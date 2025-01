"Erros do iniciante": Depois de perder as Índias Ocidentais, o Paquistão explodiu pelo ex -chefe da administração do Krykieta Paquistão Ramiz Raja

O ex -presidente do Conselho de Críquete do Paquistão (PCB) Ramiz Raja iniciou o Tyrada Chata depois do Paquistão, pela primeira vez em 34 anos, perdeu o teste contra o oeste da Índia em um campo doméstico. Após o domínio do Bazball com uma vitória na série 2: 1 com a Inglaterra, os homens em Green pensaram que quebraram a fórmula da vitória em casa – produzindo um cinto torcido. A tendência que competia no Spin Paradise durou durante uma série de testes de duas partidas contra o oeste da Índia.

No teste de teste, o lado do Caribe da superfície Multan, onde a bola passou do tempo de abertura. Mas depois de perder a série, o oeste da Índia aumentou a participação no segundo teste, especialmente na frente do piscar e refletiu da vitória de 120, a primeira em 34 anos no Paquistão.

De acordo com o The Arise, a coisa frustrante da equipe paquistanesa está acelerando um ritmo contra a oposição fraca, um erro que o ex -crickedista não espera do lado asiático.

“É difícil justificar essa falha. Quando você prepara um caminho rotativo tão brutal, ele se torna uma loteria. Ganhar o arremesso se torna uma coisa importante, e todo turno se torna importante. A coisa frustrante no críquete do Paquistão é contra os melhores times, jogamos no Top Gear, mas contra times fracos, você não espera tais erros.

No teste, abrindo o lado sitiado do oeste da Índia, ela tentou resistir à aptidão do Paquistão, mas finalmente sucumbiu a uma derrota de 127 anos. Mesmo depois que sofreram uma perda amarga, a expressão na face dos jogadores do oeste da Índia sugeriu que eles tivessem inventado seu próximo plano de ação.

Mas na segunda partida, os sinais indicando o fracasso do Paquistão estavam em toda parte quando a festa do visitante venceu o arremesso e decidiu não acertar. O rack de incêndio do final da cauda elevou a Índia Ocidental de 38/7 para 163.

Com uma pequena vantagem de 9 velocidades, o capitão da Índia Ocidental, Kraigg Brathwaite, acendeu seu caminho a 52 (73) valiosos para levar seu site a um competitivo no total 244.

Sajid Khan, que estava na vanguarda do recente sucesso na casa do Paquistão, hesitou em sua linha e comprimento e vazou em seu feitiço. Mesmo as baterias não podiam usar os pés para negar a ameaça de rotação.

Ramiz percebeu rapidamente a decepção do desempenho decepcionante do Paquistão em Multan e acrescentou: “As coisas não podem ser tomadas como garantidas. O Spinner foi distribuído às corridas, e a composição piscando foi decepcionante. Você precisa pensar se os adesivos podem sobreviver ou não. Ninguém esperava que a Índia Ocidental terminasse o segundo teste no dia 3 e deixasse a série. “