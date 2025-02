Era Shohei in pista nonostante la procedura chirurgica “complicata”

Los Angeles-shhei Ohtani ha dichiarato di essere stato “programmato” nel suo tentativo di tornare come giocatore a due vie in questa stagione, nonostante ciò che ha descritto come un’operazione complicata “per riparare il labbro strappato nella spalla sinistra.

L’era che ha parlato sabato allo stadio Dodger su Dodger, che ha parlato con l’evento annuale di preseason Fan a Los Angeles Dodgers, inizialmente si è infortunato alla sua spalla non corrente mentre scivolava nel gioco di 2 World Serie 5 novembre 5 novembre. , sei giorni dopo aiuto per consegnare il campionato.

Il labbro strappato ha aggiunto un altro strato di complicazioni per riabilitare il lancio, che ha già formato la seconda riparazione del suo legamento collaterale ulnare, ma Dodgers prevede che l’era colpirà all’inizio della stagione – si aprirà in Giappone, aprendo in Giappone in Giappone – 18 marzo – Giappone – 18 marzo – Apre in Giappone – Apre in Giappone – Apre in Giappone – Apre in Giappone – Apre in Giappone – aperto in Giappone – Apre in Giappone – Apre in Giappone – aperti in Giappone – aperti in Giappone – Aperto in Giappone – aperto in Giappone – aperto in Giappone – aprendo in Giappone – aprendo in Giappone – e si sviluppa nella loro rotazione a maggio.

“E può essere prima”, ha dichiarato il manager di Dodgers Dave Roberts.

L’era, che ha subito la sua ultima operazione al gomito nel settembre 2023, ha lanciato diversi bullpen seduti prima che la postseason di Dodgers corresse lo scorso autunno e ha iniziato a giocare a dicembre. Ma deve ancora buttare via le colline in questa offseason, rendendo difficile determinare il ritorno al lancio.

Editori birichini 2 correlati

“Penso che il più grande determinante sarà quello di costruire il mio bullpen per la prima volta”, ha detto attraverso un interprete. “Allora penso che ci sentiremo davvero come se potessi essere su una grande collina della lega.”

Quando lo fa, è probabile che l’era si unirà alla rotazione più profonda e talentuosa negli sport. E fino ad allora, la linea più profonda e talentuosa nello sport probabilmente guiderà.

La sua presenza ora simboleggia la promozione dei Dodger in un’altra stratosfera finanziaria.

Da quando ha firmato l’era su un contratto di dieci anni altamente rinviato, $ 700 milioni nel dicembre 2023, Dodgers ha aggiunto praticamente tutti i giocatori che desideravano. Entro quattro settimane dall’accordo Ohtani, due antipasti con rotazione, Tyler Glasnow e Yoshinobu Yamamoto e un campo d’angolo in angolo, Teoscar Hernandez, si sono uniti.

Questa offseason, dopo aver assicurato il loro primo titolo per tutta la stagione dal 1988, Dodgers ha firmato lo starter Blake Snell, esteso uomo dell’utilità Tommy Edman, ha riportato Hernandez, ha aggiunto il giocatore dell’area outfielder Michael Confforo, ha concluso un accordo con l’infielder Hyeseong Kim, ha convinto il lancio di Sasaki a far parte di Nim E inchiostrato Tanner Scott e Kirby Yates culminarono quello che era già un toro profondo.

“La parte folle è che pensi non appena firmiamo qualcuno”, va bene, tutto qui. “Quindi firmiamo un altro ragazzo ed è come” Okay, tutto qui.

Dopo l’inverno, che ha visto i Dodgers disintegrati per oltre 1,2 miliardi di dollari, hanno seguito che hanno guadagnato quasi $ 450 milioni per sette giocatori, con un Ace Clayton Kershaw a lungo tempo e l’uomo popolare Enrique Hernandez dovrebbe ancora essere dentro Un certo momento ha aggiunto. Secondo Spotrac, il loro libro paga di $ 380 milioni, significativamente al di sopra della soglia fiscale di lusso più alta, e circa $ 80 milioni in più rispetto al secondo posto a Philadelphia Phillies, progetta il loro libro paga, secondo Spotrac.

Glasnow ha paragonato Dodgers 2025 a “The Avengers”, ma i fan del baseball in altre città e alcuni dei dirigenti di altre squadre: sono arrivati ​​a vedere la designazione popolare per le squadre di star di New York Yankes da 2000 anni: “Bad Empire”.

Roberts afferma di credere che il proverbiale cattivo del ruolo sia che uno dei suoi giocatori dovrà “abbracciare”, ma a questo punto, solo 10 giorni prima dell’inizio dell’allenamento primaverile, di solito viene appena rilasciato.

“Se altre squadre o basi di fan vogliono arrabbiarsi, sai cosa fare – guarda cosa stanno facendo i Dodgers”, ha detto Snell.

“Ecco quello che è”, ha aggiunto Mookie Betts, che si aspetta di andare a tempo pieno in questa stagione. “Cosa dovremmo fare? Vogliamo vincere. E come giocatore, ovviamente, vogliamo tutti i migliori giocatori.”

Qualsiasi rabbia che la spesa di Dodgers ha causato fuori da Los Angeles ha incontrato l’eccitazione bollente dai suoi fan.

Gli eventi di sabato hanno offerto un altro esempio di spicco.

Dodgers non ha potuto ospitare Fan Fest di quest’anno all’interno del suo campo da baseball a causa del massiccio e continuo progetto di ristrutturazione, che migliorerà entrambi i locali della club house. Invece, hanno ospitato fan in varie aree del parcheggio dello stadio Dodger, eppure hanno tirato una folla di circa 25.000. Era almeno una seconda volta quando si imbatté in questa offseason.

“Ti riporterà e ti farà capire che lo sport significa così tanto per le persone”, ha detto Freeman. “Sai quando sei là fuori e i fan impazziscono, lo senti. Ma quando entri in contatto personale con questi fan e ti dici quanto significhi per loro, e poi ti mostrano quanto significhi per loro che è davvero bello.