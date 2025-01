Escalações de Punjab FC x Kerala Blasters, notícias da equipe, previsão e prévia

Tanto o Punjab FC quanto o Kerala Blasters estão atualmente fora da zona dos playoffs.

Visando sua primeira aparição nos playoffs da Super League Indiana (ISL), o Punjab FC receberá o Kerala Blasters no Estádio Jawaharlal Nehru, em Delhi, no domingo. Com os dois clubes almejando três pontos cruciais, quem sairá vitorioso?

O que está em jogo

Punjab FC

Os Shers perderam suas últimas três partidas do ISL, sendo a última uma derrota por 3-1 para Mohun Bagan na semana passada. A equipe de Panagiotis Dilmperis somou 18 pontos em 12 partidas da Indian Super League (ISL) até o momento e está atualmente em oitavo lugar na classificação do campeonato.

Blasters de Kerala

Kerala Blasters também está lutando para se manter em forma, como o Punjab FC. Depois de perder quatro dos últimos cinco jogos do ISL, os Tuskers estão atualmente em 10º na classificação da liga, com 14 pontos em 14 jogos do ISL. Uma derrota por 1-0 para o Jamshedpur FC no último jogo significa que a pressão aumentou, já que a vaga nos playoffs parece estar lhes escapando.

Preocupações com lesões e notícias da equipe

Punjab FC: Ezequiel Vidal está suspenso por receber cartão vermelho contra Mohun Bagan. Ivan Novoselec e Filip Mrzljak também estão lesionados e dificilmente jogarão contra o Kerala Blasters.

Blasters de Kerala: Vibin Mohanan, Jesus Jimenez e Mohammed Aimen estão lesionados e dificilmente jogarão contra o Punjab FC.

Frente a frente

Total de jogos disputados: 5

Punjab FC vence: 2

Vitória dos Blasters de Kerala: 2

Brindes: 1

Escalações planejadas

Punjab FC (3-4-3)

Ravi Kumar (goleiro), Pramveer, Melroy Assisi, Suresh Meitei, Tekcham Abhishek Singh, Ricky Shabong, Nikhil Prabhu, Leon Augustine, Asmir Suljic, Nihal Sudeesh, Luka Majcen

Blasters de Kerala (4-3-3)

Sachin Suresh (goleiro), Naocha Singh, Milos Drincic, Pritam Kotal, Sandeep Singh, Freddy, Danish Bhat, Korou Singh, Noah Sadaoui, Adrian Luna, Kwame Peprah

Jogadores para assistir

Luka Majcen (Punjab FC)

Luka Majcen tentará marcar contra Kerala Blasters no ISL. (Fonte da imagem: mídia ISL)

Luka Majcen marcou cinco gols e deu três assistências ao Punjab FC na ISL nesta temporada. O jogador de 35 anos marcou o gol da vitória no jogo de ida e será o homem que mais uma vez liderará as linhas do Shers no domingo.

Noah Sadaoui (Kerala Blasters)

Noah Sadaoui tem sido uma ameaça constante para as equipes adversárias. (Fonte da imagem: mídia ISL)

O marroquino tem sido uma ameaça constante para a sua equipa nesta temporada. Noah Sadaoui marcou cinco gols e deu quatro assistências em 12 partidas do ISL. Embora o jogador de 31 anos tenha perdido um pouco de forma, ele ainda será o jogador preferido do Kerala Blasters na próxima partida.

Você sabia?

O Punjab FC venceu o Kerala Blasters por 2 a 1 na primeira mão

Kerala Blasters venceu o Punjab FC por 1 a 0 no JN Stadium em Delhi no ano passado

Punjab FC marcou em cada uma das últimas oito partidas do ISL

Os Blasters sofreram 25 gols em 14 partidas do ISL nesta temporada, o segundo maior número da liga até agora.

Radiodifusão

A partida Punjab FC x Kerala Blasters será disputada no Jawaharlal Nehru Stadium, em Nova Delhi, no domingo (5 de janeiro de 2025). O jogo começará às 19h30 IST.

A partida será transmitida ao vivo pela rede Sports 18 e Star Sports 3. Também será transmitida online pela Jio Cinema. Os telespectadores internacionais também podem assistir ao jogo no aplicativo One Football.

