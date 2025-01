Enzo Maresca del Chelsea si vergogna del trattamento riservato a Ben Chilwell

Enzo Maresca ha ammesso di “vergognarsi” del trattamento Ben Chilwell ma ha ribadito che il terzino non rientra nei piani del Chelsea.

Chilwell, 28 anni, ha collezionato 70 presenze in Premier League con il club di Londra nei quattro anni precedenti l’arrivo di Maresco, ma in questa stagione ha collezionato solo una presenza: nella Carabao Cup.

Maresca, che è diventato l’allenatore del Chelsea la scorsa estate, ha detto lunedì di simpatizzare con il nazionale inglese.

“Poiché i giocatori vogliono giocare di più, probabilmente c’è la possibilità che se ne vadano”, ha detto Maresca. “Ma Ben era il migliore. Devo dire che era il migliore.”

“Molto professionale, lavora duro. Mi dispiace per la situazione, ma a livello di comportamento è stato molto bravo”.

Alla domanda sul perché Chilwell non sia sceso in campo, l’allenatore argentino ha aggiunto: “Principalmente perché è una mia scelta. E perché vedo Avrei dovuto volerlo, Rece James O Marc Cucurella svolgere diversi tipi di lavori durante il gioco.

“Penso che Chilwell sia un terzino eccezionale, fa il suo lavoro su e giù e ha avuto l’opportunità di vincere titoli e far parte della nazionale in passato, ma non ho problemi a vedere Ben fare altre cose.

Maresca ha detto nella stessa conferenza stampa – parlando del recupero di James – che “non è un fan dei terzini che vanno su e giù”.

Ben Chilwell ha lottato per il tempo di gioco al Chelsea in questa stagione sotto Enzo Maresca. Zac Goodwin/PA Immagini tramite Getty Images

Ha parlato anche di notizie che collegano il giovane difensore Renato Veiga21, con trasferimento al Borussia Dortmund. Il nazionale portoghese Veiga è arrivato al Chelsea solo l’estate scorsa dall’FC Basel, ma si dice che non sia soddisfatto del suo tempo di gioco e della sua posizione: il Chelsea lo preferisce come terzino sinistro piuttosto che come difensore centrale.

“Non mi risulta che ci sia un accordo per Renato”, ha detto Maresca. “Ieri era qui per lavoro, oggi lavorerà, quindi è un nostro giocatore. Vedremo se succederà qualcosa.

“Abbiamo acquistato Renato dal Basilea, è arrivato e ha giocato bene in diversi ruoli e gli ha permesso di entrare in Nazionale per la prima volta nella sua vita. Anche se non ha giocato nel suo ruolo (difensore centrale), probabilmente gioca per la squadra internazionale significa il ruolo in cui gioca, che sta facendo bene.

“Siamo felici che tutti i giocatori vadano nella Nazionale, soprattutto i giovani che sono arrivati ​​al Chelsea, giocando in quattro o cinque ruoli diversi e avendo la possibilità di giocare in Nazionale. Ne siamo molto orgogliosi”.

Il Chelsea è cinque senza vittorie in Premier League e martedì sera ospiterà il Bournemouth.