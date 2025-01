Escalações de Chennaiyin FC x Odisha FC, notícias da equipe, previsão e prévia

Chennaiyin FC e Odisha FC estão fora dos playoffs na classificação ISL 2024-25.

Atualmente em 10º lugar na classificação da Super League Indiana (ISL) 2024-25, um time fora de forma do Chennaiyin FC receberá o Odisha FC na Marina Arena na quinta-feira. Ambas as equipes não venceram nos últimos dois jogos do campeonato e tentarão reverter sua sorte esta semana.

O que está em jogo

Chennai Yin FC

A equipe de Owen Coyle sofreu uma derrota por 4-2 para o Bengaluru FC em casa no encerramento de 2024. Marina Machans somou 15 pontos em 14 jogos do ISL até o momento e perdeu cinco dos últimos seis jogos do campeonato. Com 10 jogos a menos, o Chennaiyin FC precisaria mudar sua sorte rapidamente para garantir uma vaga nos playoffs do ISL.

Odisha FC

A equipa de Sergio Lobera perdeu por 4-2 para o FC Goa, no Estádio Kalinga, no início do novo ano. O Odisha FC está atualmente na sétima posição na tabela com 20 pontos em 14 partidas do ISL. Eles venceram apenas um dos últimos quatro jogos do campeonato e esperam mudar isso na quinta-feira.

Preocupações com lesões e notícias da equipe

Chennai Yin FC: Marina Machans não tem lesões ou suspensões para o próximo jogo

Odisha FC: Ahmed Jahouh está suspenso para o jogo contra o Chennaiyin FC, depois de receber o cartão vermelho na derrota para o FC Goa.

Frente a frente

Número total de jogos: 11

Vitórias do Chennaiyin FC: 4

Odisha FC vence: 3

Brindes: 4

Escalações planejadas

Chennaiyin FC (4-2-3-1)

Mohammad Nawaz (goleiro), Bikash Yumnam, PC Laldinpuia, Ryan Edwards, Laldinliana Renthlei, Lalrinliana Hnamte, Connor Shields, Lukas Brambilla, Farukh Choudhary, Irfan Yadwad, Wilmar Jordan Gil

Odisha FC (4-3-3)

Amrinder Singh (goleiro), Jerry Lalrinzuala, Mourtada Fall, Carlos Delgado, Amey Ranawade, Khawlhring Lalthathanga, Hugo Boumous, Raynier Fernandes, Jerry M, Rahim Ali, Diego Mauricio

Jogadores para assistir

Irfan Yadwad (Chennaiyin FC)

Irfan Yadwad tentará marcar gols contra o Hyderabad FC. (Fonte da imagem: mídia ISL)

Indiscutivelmente o melhor jogador indiano do Chennaiyin FC nesta temporada, Irfan Yadwad marcou três gols e deu duas assistências em 14 partidas do ISL nesta temporada. O jogador de 23 anos tem melhorado a cada semana e será certamente uma ameaça para a defesa do Odisha FC.

Hugo Boumous (Odisha FC)

Hugo Boumous pode ser mais conhecido por seu estilo e exibicionismo, mas é o líder indiscutível quando se trata de assistências no ISL. (Cortesia: ISL Media)

O veterano do ISL, de 27 anos, marcou três gols e deu quatro assistências em 13 partidas do ISL nesta temporada. Com Ahmed Jahouh indisponível, Hugo Boumous será o principal criador do meio-campo do Odisha FC e, portanto, o jogador a observar frente ao Chennaiyin FC.

Você sabia?

O Chennaiyin FC venceu o Odisha FC por 3-2 na primeira mão, no Estádio Kalinga.

Odisha FC está invicto nos últimos três jogos fora de casa

O Chennaiyin FC venceu apenas uma de suas seis partidas em casa na temporada 2024-25 da ISL

O Odisha FC marcou oito gols nas últimas cinco partidas do ISL, enquanto o CFC marcou apenas três gols nas últimas 5 partidas do ISL.

Radiodifusão

A partida Chennaiyin FC x Odisha FC será disputada no Estádio Jawaharlal Nehru, em Chennai, na quinta-feira (9 de janeiro de 2025). O jogo começará às 19h30 IST.

A partida será transmitida ao vivo pela rede Sports 18 e Star Sports 3. Também será transmitida online pela Jio Cinema. Os telespectadores internacionais também podem assistir ao jogo no aplicativo One Football.

