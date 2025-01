"Equipe de relações públicas de Rohit Sharma": Painel de talk show com Michael Vaughan e Adam Gilchrist durante Brutal Dig

Um painel de talk show apresentando o ex-capitão da Inglaterra Michael Vaughan e o lendário guarda-postigo australiano Adam Gilchrist criticou brutalmente Rohit Sharma durante a série de testes Índia-Austrália. Rohit perdeu o primeiro teste e marcou apenas 31 corridas nas três partidas seguintes. O capitão da Índia enfrentou críticas de torcedores e especialistas e, como resultado, desistiu da última partida Teste em Sydney. Durante o painel de discussão, os membros foram convidados a escolher seu melhor time do verão, com Ian Higgins do The Grade Cricketer dizendo: “Bem, tem que ser a equipe de relações públicas de Rohit Sharma.” A resposta deixou todos divididos, com Vaughan até concordando com a afirmação.

“Eles tiveram um bom verão – chegaram atrasados, perderam uma partida-teste, descansaram para a partida-teste final e ainda assim não foram eliminados! E então ele quer jogar”, acrescentou Higgins.

“Senhor. Quem foi a melhor banda deste verão? R. Foi a equipe de relações públicas de Rohit.” pic.twitter.com/Pu1XGlVBLp -M (@angrypaquistão) 17 de janeiro de 2025

O ex-batedor indiano Sanjay Manjrekar disse acreditar firmemente que Rohit Sharma terá autonomia para decidir quando se aposentar do críquete internacional, embora acredite que os selecionadores também possam ter uma palavra a dizer sobre o assunto. Enquanto a Índia sofreu uma derrota por 3-1 na série de testes na Austrália, Rohit marcou apenas 31 corridas em cinco entradas e sua decisão de se retirar do Teste de Sydney aumentou as especulações sobre seu futuro internacional.

“Acredito no críquete indiano, Tendulkar decidiu seu futuro e Rohit Sharma decidirá seu futuro. A aposentadoria é uma decisão pessoal – quanto tempo você quer jogar ou quanto quer contribuir para o jogo depende do jogador. Em última análise, porém, também depende dos selecionadores – neste caso, o Sr. Ajit Agarkar e sua equipe”, disse Manjrekar em um episódio do podcast ‘Deep Point’ da Star Sports.

Manjrekar também sugeriu que Virat Kohli deveria considerar jogar uma temporada de críquete municipal na Inglaterra para melhorar seu jogo de teste nas condições inglesas antes da série de testes de cinco partidas em junho, citando o exemplo de Cheteshwar Pujara.

(Com entradas IANS)