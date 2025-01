Escalações, notícias, previsões e previsões do FC Goa x Hyderabad FC

O FC Goa está ansioso para somar os 3 pontos no primeiro jogo em casa nesta temporada.

O FC Goa está pronto para receber o Hyderabad FC na Indian Super League (ISL) 2024-25 no Jawaharlal Nehru Stadium, Fatorda, Goa, no dia 8 de janeiro às 19h30 IST.

O FC Goa, liderado por Manolo Marquez, está em sua melhor forma, conquistando vitórias cruciais em casa e fora, e subindo para a terceira posição. Por outro lado, o Hyderabad FC, liderado pelo treinador interino Shameel Chembakath, tem lutado para encontrar consistência nesta temporada. Apesar de ter um bom plantel, não tem conseguido converter o seu talento em atuações consistentes.

O que está em jogo

FC Goa

O FC Goa chega a este jogo com uma onda de ímpeto. As recentes vitórias sobre o Odisha FC, Mohun Bagan Super Giant e um empate contra o Bengaluru FC colocaram-nos entre os três primeiros da tabela do ISL.

Os Gaurs têm sido uma força formidável nesta temporada, exibindo uma combinação potente de talento ofensivo e solidez defensiva. Sua habilidade ofensiva, liderada por um elenco talentoso, tem se mostrado difícil para os oponentes conterem.

Dada a sua recente forma e forte registo frente ao Hyderabad FC, o FC Goa está confiante em conseguir mais um resultado positivo. O seu objetivo será manter o ritmo de vitórias e solidificar ainda mais a sua posição na classificação do campeonato.

FC Hyderabad

Uma das principais áreas de preocupação do Hyderabad FC tem sido a sua ineficiência ofensiva. A equipe muitas vezes tem lutado para criar oportunidades claras de gol e também tem desperdiçado na frente do gol. Melhorar o estilo de ataque, manter o ímpeto e a finalização clínica serão cruciais para subir na tabela.

Além disso, a solidez defensiva tem sido uma grande preocupação. Erros individuais e falta de coesão na defesa custaram-lhes o jogo anterior, frente ao Mohun Bagan. Fortalecer a estrutura defensiva e melhorar a comunicação entre os defensores são vitais para evitar que gols sejam sofridos.

Lesões e notícias da equipe:

O Hyderabad FC tem uma equipe em boa forma para escolher contra o FC Goa. Odei Onaindia ficará de fora da partida por suspensão por acúmulo de 4 cartões amarelos.

Frente a frente

Total de jogos disputados: 11

FC Goa vence: 6

Hyderabad FC vence :3

Brindes: 2

Escalações planejadas

FC Goa

Hrithik Tiwari (GK); Akash Sangwan, Sandesh Jhingan, Nim Dorjee, Boris Singh, Ayush Chhetri, Sahil Tavora, Dejan Drazic, Iker Guarrotxena, Mohammed Yasir; Armando Sadiku

FC Hyderabad

Arshdeep Singh (goleiro); Parag Shrivas, Stefan Sapic, Alex Saji, Muhammed Rafi, Andrei Alba, Isaac Vanmalsawma, Ramhlunchhunga, Abijith PA, Abdul Rabeeh, Allan Paulista

Jogadores a serem observados

Boris Singh (FC Goa)

Boris Singh tem uma precisão de passe de 78 por cento na ISL nesta temporada (Cortesia: ISL media)

Boris Singh tem sido um jogador de destaque do FC Goa nesta temporada, emergindo como um dos principais contribuintes para o seu sucesso. Seu jogo ofensivo dinâmico fez dele uma ameaça constante para as defesas adversárias.

Com 13 chances criadas, 6 chutes a gol e um gol e assistência combinados, Boris tem impactado o jogo de forma consistente. A sua capacidade de criar oportunidades de golo e contribuir diretamente para os golos tem sido crucial para o desempenho ofensivo do FC Goa.

Além das suas contribuições ofensivas, Boris provou ser um trunfo valioso na fase defensiva. Suas 55 recuperações, 22 liberações e 9 interceptações destacam seu comprometimento com responsabilidades ofensivas e defensivas. Ele tem demonstrado consistentemente sua capacidade de recuperar a bola, interromper os ataques adversários e iniciar contra-ataques.

A sua combinação de talento ofensivo, ritmo de trabalho defensivo e contribuições consistentes fazem dele um trunfo valioso para o FC Goa e um jogador-chave a observar nos próximos jogos.

Andrei Alba (Hyderabad FC)

O meio-campista defensivo Andrei Alba foi uma contratação importante para o Hyderabad FC nesta temporada. O brasileiro rapidamente se consolidou como peça-chave no meio-campo da equipe, contribuindo significativamente para o seu poder defensivo e ofensivo.

Em apenas 11 jogos, Alba não só proporcionou estabilidade defensiva, mas também demonstrou as suas capacidades criativas. Já marcou 2 gols, deu 1 assistência e criou 14 oportunidades notáveis. Sua precisão de passe de 84% destaca sua capacidade de vincular o jogo de maneira eficaz e iniciar ataques em profundidade.

A sua capacidade de ler o jogo, antecipar o perigo e proteger eficazmente a defesa tem sido crucial para o Hyderabad FC.

Você sabia?

O FC Goa está em 1º lugar fora de casa nesta temporada.

Os Gaurs marcaram 11 gols nos últimos 5 jogos.

Hyderabad FC não vence uma partida há 7 tentativas.

O FC Goa venceu as últimas três partidas contra o Hyderabad FC.

Radiodifusão

A partida entre Hyderabad FC e FC Goa começa às 19h30 IST, no Estádio Fatorda, em Goa, no dia 8 de janeiro de 2025.

A transmissão ao vivo da partida estará disponível na Rede Sports18 (Sports18 Canal 1/VH1). A transmissão ao vivo do jogo estará disponível no aplicativo JioCinema. Os espectadores estrangeiros podem usar o OneFootball para transmitir o jogo

