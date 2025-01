Equipe de troféu dos campeões do Paquistão

Os seletores do Paquistão na sexta-feira deram uma surpresa, incluindo apenas um spinner especializado e a escolha de nove batedores em sua equipe de 15 membros para o Trophy Masters a partir do próximo mês. 26 -Year -old Abrar Ahmed, o único spinner especializado da equipe capturado por Mohammad Rizwana, jogou quatro ODI levando 10 gols com os melhores 4/33.

O Conselho de Críquete do Paquistão (PCB) disse que poderia fazer alterações na equipe até 11 de fevereiro, de acordo com as regras do Conselho Internacional de Krykieta (ICC).

Os seletores lembraram que o versátil Khushdil Shah e Faheem Ashraf e o abridor de Fakhar Zaman, cuja inclusão estava nas cartas depois que Saim Ayub sofreu uma lesão no tornozelo.

Fakhar jogou recentemente no Paquistão durante o Campeonato Mundial na Índia 2023 na Índia, enquanto a última apresentação de Khushdila ocorreu em Roterdã em 2022. A última apresentação de Faheem ocorreu na Copa da Ásia de 50 anos no início de 2023.

Os seletores largaram o braço esquerdo de Sufiyana Muqeem, o batedor Irfan Khan Nazi e o abridor de Abdullah Shafique ao lado, que tocou recentemente na Austrália, Zimbábue e África do Sul. Há quatro mudanças na composição de 15 jogadores que jogaram recentemente a série ODI na África do Sul no final do ano passado. Abdullah Shafique, Muhammad Irfan Khan, Saim Ayub e Sufyan Moqim foram substituídos por Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Khushdil Shah e Saud Shakeel.

O seletor nacional Asad Shafiq disse que a PCB se apegou a cavalos para os cursos ao escolher uma equipe.

“Nós nos concentramos em escolher jogadores que se destacaram consistentemente em competições nacionais em condições semelhantes, mostrando prontidão para aparecer em um evento global”, disse Shafiq.

Ele disse que o piscar de olhos de Babar Azam ou Saud Shakeel abriria outro Fakhar neste evento, que deve começar no National Stadium em Karachi em 19 de fevereiro.

Quatro criaturas da equipe são Haris Rauf, Mohammad Hasnain, Nass Shah e Shaheen Shah Afridi.

A equipe também jogará três com a África do Sul e a Nova Zelândia em Karachi e Lahore em 8 a 14 de fevereiro.

Esquadrão Paquistão: Mohammad Rizzwan (C), Salman Ali Agha (VC), Babar Azam, Fakhar Zaman, Saud Shakeel, Kamran Ghulam, Khushdil Shah, Tayyab Tahir, Usman Khan, Fahem Afri Afri F, Naseem Shah.