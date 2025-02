Equipes que obtiveram o maior número de pontos em uma única campanha

Uma lista que apresenta algumas das melhores equipes para jogar na história do ISL.

Ao longo dos anos, a India Super League (ISL) testemunhou algumas performances dominantes na fase da liga antes dos playoffs da ISL. Essas equipes estabelecem novos pontos de referência para consistência e excelência no campo, enquanto cativam os fãs da ISL em todo o subcontinente.

A lista a seguir apresenta alguns dos lados mais bem -sucedidos que acumularam pontos impressionantes em várias temporadas. O feito impressionante mostra seu domínio e superioridade tática sobre outras equipes durante essa temporada.

Aqui está uma olhada nas cinco melhores equipes com os pontos mais altos em uma única campanha ISL:

5. FC GOA-45 PONTS (2023-2024)

Os Gaurs desfrutaram de uma temporada de 2023-24 estrelas desde que terminaram 45 pontos, um total que os colocou entre as campanhas de palco da liga de maior sucesso na história da ISL. Sob a orientação de seu novo técnico Manolo Márquez, o clube jogou uma marca emocionante de atacar futebol.

Ao combinar habilidades técnicas com força defensiva, os Gaurs provaram vencer 13 jogos, atraindo seis jogos e perdendo três dos 22 jogos da liga. Bajo Márquez, o clube mostrou sua identidade para dominar os jogos de posse e controlar em situações de crocância, o que os levou à fase da semifinal dos playoffs ISL 2023-24.

4 Pontos de Mumbai City FC-46 (2022-2023)

A temporada de 2022-23 viu o Mumbai City FC afirmar sua supremacia no palco da liga. Os ilhéus terminaram com uma conta impressionante de 46 pontos depois de vencer 14 dos 20 jogos da liga, atraindo quatro jogos e perdendo dois ao longo da temporada.

Conhecidos por sua intensidade de ataque e futebol fluido, os ilhéus, sob seu então treinador, Des Buckingham, mostraram consistência desde o início da temporada. Eles sobrecarregaram os oponentes com seu jogo de alto pressionamento, pontuando livremente e mantendo a disciplina defensiva. No entanto, apesar de sua forte demonstração da temporada regular, a campanha terminou em decepção nos playoffs, depois de perder sanções contra o Bengaluru FC.

3. Pontos de Mumbai City FC-47 (2023-2024)

Um ano após sua carreira dominante 2022-23, os ilhéus conseguiram melhorar sua conta por um ponto, encerrando a temporada 2023-24 com 47 pontos. O clube mostrou sua capacidade de manter altos níveis de desempenho em temporadas consecutivas.

Com seu desempenho nesta temporada, eles solidificaram sua reputação como uma das equipes mais formidáveis ​​que ele já jogou na história da liga. Os ilhéus mostraram sua profundidade de ataque, com vários objetivos que contribuem ao longo da campanha. A temporada os viu vencer 14 de uma possível temporada de 22 jogos com cinco empates e três derrotas ao longo da temporada.

2. Mohun Bagan Super Giant-48 pontos (2023-2024)

A temporada de 2023-24 viu os marinheiros ter sucesso em uma excelente equipe do Mumbai City FC para terminar na mesa com 48 pontos. O sucesso do clube foi baseado em uma sólida defesa de rochas combinada com uma unidade de ataque clínico que poderia desmantelar qualquer oposição.

As performances de clube de Kolkata ao longo da temporada foram um testemunho de sua disciplina tática e profundidade da equipe. Apesar de ter uma mudança de gerente no meio da temporada, os marinheiros foram excelentes e mostraram sua classe quando importava durante a temporada regular.

1. Mohun Bagan Super Giant-49 pontos (2024-2025)

Estabelecer um novo recorde de ISL nesta temporada são Mohun Bagan Super Giant. Os marinheiros levantaram a fasquia mais uma vez na temporada 2024-25, acumulando 49 pontos em apenas 21 jogos. Marque o total de pontos mais altos já reunidos por qualquer equipe da ISL em uma única campanha.

Seu domínio durante a temporada refletiu sua evolução como um poder na liga. Com uma equipe equilibrada que se destacou tanto no ataque quanto na defesa, Mohun Bagan demonstrou por que eles são um dos clubes de maior sucesso na história recente da ISL.

