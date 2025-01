Escalações de Kerala Blasters x NorthEast United FC, notícias da equipe, previsão e previsão

Kerala Blasters está pronto para enfrentar os Highlanders em casa após vitórias consecutivas.

Kerala Blasters está pronto para enfrentar o NorthEast United em sua próxima partida em casa da temporada 2024-25 da Indian Super League (ISL), no Jawaharlal Nehru Stadium, em Kochi, no dia 18 de janeiro (sábado).

Ambas as equipes se enfrentaram anteriormente no campeonato no final da terceira semana, onde Alaaeddine Ajaraei marcou em uma cobrança de falta aparentemente inofensiva que Sachin Suresh errou, para colocar o time da casa na frente. Os Blasters contra-atacaram com um chute de longa distância com o pé esquerdo de Noah Sadaoui para empatar o placar.

O cabeceamento de Guillermo em cobrança de falta, que parecia selar a vitória dos Highlanders, foi anulado por impedimento. Asheer Akhtar foi expulso no final do jogo por uma entrada precipitada com os dois pés em Noah Sadaoui. Porém, os Tuskers não conseguiram aproveitar a vantagem numérica e a partida terminou empatada.

Blasters de Kerala

O Kerala Blasters está em excelente forma, vencendo três das últimas quatro partidas no campeonato, fazendo uma forte declaração desde a mudança de treinador. Uma vitória contra o NorthEast United em casa os deixaria um passo mais perto de seus sonhos nos playoffs.

Nordeste United FC

O Nordeste atingiu recentemente uma seqüência de vitórias consecutivas, após três empates consecutivos no campeonato. Os Highlanders vão em busca de uma vitória sobre os Blasters, na esperança de somar pontos cruciais e garantir sua vaga nos playoffs.

Lesões e notícias da equipe

Kerala Blasters não tem nenhuma lesão ou suspensão para enfrentar, embora Ishan Pandita ainda esteja se recuperando. Enquanto estava no NorthEast United FC, Hamza Regragui se recuperou de uma lesão e está na corrida para jogar contra o Kerala.

Frente a frente

Jogos disputados: 21

Blasters de Kerala: 8 vitórias

Nordeste United FC: 5 vitórias

Brindes: 8

Escalações planejadas

Kerala Blasters FC (4-2-3-1)

Sachin Suresh (goleiro); Naocha Singh, Hormipam Ruivah, Milos Drincic, Aibanbha Dohling, Freddy, Vibin Mohanan, Korou Singh, Noah Sadaoui, Adrian Luna; Peprah Kwame

Nordeste United FC (4-2-3-1)

Gurmeet Singh (goleiro); Resgatar Tlang, Asheer Akhtar, Hamza Regragui, B Samte; Mohammed Ali Bemmamer, Mayakkanan; McCarton Louis Nickson, Alaeddine Ajaraie, Jithin MS; Guilherme Fernández

Jogadores para assistir

Korou Singh Thingujam (Kerala Blasters)

Korou Singh está em uma forma formidável desde sua estreia pelos Blasters. TG Purushothaman liberou seu potencial criativo como ala, como se reflete nas impressionantes quatro assistências do jovem nesta temporada. Korou Singh terá um papel revelador nas laterais na partida contra o NorthEast United.

Alaaeddine Ajaraei (NorthEast United FC)

Alaaeddine Ajaraei tem sido o atacante mais influente nesta temporada na ISL, contribuindo com 15 gols e 5 assistências em 16 partidas pelos Highlanders. O extremo já marcou contra os Blasters e tem potencial para ser novamente um fator decisivo para o NorthEast United.

Você sabia?

O Kerala Blasters continua invicto em casa contra o NorthEast United FC na Super League indiana.

O NorthEast United marcou primeiro em quatro dos últimos cinco encontros entre as duas equipes.

O Kerala Blasters não sofreu golos contra o NorthEast United nas últimas quatro partidas.

Detalhes da transmissão

A partida da Indian Super League (ISL) 2024-25 entre Kerala Blasters e NorthEast United FC acontecerá no Estádio Jawaharlal Nehru, em Kochi, no dia 18 de janeiro. A partida terá início às 19h30 IST.

A partida será transmitida ao vivo pelo Sports 18 e estará disponível para streaming no Jio Cinema. Os telespectadores internacionais também podem assistir ao jogo no aplicativo OneFootball.

