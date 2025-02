Erling Haaland Pep Guardiola Hopeful Man City Striker può affrontare il Real Madrid

Pep Guardiola ha detto che spera Erling Haaland Mercoledì sarà adatto alla seconda tappa della Champions League di Manchester City contro il Real Madrid mercoledì dopo aver ammesso di essere “spaventato” per infortunio alla seconda metà contro Newcastle.

Haaland, per la prima volta Captain City in Premier League contro i finalisti della Coppa Carabao, si è preso il ginocchio nelle fasi finali delle vittorie 4-0 in Etihad.

L’uomo da 25 anni sembrava aver coperto il ginocchio destro indiscusso prima che cadesse a terra in un chiaro disagio, ma dopo il periodo di trattamento Haaaland fu in grado di lasciare il parco giochi prima di guardare il resto del gioco dalla panchina sostitutiva.

Erling Haaland è sceso con un infortunio durante la vittoria della Premier League contro il Newcastle Man City. Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images

“Quando è andato giù, tutti avevano paura”, ha detto Guardiola. “Ma è partito con un sorriso e il dottore non mi ha detto cattive notizie, quindi spero che stia bene.

“Non ho parlato con un dottore. Forse non è male come potrebbe essere.” A Santiago Bernabéu, la città deve rovesciare il deficit di 3-2 le prime gambe a raggiungere i 16.

Haaland ha segnato due obiettivi della città durante la perdita dell’ultimo martedì contro i maestri al potere dei campioni dell’Etihad.

Con un vice-capitano Kevin de Bruyne nominato come sostituto contro Newcastle e un ex capitano Kyle Walker Guardiola, che è stato scaricato su AC Milan durante la finestra di trasferimento di gennaio, ha dichiarato di aver deciso di presentare un braccialetto Haaland contro il Newcastle dopo la sua recente decisione di firmare un contratto di dieci anni in città.

“Quando Kyle se ne andò, Kevin È diventato il primo (capitano), poi ho nominato Erling “, ha detto Guardiola.

“È bello per la prima volta in Premier League, è solo l’inizio, ma è un gesto.”