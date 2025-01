Eric Bieniemy attira l’interesse per la NFL OC -Job

Il viaggio della NFL di Eric Bieniemy mostra un percorso da giocatore all’altro.

Dopo aver trascorso nove stagioni come running back con San Diego Chargers, Cincinnati Bengals e Philadelphia Eagles, è tornato alla NFL nel 2006 come allenatore di corsa per il Minnesota Vikings.

La sua carriera lo ha quindi portato ai capi di Kansas City nel 2013, salendo i ranghi per diventare coordinatore offensivo nel 2018.

Dopo il periodo dell’ufficio Chiefs, è finito con i comandanti di Washington come coordinatore offensivo, ma ha viaggiato dopo la stagione 2023.

Sebbene sia tornato brevemente al college -coaching, Bieniemy potrebbe vedere un’altra opzione NFL nel 2025.

“Il veterano NFL OC Eric Bieniemy ha parlato con diverse squadre della NFL e anche l’intervista per OC -Job di Patriots prima di andare a Josh McDaniels, secondo la Lega”, ha scritto l’insider Jordan Schultz. “La convinzione era che Beneniemy era un candidato più alto Per il lavoro del New England, McDaniels non era stata la scelta ovvia.

Con i bucanieri di Tampa Bay, Dallas Cowboys, Jacksonville Jaguars, New York Jets, Las Vegas Raiders e New Orleans Saints ancora alla ricerca di un coordinatore offensivo, Bieniemy rimane un candidato notevole.

Più di recente, Bieniemys Path lo ha portato all’UCLA, dove ha lavorato sotto un altro ex NFL, che corse indietro, Deshaun Foster.

Tuttavia, il suo periodo di coaching del college ha mostrato carte e sembra essere pronto a tornare alla NFL.

A tal fine, secondo quanto riferito, Bieniemy è nei negoziati con diverse organizzazioni, suggerendo che il suo prossimo trasferimento di carriera potrebbe essere imminente.

