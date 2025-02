Equipes finais de campeões 2025 de todas as equipes: Lista de todos os jogadores, grupos e atualizações

Os mestres do Trophy 2025 começam em menos de uma semana. Desta vez, o Trophy 2025 Masters ocorrerá no Paquistão e Dubai. A equipe indiana de Krykieta jogará todos os jogos em Dubai, incluindo nocaute se eles se qualificarem. Muitas equipes, como Índia, Austrália e Inglaterra, tiveram que fazer alterações nas equipes tróficas no último minuto devido a lesões para os melhores jogadores. Em 11 de fevereiro, ele foi o último dia de mudanças nas equipes. (Trophy Championship 2025 Live Recerage)

Todas as equipes do Troféu dos Campeões da ICC 2025 abaixo:

Grupo A.

Índia: Rohit Sharma (C), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul, Rishabh Pant, Hardik Pandya, Axar Patel, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Harshit Rana, Mohd. Shami, Arshdeep Singh, Ravindra Jadiej, Varun Chakaravarthy.

Bangladesh: Nazmasin Hossain Shaanto (C), Soumya Sarkar, Tanzid Hasan, Tawhid Hridoy, Mushfiquist Rahim, Md Mahmud Ullah, Joker Ali Anik, Mehidy Hasan Miraza, Rishad Hossain, Mus. , Tanzim Hasan Sakib, Nahid Rana.

Nova Zelândia: Mitchell Santner (C), Michael Bracewell, Mark Chapman, Devon Conway, Lockie Ferguson, Matt Henry, Tom Latham, Daryl Mitchell, Will O’Rourke, Glenn Phillips, Rachin Ravindra, Nathan Smith, Kane Williamson, Will JouniPs Duffy.

Pakistan: Mohammad Rizzwan (C), Babar Azam, Fakhar Zaman, Kamran Ghulam, Saud Shakeel, Tayyab Tahir, Faheem Ashraf, Khushdil Shah, Salman Al agha, USman Khan, Abar Ahm Ain, Naseem Shah, Shaheen Shah Afridi.

Grupo B.

Afeganistão: Hashmatullah Shahidi (C), Ibrahim Zadran, Rahmanullah Gurbaz, Sediqullah Atal, Rahmat Shah, Ikram Alikhil, Gulbadin Naib, Azmatullah Omai, Mohammad Propet, Rashid Khan Ed. Reservas: Darwish Rasoololi, bilal sozinho

Inglaterra: Jos Buttler (C), Jofra Archer, Gus Atkinson, Tom Banton, Harry Brook, Brydon Cars, Ben Duckett, Jamie Overton, Jamie Smith, Liam Livingstone, Adil Rashid, Joe Root, Saqib Mahmood, Phil Salt, Mark Wood, Mark Wood, Mark Wood, Mark Wood, Mark Wood

Austrália: Steve Smith (C), Sean Abbott, Alex Carey, Ben Dwarshuis, Nathan Ellis, Jake Fraser-McGurk, Aaron Hardie, Chefe de Travis, Josh Inglis, Spencer Johnson, Marnus Labuschagne, Glenn Maxwell, Sanveer Sanveer, Matthew, curta Zampa. Reserva de viagem: Cooper Connolly.

República Sul -Africana: Tempa Bavuma (C), Tony de Zorzi, Malrica Klaasen, Wiaan Mulder, David Miller, Wiaan Mulder, Ryan Rickkelton, Tabraiz Shamsi, Tabraiz Shamsi, Rassie Van Dussen, Corbin Bosch. Reserva de viagem: Kwena Maphaka