazione positiva dal 27enne al suo ultimo errore sulla sconfitta per 3-1 di sabato a Manchester City.

Se gvviool annullato Chiama il MaduykeL’apri del terzo minuto davanti a Sánchez ha dotato Erling Haaland La possibilità di costruire una città per 68 minuti.

Sánchez corse fuori dalla sua linea ma non era vicino a un incontro con Haaland quando stava lottando Trevoh ChalobahCiò consente la principale minaccia all’opportunità obiettivo della città di aumentare la superficie in una rete non custodita.

Phil Foot Ha aggiunto il tardo periodo in cui la città ha scalato il Chelsea al quarto posto e Maresca è stata lasciata per difendere Sánchez, che ha descritto prima della partita, come “migliorato, ma ancora lontano, lontano da dove voglio che sia”.

Dopo la partita di sabato, Maresa ha detto: “Crediamo di sicuro Robert, ma il primo, che è completamente consapevole che commette errori al momento è Robert.

Robert Sánchez è stato fatto pressioni sabato dopo aver iniziato la scatola. Immagini di Michael Regan/Getty

“Certo, continuiamo a fidarci di Robert. Crediamo Robert, ma ora abbiamo una settimana (fino alla prossima partita), vediamo una reazione e poi scegliamo un altro gioco.”

L’errore di Sánchez è stato la sua seconda settimana dopo che non ha potuto catturare la croce contro i lupi lunedì e ha permesso ai combattenti della Premier League di trarre brevemente un livello.

Blues ha speso 20,7 milioni di GBP ($ 25,7 milioni) lo scorso luglio Filip jørgensen Da Villarreal, ma finora ha fatto solo due esibizioni in campionato.

Maresa potrebbe sentire il bisogno di scuotere solo una vittoria su sette Premier League I giochi, ma hanno insistito sul fatto che la sua squadra, ora al sesto posto, sta ancora progredendo.

“Secondo me, siamo una squadra migliore di un mese fa, due mesi fa”, ha aggiunto. “Questi giochi certamente ci migliorano perché dobbiamo vivere questa esperienza”.