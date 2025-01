Equipe Paarl Royals, programação, datas, locais, horários, proprietários e tudo o que você precisa saber

Paarl Royals terminou em terceiro no SA20 2024.

Paarl Royals (PR) mostrou-se promissor nas duas primeiras temporadas do SA20, terminando em quarto e terceiro em 2023 e 2024, respectivamente. No entanto, eles falharam nos playoffs em ambas as temporadas.

A franquia montou uma equipe forte com grandes nomes como David Miller, Dinesh Karthik, Joe Root e Lungi Ngidi. Notavelmente, a inclusão de Dinesh Karthik marca a primeira vez que um jogador indiano participará da competição SA20.

A franquia terá como objetivo conquistar seu primeiro título da liga SA20 sob a liderança de David Miller.

Tudo o que você precisa saber sobre Paarl Royals para SA20 2025

Equipe completa do Paarl Royals para SA20 2025

David Miller (c), Mitchell Van Buuren, Sam Hain, Joe Root, Dewan Marais, Dayyaan Galiem, Dunith Wellalage, Codi Yusuf, Andile Phehlukwayo, Rubin Hermann, Dinesh Karthik, Lhuan-dre Pretorius, Mujeeb Ur Rahman, Keith Dudgeon, Bjorn Fortuin, Eshan Malinga, Kwena Maphaka, Nqabayomzi Peter, Lungi Ngidi.

Programação completa do Paarl Royals para SA20 2025

11 de janeiro – Paarl Royals vs Sunrisers Eastern Cape, Boland Park, Paarl, 16h30 IST / 11h00 GMT / 13h00 LOCAL

13 de janeiro – MI Cape Town vs Paarl Royals, Newlands, Cape Town, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

15 de janeiro – Paarl Royals x MI Cape Town, Boland Park, Paarl, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

18 de janeiro – Pretoria Capitals vs Paarl Royals, SuperSport Park, Centurion, 16h30 IST / 11h00 GMT / 13h00 LOCAL

20 de janeiro – Paarl Royals x Joburg Super Kings, Boland Park, Paarl, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

23 de janeiro – Durban Super Giants vs Paarl Royals, Kingsmead, Durban, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

25 de janeiro – Paarl Royals vs Pretoria Capitals, Boland Park, Paarl, 16h30 IST / 11h00 GMT / 13h00 LOCAL

27 de janeiro – Paarl Royals vs Durban Super Giants, Boland Park, Paarl, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

30 de janeiro – Joburg Super Kings vs Paarl Royals, The Wanderers Stadium, Joanesburgo, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

1º de fevereiro – Sunrisers Eastern Cape vs Paarl Royals, St George’s Park, Gqeberha, 16h30 IST / 11h00 GMT / 13h00 LOCAL

OBSERVAÇÃO: O calendário indicado cobre apenas os jogos da liga. O cronograma de eliminatórias será atualizado se Paarl Royals se classificar para a próxima rodada.

Datas dos jogos do Paarl Royals para SA20 2025

O Paarl Royals está programado para jogar suas partidas nas seguintes datas:

Janeiro: 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 30

Fevereiro: 1

Locais do Paarl Royals para SA20 2025

Paarl tocará em seis locais: Gqeberha, Paarl, Centurion, Durban, Cidade do Cabo e Joanesburgo. A franquia sediará todos os seus jogos em casa no Boland Park em Paarl.

Horários de jogos do Paarl Royals para SA20 2025

As partidas do Paarl em 13 de janeiro, 15 de janeiro, 20 de janeiro, 23 de janeiro, 27 de janeiro e 30 de janeiro começarão às 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL. Enquanto isso, os jogos de 11 de janeiro, 18 de janeiro, 25 de janeiro e 1º de fevereiro começarão às 16h30 IST/11h00 GMT/13h00 LOCAL.

Quem é o dono do Paarl Royals no SA20?

Os Paarl Royals são Royals Sports Group, proprietários da franquia IPL Rajasthan Royals.

