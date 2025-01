Equipes, capitães anunciaram para homens, franquias femininas

Egito, Quênia, Argentina, Taiwan e Polônia são algumas das nações que participarão da Liga Global de Pravasi Kabaddi.

A Liga Global de Pravasi Kabaddi (GI-PKL) anunciou na quinta-feira os capitães das franquias masculinas e femininas antes do tão esperado revés. A liga testemunhará a participação de países como Egito, Quênia, Argentina, Taiwan e Polônia, entre outros que mostram o crescente alcance global de Kabaddi, na busca para promover o esporte em todo o mundo.

A temporada de abertura do GI-PKL terá 12 equipes, equipes femininas e seis equipes masculinas correspondentes, cada uma que incorpora a riqueza cultural e linguística da Índia. As equipes foram nomeadas estrategicamente para refletir suas identidades regionais:

Equipes masculinas: Os abutres Marathi, os leopardos de Bhojpuri, os Panteras Telugu, os Leões Tamile, os Tigres de Punjabi e os tubarões Haryanvi.

Enquanto Shiv Prashad recebeu os deveres do capitão pelo leopardo de Bhojpuri, Vikash Dahiya liderará os tubarões Haryanvi. Marathi Vultures e Punjabi Tigers chamaram Kapil Narwal e Sawin Narkal como os capitães respeitavam. Sunil Narwal liderará leões tâmil e Sandeep Kandola irá capitão os Panteras Teluguas

Equipes femininas: Marathi Falcons, Leoparddes de Bhojpuri, Telugu Cheetahs, Tamil Lions, Punjabi Tigress e Haryanvi Eagles.

Pushpa Rana liderará Haryanvi Eagles e Meena Kadyan Capitán Bhojpuri Leoparddess. Marathi Falcons e Punjabi Tigress chamaram Tanu Sharma e Meera de capitães, respectivamente. Enquanto Julie Bhati liderará os Telugu Gueprados, eles supervisionarão os deveres do capitão dos Leões Tamil.

Todos os capitães se gabam de um forte recorde no esporte nacional e internacionalmente.

Falando sobre os capitães, a Sra. Kanthi D. Suresh, presidente da Associação Holística Internacional de Pravasi de Esportes (HIPSA), disse: “O anúncio dos capitães marca um marco emocionante na viagem GI-PKL. Esses jogadores não apenas lideram seus times, mas também estão desempenhando um papel crucial para inspirá -los. Acreditamos que sua liderança e dedicação estabelecerão a diretriz para uma temporada competitiva.

Cada franqueado possuirá uma equipe de homens e mulheres, um acordo pela primeira vez em Kabaddi, promovendo a igualdade e a inclusão.

Enquanto isso, os jogadores já começaram o treinamento rigoroso para a liga e não deixam pedra sem se mudar em seu treinamento. Sawin Narkal, Sandeep Kandola, Ajay Kumar e Kapil Narwal estão entre os jogadores que começaram a praticar. Medalhistas nacionais de ouro como M Anitha, Indra Rohini, Aul Santhiya e Sailvarebiksha também começaram a sessões de treinamento em seus respectivos estados.

As iniciativas anteriores de Hipsa sublinham seu compromisso com o crescimento global de Kabaddi. Em março de 2024, Hipsa disse que o esporte de Kabaddi foi incluído no recorde mundial do Guinness para um evento realizado no Tau Devilal Stadium em Panchkula.

Em dezembro de 2023, Hipsa assinou um memorando de entendimento (MOU) com o governo do Estado de Haryana para promover o esporte de Kabaddi, em todo o mundo. De acordo com o MOU, o governo de Hipsa e Haryana juntos se esforçará para incentivar e facilitar, conforme apropriado, o progresso dos vínculos e a cooperação para promover Kabaddi como um esporte em todo Jogos.

