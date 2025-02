Enzo Maresca rompe il silenzio su Joao Felix dopo la sconfitta di Brighton

Notizia ” Notizie in Premier League ” Brighton & Hove Albion News

Maresca su Joao Felix dopo aver perso Brighton





Manager del Chelsea Enzo Maresca sono stati chiesti Joao Felix Dopo la sconfitta per 2-1 contro Brighton e Hove Albion nel quarto round della FA Cup.



Il blues si inchinò dalla FA Cup dopo una perdita deludente a Brighton. Christopher Nunku Ha guidato la linea, ma non ha causato una minaccia.

Di Nicolas Jackson E Marc Guiu Ferito, Maresca non aveva altre opzioni sul divano. Felix ha lasciato il blues per AC Milan in prestito prima della scadenza.

Quando gli è stato chiesto se il blues mancasse Felix, Maresca ha detto: “Non credo che ci manca Joao. Joao è felice lì e siamo felici che Joao sia felice lì.

“Abbiamo avuto due feriti a scatti il ​​giorno della scadenza, è qualcosa di difficile da pensare. Nico può essere tornato molto rapidamente.”

Felix ha un grande inizio per la sua carriera di Rossoneri. Ha segnato al suo debutto quando Milan Roma ha battuto l’Italia nei quarti di finale.

Milano è aperto a firmarlo permanentemente in estate.