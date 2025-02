Equipe indiana de críquete que joga 11 para o Troféu Campeão da ICC 2025

A equipe indiana de críquete jogará todos os seus jogos do Troféu dos Campeões da ICC 2025 em Dubai.

As possibilidades da equipe indiana de críquete no Troféu dos Campeões da ICC 2025 deram um grande delato quando Jasprit Bumrah foi descartado da competição devido a uma lesão nas costas. Harshit Rana o substituiu na equipe, enquanto os homens de Blue também incluíram Varun Chakravarthy, substituindo Yashavi Jaiswal.

Apesar da ausência de Bumrah, a Índia é um dos fortes favoritos que consideram sua excelente maneira no ODI de críquete. Eles chegaram à final da Copa do Mundo de 2023 e venceram uma série ODI na África do Sul. A Índia perdeu no Sri Lanka no ano passado nos lançamentos extremamente amigáveis ​​com a curva em Colombo, mas recentemente derrotou a Inglaterra em casa.

A equipe indiana de críquete jogará todos os seus jogos no troféu dos campeões em Dubai. Portanto, eles são o único time que joga todos os jogos em um só lugar, o que é uma vantagem adicional.

Time de críquete indiano jogando 11 para o Troféu Campeão do ICC 2025 – previsto

1. Rohit Sharma (C)

Após um tempo horrível durante a série de testes contra a Nova Zelândia e a Austrália e o fracasso no primeiro ódio contra a Inglaterra, foram levantadas dúvidas sobre o lugar de Rohit Sharma no lado ODI. Mas ele mostrou que ainda não terminou quebrando 119 corridas de 90 bolas em Cuttack e silenciou todos os céticos.

O Troféu dos Campeões da ICC 2025 também pode ser o último torneio da ICC em que Rohit lidera a Índia.

2. Shubman Gill

Shubman Gill foi o excelente massa da série IND vs Eng Odi. Ele atingiu dois cinquenta anos nos dois primeiros ódio e coroou a série com um século Ventoso no terceiro ODI. Ele marcou 259 corridas na série com uma taxa de greve de 103 e fingia assumir essa forma no troféu dos campeões.

3. Virat Kohli

Depois de lutar contra os marcapassos australianos na série de testes, Adil Rashid o descartou duas vezes por Virat Kohli no IND vs Eng Odis. Ele mostrou um sinal de retornar à forma no terceiro ODI com um golpe áspero de 52 corridas de 55 bolas, mas também jogou alguns tiros gloriosos.

4. Shreyas Iyer

Não, Kohli, mas o principal homem da ordem média da Índia no Troféu dos Campeões da ICC 2025 será Shreyas Iyer, que é um excelente jogador de spin. Mas durante o IND vs Eng Odis, ele também atingiu os marcapassos ingleses com desdém.

Contra a Inglaterra, ele marcou 181 corridas a uma taxa de ataque de 123 com dois cinquenta em seu nome.

5. AXAR PATEL

Parece que o treinador -chefe Gautam Gambhir decidiu usar Axar Patel como flutuação da esquerda na ordem média. Patel surgiu do processo contra a Inglaterra com golpes de 52 (47) e 41* (43) e contra -atacado contra os spinners ingleses. Ele também permaneceu ordenado com a bola, com uma economia de menos de 5,5.

6. KL RAHUL (WK)

Kl Rahul foi preferido sobre Rishabh Pant nos três ódios contra a Inglaterra. Depois de falhar nos dois primeiros ODI, Rahul obteve 40 (29) vital no terceiro ODI. Espera -se que comece com Pant no Troféu dos Campeões da ICC 2025.

7. Hardik Pandya

Mais uma vez, Hardik Pandya será um jogador crucial do time de críquete indiano em um torneio de CPI. Nas condições asiáticas, ele costuma ser dado a responsabilidade do terceiro marinheiro e, às vezes, ele também se joga com a nova bola.

Ele é um excelente finalista com morcego. No entanto, a Índia iria querer mais controle e poder com a bola de Pandya.

8. Ravindra Jadeja

Ravindra Jadaja ainda é um forte pilar no ataque do boliche indiano. Jadeja não é apenas um dos melhores do mundo para controlar o fluxo de execução, mas também o spinner do braço esquerdo é um portador de Wickt regular.

Em dois jogos contra a Inglaterra, Jaadaja levou seis Wickts em uma economia de apenas 3,21. Ele desempenhará um papel muito importante para a Índia em Dubai no Troféu dos Campeões da ICC 2025.

9. Kuldeep Yadav

Kuldeep Yadav voltou para o lado indiano após sua lesão na virilha e levou dois postigos em Dos Odi, que jogou contra a Inglaterra em casa. Espera -se que um lugar vença no XI inicial da Índia para o Troféu dos Campeões 2025, onde a Índia jogará todos os seus jogos nas condições amigáveis ​​com a virada de Dubai.

10. Mohammed Shami

Mohammed Shami retornou à equipe ODI depois de muito tempo devido à sua lesão no calcanhar. Ele jogou dois ódio contra a Inglaterra e pegou dois Wickts e vazou 6,56 corridas para mais.

Mais do que seus números, a Índia está feliz por ter passado pelos jogos sem escolher nenhum ferimento. Ele liderará o boliche do boliche na ausência de Bumrah no troféu dos campeões.

11. Arshdeep Singh

Espera -se que Arshdeep Singh jogue antes de Harshit Rana no Troféu dos Campeões da ICC 2025. Como Bumrah, é eficaz ao jogar boliche com a nova bola no jogo do poder e com a velha bola na morte.

Em oito ódio, ele levou 12 Wickts com um cinco para.

