Escalações de East Bengal x Kerala Blasters, notícias da equipe, previsão e previsão

East Bengal permanece em 11º lugar na ISL.

East Bengal está desesperado para voltar às vitórias na Super League indiana (ISL) quando enfrentar o rejuvenescido Kerala Blasters no Salt Lake Stadium, em Calcutá, na sexta-feira (24 de janeiro).

A Brigada Vermelha e Dourada agora busca pelo menos entrar no top 10 da ISL, mas enfrenta uma equipe motivada de Tuskers que está ansiosa para continuar sua ambiciosa escalada em direção a uma vaga nos playoffs.

O que está em jogo

Bengala Oriental

Depois de perder os últimos três jogos consecutivos, os Torchbearers viram suas esperanças nos playoffs mais ou menos diminuídas. Tudo o que a equipe de Oscar Bruzón pode fazer agora é tentar somar o máximo de pontos nas últimas oito partidas da fase da liga ISL. Para ter a chance de reviver suas esperanças nos playoffs, o East Bengal terá que começar a vencer jogos.

Por isso é tão importante vencer esta partida contra o Kerala Blasters em casa. Bruzón tem de fazer com que a sua equipa seja mais pró-activa no meio-campo adversário e, mais importante ainda, acabar com as oportunidades de forma clínica. Uma vitória pode pelo menos ajudá-los a recuperar os níveis de confiança, mas outra derrota pode matar para sempre o nível de interesse dos torcedores.

Blasters de Kerala

Os Tuskers tiveram um bom desempenho sob o comando do TG Purushothaman, estando invictos nas últimas três partidas. Mas é vital para ele Kerala Blasters recuperará sua seqüência de vitórias e terá a chance de manter a pressão sobre as demais equipes que disputam sexto lugar.

Os Kerala Blasters enfrentam East Bengal quando estão em baixa e lutando contra lesões, então devem aproveitar seus níveis de confiança superiores para derrotar as Brigadas Vermelha e Dourada. Eles só precisam ser implacáveis ​​ao aproveitar as oportunidades de obter uma vitória, pois um empate ou uma derrota podem deixar o Kerala Blasters muito atrás na corrida dos playoffs.

Notícias da equipe e lesões

Anwar Ali continua em dúvida por lesão para Bengala Oriental, enquanto também permanecem dúvidas sobre a disponibilidade de Saul Crespo e Mohamed Rakip. Aibanbha Dohling está suspenso pelo Kerala Blasters após ser expulso no recente empate contra o NorthEast United.

Frente a frente

Jogos disputados – 9

Vitória dos Blasters de Kerala – 4

Bengala Oriental vence – 2

Brindes – 3

Prováveis ​​escalações

Bengala Oriental (4-4-1-1)

Prabhsukhan Gill (goleiro), Nandhakumar Sekar, Hector Yuste, Hijazi Maher, Lalchhungnunga, Jeakson Singh, Souvik Chakrabarti, PV Vishnu, Richard Celis, David Lalhlansanga, Dimitrios Diamantakos

Blasters de Kerala (4-2-3-1)

Sachin Suresh (goleiro), Suresh Singh, Hormipan Ruivah, Milos Drincic, Muhammed Saheef, Freddy Lallawmawma, Vibin Mohanan, Korou Singh, Adrian Luna, Noah Sadaoui, Jesús Jiménez

Jogadores para assistir

Richard Celis (Bengala Oriental)

Richard Celis fez sua estreia pelo East Bengal contra o FC Goa (Cortesia da ISL)

Richard Celis teve uma estreia bastante agitada pelo East Bengal frente ao FC Goa, sendo uma figura viva nas laterais. O extremo de 28 anos sem dúvida ficará mais animado para causar uma impressão mais forte em sua estreia em casa pelos Torchbearers e iluminar o Salt Lake Stadium com algo especial.

Celis foi abençoado com um ritmo e capacidade de drible impressionantes, sendo capaz de passar por corpos com relativa facilidade. Porém, o extremo venezuelano precisará ser muito mais preciso ao trabalhar no terço final. Isso significa que ele precisa cronometrar melhor seus passes finais para garantir que eles cheguem aos seus companheiros nas áreas de pontuação perfeitas, além de aproveitar clinicamente qualquer oportunidade que tiver para ter uma estreia inesquecível em casa.

Jesus Jiménez (Kerala Blasters)

Jesus, Jimenez manteve uma consistência de pontuação bastante impressionante para os Kerala Blasters, o que pelo menos os manterá na disputa por uma vaga nos playoffs nesta temporada. O atacante brasileiro marcou 10 gols em 14 jogos até o momento, provando ser um substituto digno de Dimitrios Diamantakos. Jimenez estará ansioso para provar que é muito mais eficaz que Diamantakos, trazendo seu melhor jogo para o confronto contra Bengala Oriental.

Ele terá que ser muito inteligente em seus movimentos no terço final para enganar seus defensores e entrar em áreas-chave para marcar gols. Os Blasters precisarão que Jimenez seja clínico nas chances de finalização se quiserem derrotar East Bengal em seu próprio quintal.

Você sabia?

East Bengal é uma das duas equipes do ISL (junto com o Hyderabad FC) que perdeu 10 partidas na campanha de 2024/25 até o momento.

Adrian Luna (37) e Noah Sadaoui (36) estão atualmente em segundo e terceiro, respectivamente, no número de chances criadas na ISL.

East Bengal recebeu sete cartões vermelhos na campanha ISL 2024-25, o máximo para qualquer time.

Detalhes da transmissão

A partida entre East Bengal e Kerala Blasters acontecerá na sexta-feira (24 de janeiro) no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Terá início às 19h30 IST. A partida será transmitida ao vivo pelo Sports 18 e será transmitida ao vivo pelo JioCinema. Ele estará disponível para espectadores internacionais assistirem no aplicativo OneFootball.

