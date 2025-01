Erling Haaland ha firmato un nuovo lucroso contratto con il Manchester City fino al 2034

Erling Haaland ha firmato un nuovo contratto con il Manchester City fino al 2034, impegnando il suo futuro a lungo termine con i campioni della Premier League in uno degli accordi più redditizi del calcio in tempi incerti per il club dentro e fuori dal campo.

Il City ha annunciato venerdì un accordo – che copre 10 anni dall’inizio di questa stagione – per il 24enne Haaland, che ha segnato 111 gol in 125 partite da quando è arrivato al club dal Borussia Dortmund nel 2022, per affermarsi uno dei migliori attaccanti del mondo.

L’accordo è il più lungo della Premier League, con Haaland che guadagna circa £ 500.000 ($ 600.000) a settimana.

Alla domanda su quale sia stata la sua reazione quando gli è stato detto della durata insolita del contratto di Haaland, l’allenatore del City Pep Guardiola ha risposto: “Ho detto: puoi ripetere?”

L’attaccante norvegese compirà 34 anni alla scadenza del contratto. L’Athletic ha affermato che l’accordo ha rimosso le clausole rescissorie presenti nel suo precedente accordo, che sarebbe scaduto nel giugno 2027.

“Ora voglio continuare a crescere, continuare a lavorare per migliorare e fare del mio meglio per aiutarci a ottenere più successo in futuro”, ha dichiarato Haaland in un comunicato del City.

Il nuovo accordo di Haaland arriva mentre il City attende la sentenza dopo essere stato accusato di 115 violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Le possibili sanzioni includono la riduzione dei punti o la retrocessione dalla massima divisione.

Tra materiale pubblicitario pubblicato dal Comune Per annunciare l’accordo con Haaland, l’attaccante ha detto significativamente: “Ora sono il City, qualunque cosa accada”.

In un video, si vede Haaland chiamare il presidente della città, Khaldoon Al Mubarak, per dire: “Ora è tutto firmato”.

“OK, ora mi sento a mio agio”, si sentì rispondere Khaldoon.

“Il fatto che sia ingaggiato da così tanto tempo dimostra il nostro impegno nei suoi confronti come giocatore”, ha detto Txiki Begiristain, direttore sportivo uscente del City, “e il suo amore per questo club”.

Questo è l’inizio di alcune settimane impegnative per il City, che dovrebbe fare una serie di acquisti, con la squadra che sta vivendo la sua peggiore stagione da quando Guardiola è arrivato come allenatore nel 2016.

Il City è sesto in Premier League dopo 21 partite poiché la difesa del titolo è stata deragliata dagli infortuni di giocatori chiave e dall’abbandono di altri. La squadra di Guardiola non è nemmeno sicura di passare alla fase a eliminazione diretta della Champions League e la prossima settimana avrà una partita decisiva contro il Paris Saint-Germain.

Il City è stato accostato all’attaccante Omar Marmoush dell’Eintracht Francoforte e ai giovani difensori Abdukodir Khusanov del Lens e Vitor Reis del Palmeiras. Secondo quanto riferito, costano più di 150 milioni di dollari.

“Sono davvero fiducioso che possiamo cambiare le cose”, ha detto Haaland. – Le cose sono state difficili perché siamo abituati a vincere le partite, ma per noi è anche una sfida.

“Far entrare in ognuno di noi questa sensazione di fame per non guardare le cose con più facilità. Non dare le cose per scontate, è una cosa importante. Farò tutto il possibile per cambiare le cose”.

Haaland ha segnato 52 gol in tutte le competizioni – compreso il record di 36 gol in una sola stagione in Premier League – nella sua prima stagione al City, quando la squadra ha vinto campionato, FA Cup e Champions League aggiudicandosi il Triplete.

Ha segnato 38 gol in 45 presenze la scorsa stagione e ha già 21 gol in questa stagione mentre punta alla terza Scarpa d’Oro consecutiva in Premier League.

“Certamente è un giocatore speciale”, ha detto Guardiola. “Trovare un giocatore come Erling è difficilissimo trovare un attaccante di questo livello. Una volta che ce l’hai, devi lavorare duro per trattenerlo”.

Haaland, chi annunciato in ottobre aspettava il suo primo figlio dalla sua ragazza, ha detto che sono stati come un sogno in questi due anni e mezzo.

“Non vedo davvero l’ora di vedere cosa accadrà dopo”, ha detto.

