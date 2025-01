Erling Haaland assina impressionante extensão de contrato com o Manchester City por 9,5 anos e US$ 610.000 por semana

Erling Haaland expressou sua intenção de passar a maior parte de sua carreira no futebol profissional no Manchester City, prorrogando seu contrato por nove anos e meio.

O internacional norueguês já estava empatado até junho de 2027 em seus mandatos anteriores, mas seu novo e melhorado contrato durará pouco menos de 10 anos e o manterá no Etihad Stadium até 2034.

Haaland ainda tem apenas 24 anos, mas faria 34 quando o novo contrato expirar. O mais importante para os atuais campeões ingleses é que todas as cláusulas de rescisão dos seus antigos mandatos foram removidas. O acordo, que eclipsa a extensão de nove anos que Cole Palmer assinou com o Chelsea em agosto, não é apenas o mais longo da história da Premier League, mas também um dos mais lucrativos. Fontes disseram a James Benge, da CBS Sports, que o negócio pode valer cerca de US$ 610.000 (£ 500.000) por semana.

“Vou ficar muito tempo”, disse Haaland. “Agora posso me concentrar totalmente em melhorar porque ficarei aqui por muito tempo. Concentre-me totalmente em me apresentar e melhorar para dar a todos os fãs o que eles querem. Tem sido muito rápido. Parece que eu assinei.” Um momento atrás. Passou muito rápido e isso é bom, significa que estou gostando.

“Durante dois anos e meio como jogador do City conquistei muitos troféus, joguei muito bom futebol, tive ótimos momentos com todo o clube e com a torcida. Ainda me lembro do desfile na chuva (depois os agudos) que talvez tenha sido o melhor e mais importante momento porque foi um desfile típico de Manchester. Foi incrível e como um sonho nestes dois anos e meio.

As especulações ligavam regularmente Haaland ao Real Madrid, mas a máquina de golos escandinava optou por reforçar as suas ligações com os Citizens.

Guardiola comprometeu o seu futuro no City até 2027 e é agora muito provável que Haaland sobreviva ao seu treinador em Manchester, tendo já marcado 111 golos em apenas 126 jogos.

O ex-atacante do Borussia Dortmund e do Red Bull Salzburg chegou em 2022 e já conquistou dois títulos da Premier League, bem como um único título da UCL, a FA Cup e a SuperTaça Europeia.

Este desenvolvimento de Haaland também é um grande impulso para o City, num momento em que aguarda a decisão sobre a sua batalha legal contra o EPL por alegadas violações das regras financeiras.

Esse veredicto é esperado este ano e possivelmente antes do final da atual temporada, já que os gigantes de Manchester estão atualmente trabalhando duro para garantir reforços na janela de transferências de janeiro.

O zagueiro brasileiro Vitor Reis deverá chegar do Palmeiras, assim como o jovem uzbeque Abdukodir Khusanov, do RC Lens, e o atacante do Eintracht Frankfurt, Omar Marmoush.