Escalações, notícias, previsões e previsões do Mumbai City FC x Jamshedpur FC

Khalid Jamil almeja o segundo lugar com uma vitória sobre o Mumbai City FC.

À medida que o calendário do futebol indiano inaugura o novo ano, tanto o Jamshedpur FC como o Mumbai City FC começaram 2025 com um ar de otimismo na ISL. O Jamshedpur FC surpreendeu recentemente o Bengaluru FC, segundo classificado, com uma exibição impressionante, enquanto o Mumbai City FC derrotou o East Bengal FC num duelo dramático e emocionante.

O palco está montado para um confronto eletrizante, já que a cidade de Mumbai tentará subir mais alto na tabela de pontos do ISL e consolidar sua posição entre os seis primeiros. Entretanto, o Jamshedpur FC tem uma oportunidade de ouro para somar três pontos e empatar com o Bengaluru FC, com vantagem de um jogo a menos.

Este encontro promete ser um suspense de alto risco, já que os confrontos anteriores entre essas duas equipes geraram frequentemente alguns dos momentos mais emocionantes, controversos e inesquecíveis da história da Superliga Indiana. Os fãs podem esperar nada menos do que um espetáculo emocionante enquanto ambas as equipes competem pela supremacia.

O que está em jogo

Cidade de Mumbai FC

O atual campeão da ISL Cup, Mumbai City FC, teve uma campanha um tanto decepcionante na Super League indiana nesta temporada, não correspondendo às elevadas expectativas estabelecidas para a profundidade e qualidade de seu elenco. Dos 14 jogos disputados até agora, os Islanders venceram apenas seis.

No entanto, o seu recente ressurgimento tem sido notável, já que permaneceu invicto em quatro dos últimos cinco jogos, incluindo vitórias sobre Mohammedan Sporting Club, Chennaiyin FC e East Bengal FC.

Apesar disso, a última partida de 2024 terminou em decepção, com uma derrota humilhante para o NorthEast United FC na Mumbai Football Arena. Enquanto se prepara para receber o Jamshedpur FC em sua primeira partida em casa do ano novo, o Mumbai City FC estará determinado a oferecer um desempenho estelar para sua fiel base de fãs.

O técnico Petr Kratky terá como objetivo rejuvenescer a campanha dos Islanders, esforçando-se para levá-los de volta aos escalões superiores da tabela do ISL. O capitão Lallianzuala Chhangte, juntamente com o contingente indiano, deve estar à altura da situação, proporcionando estabilidade e criatividade em momentos-chave. No entanto, a equipa enfrenta um desafio formidável: o Jamshedpur FC, de Khalid Jamil, que está cheio de confiança e representa uma ameaça significativa. Este promete ser um encontro cativante, com ambas as equipas desesperadas para fazer uma declaração forte.

Jamshedpur FC

O Jamshedpur FC, por outro lado, teve uma atuação inesquecível na última partida contra o Bengaluru FC. Perdendo por 1 a 0 até os 84 minutos, os Red Miners conseguiram uma recuperação dramática para conquistar os três pontos, desafiando as probabilidades de forma espetacular.

No comando desta reviravolta notável está ninguém menos que Khalid Jamil, um treinador conhecido pela sua capacidade de dar nova vida aos clubes menos favorecidos. A sua perspicácia táctica e liderança inspiradora colocaram o Jamshedpur FC novamente no centro das atenções, mostrando o seu talento para orquestrar recuperações impressionantes.

Desde que assumiu o comando, Jamil levou o Jamshedpur FC às semifinais da SuperTaça Kalinga e agora tem como objetivo um marco ainda maior – garantir um lugar entre os dois primeiros na Superliga Indiana. Uma vitória sobre o Mumbai City FC pode catapultar os Red Miners para o segundo lugar da tabela, com um jogo a menos, solidificando o seu estatuto de sérios candidatos.

No entanto, a forma fora de casa do Jamshedpur continua a ser motivo de preocupação, um desafio que Jamil está certamente preparado para enfrentar. Com sua habilidade estratégica e capacidade de inspirar confiança em seu time, os Red Miners tentarão assumir o controle da Mumbai Football Arena e conquistar uma vitória vital. À medida que o confronto com o Mumbai City FC se aproxima, as apostas não poderiam ser maiores, prometendo um confronto eletrizante.

Notícias da equipe e lesões

Petr Kratky sentirá falta de Akash Mishra e Ayush Chhikara na próxima partida em casa contra os Red Miners.

Khalid Jamil terá o luxo de escolher sua melhor combinação de jogadores em um elenco em boa forma e disponível.

Frente a frente

Total de partidas – 15

Victoria City FC vence – 05

Jamshedpur FC vence – 07

Brindes – 03

Escalações planejadas

Cidade de Mumbai FC (4-3-3)

Rehenesh TP (GK); H Ralte, M Singh, Tiri, Sahil Panwar; L Chhangte, Yoel van Nieff, Brandon Fernandes; Bipin Singh, N Karelis, Vikram Partap Singh

Jamshedpur FC (4-2-3-1)

Albino Gomes (goleiro); Nikhil Barla, Pratik Chaudhari, Stephen Eze, Md. Rei Tachikawa, Sourav Das; Imran Khan, Javi Hernandez, MD Sanan; Javi Siverio

Jogadores para assistir

Vikram Partap Singh (Mumbai City FC)

Vikram Partap Singh tem apenas um gol marcado na ISL nesta temporada. (Cortesia da mídia ISL)

Vikram Partap Singh, jogador emergente da Liga na Superliga Indiana na temporada passada, continua sendo um raio de esperança para o Mumbai City FC enquanto atravessa uma fase de transição sob a liderança do novo capitão Lallianzuala Chhangte. O atacante de 22 anos, natural de Chandigarh, é produto da conceituada Academia Juvenil Minerva Punjab e aprimorou suas habilidades em passagens importantes pelo Indian Arrows. Vikram, que recentemente vestiu a camisa da seleção nacional em 2024, continua a mostrar seu imenso potencial tanto no âmbito nacional quanto internacional.

Nesta temporada, Vikram deseja melhorar sua excelente forma, impulsionando o ressurgimento do Mumbai City FC para recuperar seu lugar no topo da Superliga Indiana. A sua velocidade, delicadeza técnica e faro de golo fazem dele um trunfo fundamental na configuração ofensiva dos Islanders.

Enquanto o Mumbai City FC se prepara para enfrentar o formidável Jamshedpur FC, espera-se que Vikram complemente a liderança de Chhangte com o seu dinamismo ofensivo, oferecendo criatividade e talento no terço final. Neste encontro de alto risco, o desempenho de Vikram pode ser fundamental para restaurar o domínio do Mumbai City FC na liga.

Muhammad Uvais (Jamshedpur FC)

Muhammad Uvais Moyikkal, o zagueiro de 26 anos de Nilambur, Kerala, rapidamente alcançou a fama como um dos laterais-esquerdos indianos mais cobiçados no circuito de futebol. A sua jornada no Jamshedpur FC, embora inicialmente desafiadora, é uma prova da sua resiliência e empenho. Depois de ingressar no clube em 2022, Uvais enfrentou oportunidades limitadas nos primeiros dias. Porém, sua paciência e dedicação chamaram a atenção de Khalid Jamil, que lhe confiou maiores responsabilidades. Desde então, Uvais retribuiu essa fé com atuações consistentemente estelares, tornando-se uma pedra angular da configuração defensiva de Jamshedpur.

Antes de sua passagem pelo Jamshedpur FC, Uvais fez seu nome no Gokulam Kerala, onde desempenhou um papel fundamental no histórico triunfo da I-League durante a temporada 2021-22. A sua versatilidade como defesa-central e lateral-esquerdo, aliada à sua consciência táctica e capacidade de contribuir nas transições defensivas e ofensivas, tornaram-no indispensável para as ambições de Jamshedpur.

Enquanto o Jamshedpur FC busca subir na classificação da Super League indiana, o Uvais será fundamental para solidificar a defesa da equipe e aumentar suas aspirações. Com sua reputação crescente e habilidades notáveis, Uvais Moyikkal é sem dúvida um nome a ser observado no futebol indiano.

Você sabia

Na temporada passada, esta partida foi cancelada e Mumbai foi recompensado com uma vitória e +3 GD depois que Khalid colocou por engano menos de 7 indianos em campo.

Esta partida nunca terminou empatada sem gols.

Rehenesh TP e Tiri enfrentarão seu antigo time na próxima partida contra os Red Miners.

Detalhes da transmissão

A partida da Super League indiana 2024-25 entre Mumbai City FC e Jamshedpur FC acontecerá na Mumbai Football Arena no sábado (11 de janeiro)

Terá início às 19h30 IST. A partida será transmitida ao vivo pelo Sports 18 e estará disponível para streaming no Jio Cinema. Os telespectadores internacionais também podem assistir ao jogo no aplicativo OneFootball.

