Kevin Sinclair liderou um trio de spin da Índia Ocidental para dar aos turistas que cheiram uma série de vitórias com o Paquistão em cordas com uma pontuação de 76-4 após o segundo dia em Multan no segundo teste no domingo. Os corajosos jogadores do oeste da Índia marcaram 244 gols no segundo turno, o que deu aos anfitriões intimidar a meta de 254 runas no arremesso rotativo do estádio Multan. Nos troncos Saud Shakeel, ele era invencível aos 13 anos, e o vigia noturno de Kashif Ali em um. A Índia ocidental precisa de apenas seis gols mais para atrair uma série 1-1.

O Paquistão precisa exigir 178 viagens à vitória. Eles venceram o primeiro teste com uma diferença de 127 viagens, também em Multan.

Sinclair (2-41) abriu o portão, parando mais cedo em duas pernas do capitão do Paquistão, Shan Masood, e depois marcou um gol valioso de Babar Azam aos 31 anos.

Azam acrescentou 43 ao Ghulam Kamran, que caiu duas vezes, com dois e seis, mas esses erros não provaram ser caros para o oeste da Índia.

Gudakesh Motie fez dois pontos para Muhammad Hurraira, e Jomel Warrican demitiu Ghulama por 19.

14 gols caíram naquele dia, após o primeiro dia.

De manhã, o capitão e a abertura do oeste da Índia Kraigg Brathwaite lideraram uma luta pelos convidados com uma pontuação forte de 52.

Os últimos quatro gols adicionaram 99 runas antes de os turistas foram lançados para 244 nas segundas rodadas no chá.

O craque esquerdo Noman Ali terminou a partida com 4-80-10 gols, enquanto o parceiro de Sajid Khan marcou 4-76, seis na partida.

Durante o almoço, a equipe da Índia Ocidental liderou 129-5, quando Noman lançou Alicka Athanaze por seis antes do início dos turistas, o que poderia ser decisivo.

Tevin Imlach marcou 35 e Sinclair 28, aumentando sua equipe durante uma postura teimosa 51 no sétimo gol, antes de Sajid fornecer Sinclair e Motie 18.

O Pacer Kashif teve Imlach, mas o último par de Warricana e Kemar Roach ganhou um total de mais de 240 antes de Sajid pegar Warricana em 18.

Anteriormente, Brathwaite correu com duas fronteiras de seis e quatro em seu teste do século da 31ª metade.

Noman quebrou a sequência sólida de 50 runas para a abertura, liberando Mikyle de Louis para sete rodadas, depois que os turistas começaram a segunda rodada da manhã.

Brabhwaite revogou duas decisões contra ele antes de ficar envergonhado por Mohammad Rizwana, de Noman.

O estreante de Amir Jangoo também atingiu bem, marcando 30 pontos, atingindo três gols antes de Sajid pegá -lo escorregando por Salman Aggha.

Kavem Hodge ficou surpreso com Rizwan de Noman, marcando 15 pontos, enquanto a Índia Ocidental caiu de 92-1 para 129-5.

(Exceto pelo cabeçalho, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e foi publicada no Canal Consortian.)