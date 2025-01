Escalações, notícias, previsões e previsões de Hyderabad FC x Bengaluru FC

Hyderabad FC tentará encerrar sua decepcionante sequência em casa com esta partida

A Indian Super League (ISL) está pronta para retornar à ação no GMC Balayogi Stadium Hyderabad em 18 de janeiro de 2025. Hyderabad FC deve receber os Blues em um encontro muito aguardado em Pearl City.

Tanto o Hyderabad FC quanto o Bengaluru FC estarão ansiosos para somar três pontos quando entrarem em campo. Com ambas as equipes competindo para melhorar sua posição na classificação do campeonato, uma vitória é importante. Os três pontos são cruciais para ambas as equipas solidificarem a sua posição na classificação do campeonato, especialmente para o Bengaluru FC permanecer na ISL Shield Race.

O que está em jogo

FC Hyderabad

A ineficiência ofensiva do Hyderabad FC tem sido uma grande fonte de preocupação. Além de ser ineficiente na frente do gol, o clube tem lutado frequentemente para gerar oportunidades claras de gol. Para subir na tabela, precisará afinar o estilo ofensivo, manter o ritmo e finalizar com eficácia.

A estabilidade defensiva também tem sido uma grande preocupação. Perdeu a última partida contra o Mohun Bagan devido a erros individuais e falta de coesão na defesa. Para não desistir de golos, deve fortalecer o seu quadro defensivo e melhorar a comunicação entre os defesas.

Bengaluru FC

O Bengaluru FC teve um bom início de temporada 2024-25 do ISL e até foi candidato ao título. No entanto, os homens de Gerard Zaragoza caíram com alguns resultados díspares que os fizeram parar a sequência. A equipa vem de duas derrotas consecutivas frente ao Jamshedpur FC e ao Mohammedan FC, em casa. Eles estão na terceira colocação com 27 pontos em 15 jogos nesta temporada e vão tentar se recuperar e vencer na Superliga Indiana.

Lesões e notícias da equipe.

Alex Saji, do Hyderabad FC, vai perder esta partida devido a suspensão por cartão vermelho, enquanto o resto da equipe estará disponível. No entanto, o Bengaluru FC tem à sua disposição um plantel muito apto.

Frente a frente

Jogos disputados: 12

Vitória do Hyderabad FC: 4

Vitória do Bengaluru FC: 4

Empates: 4

Escalações planejadas

FC Hyderabad

Karanjeet Singh (goleiro); Parag Shrivas, Stefan Sapic, Muhammad Rafi, Manoj Mohammad; Ayush Adhikari, Andrei Alba; Ramhlunchhunga, Cy Goddard, Abdul Rabeeh; Edmilson Correia

Bengaluru FC

Gurpreet Singh Sandhu (goleiro); Nikhil Poojary, Rahul Bheke, Chinglensana Singh, Naorem Roshan Singh; Alberto Noguera, Pedro Capó, Suresh Singh Wangjam; Ryan Williams, Jorge Pereyra Díaz, Sunil Chhetri

Jogadores para assistir

Edmílson Correia – Hyderabad FC

Edmilson Correia rapidamente se tornou um dos favoritos dos torcedores do Hyderabad FC, injetando emoção no jogo ofensivo do time. Este extremo guineense possui uma combinação única de velocidade, agilidade e capacidade de drible, o que o torna uma ameaça constante às defesas adversárias.

Nikhil Poojary – Bengaluru FC

Nikhil Poojary, 29, lateral-direito que virou ala, fez seu nome no futebol indiano ao demonstrar sua adaptabilidade e estilo. Poojary tem sido crucial no sistema tático da equipe de Gerard Zaragoza desde a sua contratação. Além de dar mais amplitude ao ataque, suas corridas fluidas e sobrepostas pela ala direita geraram muitas oportunidades de gol. Com a sua capacidade de fazer cruzamentos e assistências precisos, ele tem sido uma parte vital da temporada do Bengaluru FC e um grande contribuidor nos contra-ataques.

Você sabia?

Bengaluru FC venceu as últimas 2 partidas contra Hyderabad FC.

Ambas as equipes não mantiveram fichas limpas nos últimos dez jogos.

Hyderabad FC ainda não venceu uma partida em casa nesta temporada

Hyderabad FC não vence uma partida há 8 tentativas

Radiodifusão

O jogo Hyderabad FC x Bengaluru FC começa às 17h IST, no GMC Balayogi Stadium em Hyderabad, no dia 18 de janeiro de 2025. A transmissão ao vivo da partida estará disponível na Sports18 Network (Sports18 canal 1/VH1). A transmissão ao vivo do jogo estará disponível no aplicativo JioCinema. Os espectadores estrangeiros podem usar o OneFootball para transmitir o jogo.

