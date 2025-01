Escolhas da NFL esta semana, probabilidades, apostas: previsões de especialistas da rodada divisional de 2025 contra spreads, props e parlay

Os playoffs da NFL de 2025 continuam esta semana com a programação da Rodada Divisional da NFL de 2025, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Kansas City, principal cabeça-de-chave da AFC, recebe Houston, número 4, às 16h30 horário do leste dos EUA, seguido pelo primeiro colocado da NFC, Detroit vs. Washington, às 20h (horário do leste dos EUA). Os Chiefs são favoritos de 8,5 pontos nas probabilidades da Rodada Divisional da NFL, um a mais que o primeiro, enquanto os Leões são favoritos de 9,5 pontos com um over under de 55,5. O running back texano Joe Mixon é questionável devido a uma lesão no tornozelo. Quais spreads da Rodada Divisional da NFL você deve incluir em suas apostas na Rodada Divisional da NFL?

Os Eagles número 2 são favoritos de 6 pontos contra os Rams no domingo (15h ET) com um over-under de 44, enquanto o fim de semana termina com um confronto AFC entre os Bills, número 2 do ranking (+1, 51,5 ). e os Ravens número 3 na CBS e Supremo+. O quarterback do Bills, Josh Allen, e o quarterback do Ravens, Lamar Jackson, foram os dois principais candidatos a MVP nesta temporada. Antes de garantir qualquer escolha da Rodada Divisional da NFL ou apostas prop da NFL, Não deixe de conferir as melhores apostas e previsões da Rodada Divisional da NFL dos especialistas de Las Vegas da SportsLine.

SportsLine apresenta mais de 40 especialistas escolhidos a dedo em Las Vegas, destacando-se em vários locais. A NFL, no entanto, é um ponto forte para o site, já que a SportsLine tem atualmente cinco especialistas em carreiras na NFL que retornaram US$ 1.700 ou mais para jogadores de US$ 100 e um que retornou mais de US$ 2.600. Qualquer pessoa que o segue colheu grandes benefícios.

Agora, com o cronograma da Rodada Divisional da NFL se aproximando rapidamente, os principais especialistas da NFL da SportsLine já estão fazendo suas escolhas. Vá para SportsLine para ver todos eles agora.

Escolhas de especialistas da NFL da rodada divisional de Jason La Canfora

La Canfora cobre a NFL desde 2004 e passou 10 anos como NFL Insider da CBS para “THE NFL TODAY” e em todas as plataformas. Ele continua a cobrir a NFL como analista e membro do The Washington Post e coleta informações de diversas fontes ao longo do jogo. La Canfora tem 9-7 (+493) em suas últimas 16 escolhas na NFL ML e já garantiu escolhas para vários jogos no fim de semana.

Uma aposta que La Cánfora já fez é que os Leones (-9,5, 55,5) se cobrirão contra os Comandantes no sábado. Os Leões têm sido um time dominante durante toda a temporada, e os Commanders têm um quarterback novato na estrada em um grande jogo de playoffs. La Canfora também garantiu duas apostas de artilheiro de touchdown a qualquer momento para esse jogo. Veja todas as seleções de La Canfora aqui.

Principais escolhas dos especialistas da NFL na rodada divisional de Matt Severance

Severance é um escritor bem relacionado e handicapper de alto volume que trabalha no setor desde 2005. Depois de ingressar na SportsLine, Severance rapidamente se estabeleceu como um grande especialista em multiesportes. Ele teve 121-93-2 (mais $ 589) durante a temporada de 2023 da NFL e está 36-12 (+1.738) em suas últimas 48 escolhas da NFL ML.

Você já fez sua aposta nos Leões (-9,5, 55,5) vs. Comandantes no sábado. Detroit encerrou a temporada regular com uma seqüência de três vitórias consecutivas, conquistando o primeiro lugar na NFC com uma vitória por 31-9 sobre Minnesota na semana 18. Washington está em uma seqüência de seis jogos consecutivos depois de vencer Tampa Bay na natureza . -rodada de cartas. Severance fez uma aposta antecipada no total da equipe para este confronto. Veja o resto das escolhas de Severance aqui.

Escolhas de especialistas da NFL da rodada divisional de RJ White

White é editor de fantasia e jogos de azar da CBS Sports e consistentemente esmaga as escolhas contra o spread ao marcar 643-543-34 em suas escolhas de apostas ATS 2017-23, que geraram mais de US$ 4.600 a US$ 100 para os jogadores. Ele também teve 101-84-4 (+1366) em todas as escolhas da NFL na temporada passada. Além disso, White tem 18-8 (+987) em suas últimas 26 escolhas na NFL.

Você garantiu sua aposta para Eagles vs. Carneiros (+6, 44) no domingo. Filadélfia manteve seu ímpeto com uma vitória por 22 a 10 sobre o Green Bay na semana passada, com o running back Saquon Barkley tendo 119 jardas corridas em 25 corridas. Los Angeles vem de um desempenho impressionante, registrando uma vitória por 27-9 sobre Minnesota como azarão de 2 pontos. White acredita que uma estatística da semana passada está a ser ignorada, criando valor num dos lados deste spread. Veja o resto das escolhas das brancas aqui.

Escolhas de especialistas da NFL da rodada divisional de Mike Tierney

Tierney cobre a NFL há décadas e reportou em sete Super Bowls. Ele tem 154-124-9 na NFL nas últimas duas temporadas, retornando US$ 1.586 a jogadores de US$ 100 (cada um aposta uma unidade). Tierney entra na Rodada Divisional com uma seqüência de 59-36-3 em suas últimas 98 apostas NFL ATS (+1917).

O veterano jornalista esportivo já apostou no Bills vs. Ravens (-1, 51,5) no domingo. Este jogo tem todas as características de um clássico, já que Allen e Jackson buscam ganhar um Super Bowl para encerrar temporadas do calibre de MVP. Buffalo vem de uma vitória por 31-7 sobre o Denver, enquanto o Baltimore obteve uma vitória por 28-14 sobre o Pittsburgh. Tierney acredita que as lesões terão um papel importante no resultado desta partida. Você pode encontrar todas as seleções de Tierney aqui.

Como fazer a Rodada Divisional da NFL contra escolhas estendidas

A equipe de especialistas da SportsLine também inclui Larry Hartstein, cuja coluna de melhores apostas da NFL atingiu fortes 62% desde seu início em 2022. Ele está em alta com as prop bets da NFL, com uma marca de 146 -102 (+2108) em seu último 248 escolhas na SportsLine. Esta semana, Hartstein aponta para uma prop bet no primeiro tempo, apontando para um time que saiu “forte” contra times de “elite”. Qualquer um que apoie este jogo poderá ter grande sucesso. Você pode descobrir quem são as escolhas da NFL neste fim de semana aqui.

Se você está procurando escolhas da NFL, jogos da NFL ou as melhores apostas da NFL para a Rodada Divisional, A SportsLine oferece cobertura para você com sua equipe comprovada de especialistas. Visite SportsLine agora para ver quais times você deve apoiar na Rodada Divisional, todos de uma equipe que inclui cinco especialistas em carreiras na NFL que retornaram US$ 1.700 ou mais por jogadores de US$ 100..