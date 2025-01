Equipe masculina da Índia Sub -20 encerrar a série Mandiri U20 Challenge com uma perda contra os anfitriões indonésios

A equipe masculina da Índia Sub -20 perdeu os três jogos em Mandiri U20.

A equipe masculina da Índia U20 perdeu 0-4 contra a Indonésia na última partida da série Mandiri U20 Challenge no Delta Gelora Stadium em Beenarjo, Indonésia, na quinta-feira, 30 de janeiro de 2025.

O Blue Colts, em turnê com uma equipe muito mais jovem de 17 e 18 anos, terminou o torneio amigável de quatro -Nações com três derrotas. No início do dia, a Síria venceu a Jordânia por 2 a 1 para vencer o torneio. Os três oponentes participaram com seus jogadores nascidos em 2005 em preparação para a Copa da AFC U20 no próximo mês.

A partir da partida de quinta -feira, nove jogadores indianos fizeram parte da equipe sub -17 que venceu a Indonésia U17 em Bali em agosto passado. No entanto, com um grupo de jogadores de dois anos para eles, desta vez foi um cenário totalmente diferente.

Os hosts obtiveram um progresso antecipado no quarto minuto a partir de um chute livre na beira da caixa. Toni Sigusyah foi capaz de pressionar um tiro poderoso sob a parede e além de um Karan Makkar de mergulho.

Makkar não seria espancado pelo resto do primeiro tempo quando alcançou algumas salvações maravilhosas. Os mais impressionantes foram negar Muhammad Ragil e Jens Raven em situações individuais dentro da caixa de seis yard. O custodiante indiano também estava alerta para os perigos de fora da área de penalidade, inclinando greves ferozes, Dony Tri Pamungkas e Jehan Pahlevi. Aerialmente, Makkar se saiu bem em dicas em uma vôlei Pahlevi que estava no canto superior.

Seu colega e o goleiro da Indonésia, Arta Wiguna, tiveram que fazer uma salvação solitária no primeiro tempo. Aos 17 minutos, Laishram Danny Meitei viu Wiguna saindo de sua linha e tentou 45 jardas no gol. No entanto, o goleiro local recuou e de alguma forma conseguiu segurar a bola.

O descanso de meio tempo funcionou bem para os anfitriões, pois eles obtiveram outro gol nos segundos do reinício. Ironicamente, ele deixou um erro de Makkar: seu passe programado para Sumit Sharma estava solto, permitindo que Ragil interceptou e pontuasse. Ragil obteve seu segundo e o terceiro da Indonésia na época da hora, quando caiu no rebote depois que Makkar salvou o tiro inicial de Firmsyah. Muhammad Iqbal Gwijangge marcou o quarto e último gol para os anfitriões aos 76 minutos, varrendo a uma curta distância depois que um tiro bastante fraco de Evandra Floraasta caiu em seu caminho.

A Índia teve sua parte justa das oportunidades de escalar a placar, com o técnico Biby Thomas fazendo uma série de mudanças de ataque para tentar salvar algo do jogo. A melhor oportunidade perdeu para o substituto de Ngamgouhou Mate quando ele roubou a bola do último homem de Kadek Arel, mas o goleiro Wiguna fez bem em fechar o meio -campista indiano e frustrar o perigo.

A Wiguna fez mais salvagens para merecer seu lençol limpo, mantendo o esforço de Danny e o chute livre de 30 estantes que estava se curvando em direção ao canto superior.

