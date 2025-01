Enzo Maresca del Chelsea: Cole Palmer è il nostro Mohamed Salah

Enzo Maresca ha elogiato Cole Palmer per la sua determinazione nella vittoria del Chelsea sui Wolves. Bryn Lennon/Getty Images

L’allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha paragonato l’attaccante Cole Palmerinfluenza sulla squadra al capocannoniere della Premier League Mohamed Salahè a Liverpool.

Palmer è arrivato al club di West London dal Manchester City nel settembre 2023 e da allora è stato il loro giocatore di punta, segnando 22 gol in campionato con Mauricio Pochettino la scorsa stagione e aggiungendo altri 14 e sei assist in questa stagione.

Salah, nel frattempo, è in cima alle classifiche dei marcatori del campionato in questa stagione, contribuendo con 18 gol e 13 assist per aiutare il Liverpool di Arne Sloto ad aprire un vantaggio di sei punti in testa alla classifica con una partita in mano.

Ma Maresca ha detto che non è stata solo l’efficienza di Palmer nel terzo finale a rendere rilevante il paragone con la Nazionale egiziana, ma anche la sua volontà di competere in situazioni difficili.

“Lui (Palmer) sta migliorando molto, ma non solo in termini di gol e assist”, ha detto Maresca nella conferenza stampa di venerdì. “Il secondo tempo contro i Wolves è stato uno dei momenti più belli da quando sono arrivato qui. Ha mostrato personalità, ha chiesto palla ogni volta che la squadra ne aveva bisogno.

“Liverpool, quando hanno dei momenti (difficili), Salah chiede la palla. Arsenal, quando hanno un problema, (Martin) Ødegaard chiedendo la palla.

“Abbiamo bisogno di un giocatore così, quando siamo nei momenti difficili, che si rivolge ai compagni e dice: ‘Dammi la palla, non preoccuparti, ci penso io’.

“Dobbiamo mostrare quel tipo di personalità nei momenti difficili. Contro i Wolves ha dato il meglio di sé nel secondo tempo”.

Sabato il Chelsea affronterà il City all’Etihad Stadium nella rivincita della partita di apertura della stagione di entrambe le squadre – una partita vinta 2-0 dalla squadra di Pep Guardiola – e Maresca ha detto che, nonostante la forma irrefrenabile di Palmer da quando si è trasferito nella capitale, il suo ex club avrà pochi rimpianti.

“Avendo così tante opzioni, penso che sia stato difficile per Pep concedere minuti a Cole”, ha detto Maresca.

“Nessuno al City pensava che Cole non fosse abbastanza bravo. Tutti erano sicuri che fosse un top player.

“Il problema era se Cole giocava in quel momento Phil Foden non dovrebbe giocare, o (Kevin) De Bruyne. È una questione di equilibrio e una questione di decisione.’

Il Chelsea entra in partita al quarto posto in Premier League, due punti di vantaggio sul City, quinto.