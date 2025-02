Apenas sete equipes conseguiram marcar mais de 400 no Cricket ODI até agora.

O críquete, muitas vezes conhecido como um jogo de cavalheiros, testemunhou uma transformação notável no formato internacional de um dia (ODI) ao longo dos anos. Uma vez considerado um formato em que as pontuações superiores a 250 eram difíceis de alcançar, o ODI Crickt se tornou um show de alta octanagem, onde o equipamento viola regularmente a marca de corrida 300. No entanto, alguns selecionados foram ainda mais, atingindo constantemente e até excedendo o marco de 400 corridas.

Neste artigo, aprofundamos as melhores equipes que obtiveram mais de 400 pontuações no ODI, mostrando suas habilidades de rebatidas e domínio na era moderna de críquete limitado.

Equipes que obtiveram a maior parte dos mais de 400 totais do ODI de críquete:

7. Zimbábue – 1

Equipe de críquete do Zimbábue. (Fonte da imagem: Getty Images)

O Zimbábue, embora não fosse regular nos níveis superiores do ODI de críquete, conseguiu escrever mais de 400 corridas em uma entrada uma vez, dando uma visão de seu potencial sem importância. Eles o conseguiram na classificação recentemente concluída da Copa do Mundo de Críquete da ICC contra os Estados Unidos, realizada no Zimbábue.

6. Nova Zelândia – 2

Nova Zelândia. (Fonte da imagem: NZC)

A Nova Zelândia, muitas vezes considerada impotente, mostrou suas habilidades de rebatidas no cenário global, classificando 400 ou mais raças em uma entrada de ódio duas vezes. Embora possam não ter tantos ingressos no clube de 400 ou mais como algumas das equipes da lista, eles ainda são uma das equipes mais fortes do mundo. O Black Caps alcançou esse medo pela primeira vez contra o lado irlandês em julho de 2008. O segundo total de mais de 400 anos na Nova Zelândia no ODI ocorreu contra o Paquistão na Copa do Mundo de Críquete de 2023.

5. Sri Lanka – 2

Equipamento de críquete do Sri Lanka. (Fonte da imagem: ACC)

Sri Lanka, conhecido por seu estilo e estilo não ortodoxo, conseguiu violar a barreira de 400 corridas duas vezes. Dirigido por capitães carismáticos como Sanath Jayasuriya e Kumar Sangakkara, o alinhamento de rebatidas do Sri Lanka muitas vezes surpreendeu os oponentes com seu jogo explosivo de derrame e uma seleção inovadora de tiro. A equipe do Lanka violou a marca de 400 lugares contra a Holanda em 2006, e a segunda vez foi a partida memorável contra o lado indiano no campo da corrida em Rajkot, que terminou em perda.

4. Austrália – 2

Austrália. (Fonte da imagem: BCCI)

A Austrália, um poder de críquete, tem sido um modelo de consistência no ODI. Embora eles não tenham atingido a marca 400 Racing com tanta frequência quanto outras equipes nesta lista, eles conseguiram esse feito duas vezes, mostrando sua adaptabilidade e profundidade no rebatedor. Na verdade, eles foram o primeiro time a violar a marca de 400 corridas em ODI.

Com lendas como Matthew Hayden e Adam Gilchrist liderando a carga nas estrelas passadas e contemporâneas, como David Warner, Glenn Maxwell e Travis Head, a Austrália continua sendo uma força para levar em consideração no formato ODI. Os cangurus violaram as corridas de 400 marcas pela primeira vez em uma partida histórica em Joanesburgo contra a África do Sul, que a equipe local venceu dramaticamente em 2006.

A segunda instância foi durante a partida da Copa do Mundo de Críquete de 2015 contra o Afeganistão em Perth, onde os australianos venceram lindamente.

3. Inglaterra – 5

Equipamento de Cryket da Inglaterra. (Fonte da imagem: Getty Images)

A abordagem da Inglaterra ao Cricket ODI passou por uma transformação notável nos últimos anos após um desastre na Copa do Mundo de 2015 na Copa do Mundo de Críquete, o que os levou a se tornarem uma das equipes mais emocionantes do formato. Seu estilo de jogo inovador e agressivo lançou cinco instâncias de pontuação de mais de 400 corridas em ODI. Sob a liderança de Eoin Morgan e Jos Buttler nos últimos anos, o intrépido alinhamento de bateria da Inglaterra, com batedores de energia como Jos Buttler e Jason Roy, constantemente estabeleceu objetivos imponentes para seus oponentes.

Os três leões também têm o registro exclusivo de pontuá -los todos contra diferentes equipes. Nova Zelândia, Índias Ocidentais e Austrália Paquistão e Holanda receberam o extremo receptor da crueldade demonstrada pela Inglaterra. A Inglaterra também tem o registro do total mais alto do ODI, que é 498/4 contra a Holanda em junho de 2022.

2. Índia – 7

Equipe indiana de críquete na Copa da Ásia 2023 (Fonte da imagem: AFP)

A Índia, a nação louca do críquete, tem uma equipe de ódio formidável que constantemente oferece ações excepcionais com o bastão. Com seis instâncias de 400 ou mais corridas em uma entrada, a equipe indiana, sem dúvida, é um dos alinhamentos de rebatidas mais temidos do mundo. Jogadores icônicos como Sachin Tendulkar, Virender Sehwag e Rohit Sharma desempenharam papéis fundamentais na viagem da Índia ao Club 400+.

As vítimas dos rebatidas indianas são Bermudas, Índias Ocidentais, África do Sul, Sri Lanka (duas vezes), Bangladesh e Holanda.

1. África do Sul – 8

África do Sul. (Fonte da imagem: BCCI)

A África do Sul, muitas vezes reconhecida por seu alinhamento explosivo de rebatidas, é considerado a equipe mais dominante de mais de 400 clubes de críquete ODI. Com um incrível oito instâncias de 400 ou mais raças em uma entrada, as proteínas estabeleceram a marca do banco para o acúmulo de corridas no ODI. Dirigido por alguns dos mais prolíficos batedores de ódio da história, como Ab De Villiers e Hashim Amla, Kock Quinton, Heinrich Klaasen e outros, a capacidade da África do Sul de violar constantemente a barreira de 400 corridas é um testemunho de sua produção de batedores.

A África do Sul obteve mais de 400 mais duas vezes contra a Austrália, duas vezes contra as Índias Ocidentais e uma vez cada uma contra o Zimbábue, a Irlanda, a Índia e o Sri Lanka. Dos oito mais de 400 no total, três chegaram nas Copas do Mundo de ODI.

(Todas as estatísticas atualizadas até 12 de fevereiro de 2025)

