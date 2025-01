Erling Haaland ha firmato un contratto record di nove anni e mezzo con il Manchester City, ha annunciato il club venerdì.

L’attaccante era sotto contratto all’Etihad Stadium fino al 2027, ma ha prolungato fino al 2034.

Il City non ha rivelato le cifre esatte, ma fonti hanno detto a ESPN che si tratta di uno dei contratti più redditizi nella storia dello sport.

Il nuovo contratto del 24enne ha rimosso anche le clausole di riscatto che facevano parte del suo contratto quando è arrivato dal Borussia Dortmund nel 2022.

Il contratto di nove anni e mezzo è il più lungo firmato da un giocatore nella storia della Premier League, superando il contratto di nove anni di Cole Palmer con il Chelsea nell’agosto 2024.

Haaland è stato fortemente collegato a un futuro trasferimento in Spagna, con sia il Real Madrid che il Barcellona che hanno mostrato interesse in passato.

Tuttavia, il nuovo contratto del norvegese è ora destinato a mantenerlo al City oltre il suo 33esimo compleanno.

Erling Haaland è sulla buona strada per battere il record di gol di tutti i tempi di Alan Shearer in Premier League. Visionhaus/Getty Images

“Sono davvero felice di aver firmato un nuovo contratto e non vedo l’ora di trascorrere ancora più tempo in questo grande club”, ha detto Haaland.

“Il Manchester City è un club speciale, pieno di persone fantastiche con tifosi straordinari ed è il tipo di ambiente che aiuta a tirare fuori il meglio da ognuno.

“Voglio anche ringraziare Pep (Guardiola), il suo staff tecnico, i miei compagni di squadra e tutti i membri del club perché mi hanno aiutato moltissimo negli ultimi anni.

“Lo hanno reso un posto davvero speciale e ora sono il City, qualunque cosa accada. Ora voglio solo continuare a crescere, lavorare per migliorare e provare a fare tutto ciò che è in mio potere per cercare di aiutarci a raggiungere ulteriori successi in il futuro.”

Con 79 gol in 87 partite, Haaland è il 61esimo nella storia dei gol in Premier League. Il record della Premier League è di 260, detenuto dalla leggenda del Newcastle United Alan Shearer. Al suo ritmo attuale, Haaland batterebbe quel record nel 2029-30.

Shearer ha preso in giro la durata del nuovo contratto di Haaland e il suo tentativo di rivedere il suo record di gol. contributo a X.

“Congratulazioni @ErlingHaaland… nove anni e mezzo? Sicuramente non dovrebbe volerci così tanto tempo?” Shearer ha detto.

La notizia dell’accordo di Haaland è un’ulteriore spinta per il City dopo che Guardiola ha concordato i termini di un nuovo accordo a novembre. Il suo contratto lo manterrà all’Etihad fino al 2027.

Haaland ha goduto di un successo fenomenale da quando è entrato nel City 2,5 anni fa. Ha segnato 111 gol in 126 partite con il club e ha vinto due titoli di Premier League, la FA Cup e la Champions League.

Le informazioni fornite dal gruppo di ricerca globale di ESPN hanno contribuito a questo rapporto