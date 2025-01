Escalações de Mohun Bagan x Bengaluru FC, notícias da equipe, previsões e previsões

Mohun Bagan Super Giant está no topo da tabela ISL.

Mohun Bagan busca encerrar uma frustrante seqüência de duas partidas sem vitórias na Indian Super League (ISL) quando voltar para casa, no Salt Lake Stadium, para enfrentar o Bengaluru FC na segunda-feira (27 de janeiro).

Os Mariners estarão determinados a voltar às vitórias para ampliar a liderança na liderança da tabela do ISL, mas devem ter cuidado com um time ferido de Bengaluru que ainda tem alguns trunfos capazes de derrotar qualquer time.

O que está em jogo

Mohun Bagan

A equipe de José Molina vacilou um pouco na tentativa de manter o escudo da ISL nesta temporada. A falta de crueldade custou-lhes caro nos últimos jogos, com os Mariners incapazes de aproveitar adequadamente as oportunidades, apesar de jogarem um bom futebol ofensivo. É hora do treinador garantir que resolverá esse problema de conversão, pois realmente precisa aproveitar as oportunidades para dominar o Bengaluru FC.

Os Mariners estarão determinados a vingar a derrota por 3 a 0 em Bengaluru no início desta temporada e colocar os Blues na espada com uma exibição de ataque emocionante. Uma grande vitória pode ser o reforço exato que Mohun Bagan precisa para garantir o escudo da ISL, enquanto outro empate ou derrota pode aumentar as tensões na corrida pelo título.

Bengaluru FC

Já se foi o tempo em que o Bengaluru FC parecia um verdadeiro candidato ao escudo ISL na primeira fase da campanha ISL 2024-25. A equipe agora entra no confronto contra o Mohun Bagan depois de uma sequência de quatro partidas sem vitórias e de ter perdido três das últimas quatro partidas. Gerard Zaragoza precisa de um grande resultado para recuperar os seus jogadores e não há melhor maneira de recuperarem os níveis de confiança do que destronar os líderes da liga.

O Bengaluru FC só precisa ser muito mais forte defensivamente e manter uma forma defensiva tenaz para frustrar Mohun Bagan e aumentar suas chances de obter um resultado. Se conseguirem uma vitória, o Bengaluru poderá reacender significativamente uma investida tardia em direção ao primeiro lugar. Mas se enfrentarem outra derrota humilhante, os Blues ficarão fora da disputa pelo título para sempre.

Notícias da equipe e lesões

Ashique Kuruniyan e Anirudh Thapa ainda enfrentam problemas de lesão, enquanto Asish Rai está suspenso para este jogo após receber quatro cartões amarelos. Aleksandar Jovanović está fora deste jogo depois de ter recebido o cartão vermelho na recente derrota dos Blues para o Odisha FC.

Frente a frente

Jogos disputados – 10

Bengaluru FC vence – 2

Mohun Bagan vence – 7

Brindes – 1

Prováveis ​​escalações

Mohun Bagan (4-2-3-1)

Vishal Kaith (goleiro), Dipendu Biswas, Tom Aldred, Alberto Rodriguez, Subhasish Bose, Lalengmawaia, Sahal Abdul Samad, Manvir Singh, Greg Stewart, Liston Colaco, Jamie Maclaren

Bengaluru FC (4-3-3)

Gurpreet Singh Sandhu (goleiro), Nikhil Poojary, Rahul Bheke, Chinglensana Singh, Mohammad Salah, Pedro Capo, Suresh Singh, Alberto Noguera, Ryan Williams, Sunil Chhetri, Edgar Mendez

Jogadores para assistir

Jamie Maclaren (Mohun Bagan)

Jamie Maclaren marcou seis gols este ano na ISL. (Cortesia: ISL Media)

Jamie Maclaren pode não estar tendo a temporada mais prolífica que gostaria para Mohun Bagan, mas pelo menos ele adora jogar no Salt Lake Stadium. O atacante australiano marcou seis gols na ISL nesta temporada, quatro dos quais aconteceram em jogos em casa dos Mariners. Ele simplesmente adora jogar em casa e tentará ser um verdadeiro incômodo para os defensores do Bengaluru FC.

Maclaren percebe que o Bengaluru FC está passando por um momento difícil e tentará desviar os defensores de seus jogos com seu estilo inteligente. Ele tentará usar seu movimento inteligente sem a bola para chegar às melhores posições e alterar sua forma. No entanto, Maclaren deve se concentrar mais em aproveitar qualquer oportunidade que tiver para inspirar sua equipe a uma grande vitória.

Sunil Chhetri (Bengaluru FC)

Sunil Chhetri marcou 11 gols nesta temporada na ISL (Cortesia: ISL media)

Mesmo aos 40 anos, Sunil Chhetri ainda é notavelmente forte em campo e atua como um líder inspirado do Bengaluru FC. Ele continua a superar os atacantes indianos muito mais jovens do que ele na ISL e marcou 11 gols em 17 partidas nesta temporada. Ele ainda é impressionantemente rápido com a bola nos pés e precisará estar no seu melhor na base contra os Mariners.

Com Mohun Bagan sem o principal lateral-direito Asish Rai, Chhetri parecerá ser um fator atormentador na ala esquerda e tentará fazer corridas inteligentes para a área. Ele terá que ser decisivo para aproveitar as oportunidades para despistar a forte linha defensiva de Mohun Bagan e garantir que sua equipe consiga um resultado positivo na visita ao Salt Lake Stadium.

Você sabia?

Vishal Kaith lidera a corrida ISL Golden Glove nesta temporada, tendo conseguido nove jogos sem sofrer golos até agora.

A vitória do Bengaluru FC por 3 a 0 sobre o Mohun Bagan no início desta temporada é a derrota mais pesada sofrida pelos Mariners sob o comando do técnico Jose Molina.

Subhasish Bose conseguiu 1.152 toques na temporada 2024-25 da ISL, o segundo maior número para qualquer jogador da divisão.

Detalhes da transmissão

A partida entre Mohun Bagan e Bengaluru FC acontecerá no Salt Lake Stadium, em Calcutá, no dia 27 de janeiro. Terá início às 19h30 IST.

A partida será transmitida pela rede Sports 18 e ao vivo pelo JioCinema. Os espectadores internacionais podem assistir à ação no aplicativo OneFootball.

