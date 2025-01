Escolhas da semana 18 da NFL de Prisco: Buccaneers conquistam o título da divisão, os Leões derrotam os Vikings pelo primeiro lugar

Duas semanas de vitórias consecutivas.

A temporada realmente precisa terminar?

Lutei muito com minhas escolhas nesta temporada, mas as últimas duas semanas foram boas. Fui 10-6 contra o spread na semana passada e 12-4 direto. Finalmente algum impulso, mas, na minha opinião, é tarde demais. Meu recorde ATS para o ano é agora 120-131-5 e o recorde de todos os tempos é 165-91-0.

Se eu conseguir ter outra boa semana de ATS e mantê-la até os playoffs, há uma chance de conseguir mais de 0,500 para a temporada. Depois do buraco gigante do qual tenho tentado sair o ano todo, eu aceito.

Vamos continuar rolando.

Sábado, 16h30 Leste (ABC/ESPN, fubo teste gratuito)

Os Ravens podem conquistar o título da divisão com uma vitória. Os Browns já estão acabados há muito tempo. O ataque do Cleveland tem sido ruim no mês passado, enquanto os Ravens podem marcar em qualquer um. Lamar Jackson tem mais um grande dia com o avanço dos Ravens.

Escolher: Ravens 31, Browns 13

Sábado, 20h ET (ABC/ESPN, fubo teste gratuito)

Os Bengals ainda estão em busca dos playoffs, mas precisam vencer e buscar ajuda. Os Steelers saberão quando isso começar se podem vencer a divisão ou não, dependendo do que os Ravens fizerem. Mas ainda afetará a semeadura. Acho que o Baltimore vence, então os Steelers não precisariam do jogo. Os Bengals e Joe Burrow aceitam.

Escolher: Bengals 28, Steelers 23

Domingo, 13h horário do leste dos EUA (CBS, Supremo+)

Os Eagles deveriam descansar, mas os Giants estão tão machucados que isso pode não importar. Será interessante ver o que os Eagles farão com Saquon Barkley. Mesmo que ele não jogue e outros titulares fiquem sentados, acho que os Eagles vão vencer este jogo. Você não pode acomodar todos eles.

Escolher: Águias 23, Gigantes 16

Domingo, 13h horário do leste dos EUA (Fox, fubo teste gratuito)

Os Saints estão jogando por nada, enquanto os Bucs estão jogando pelo título da divisão. Isso vai importar. O Saints também não está jogando bem. Este vai ficar feio. Baker Mayfield ilumina o Saints enquanto os Bucs conquistam a NFC South.

Escolher: Bucs 33, Santos 14

Domingo, 13h horário do leste dos EUA (CBS, Supremo+)

Os texanos dizem que vão jogar para vencer e tentar fazer algo de bom rumo aos playoffs, mas por quanto tempo os titulares vão jogar? Os Titãs estão perdendo força e podem acabar em uma posição de destaque no draft se perderem. Mas algo diz que eles lutam aqui.

Escolher: Titãs 20, Texanos 17

Domingo, 13h horário do leste dos EUA (CBS, Supremo+)

Os Falcons precisam disso para ter uma chance de chegar aos playoffs. Mas eles também precisam que os Bucs percam. O novato Michael Penix Jr. impressionou em suas duas partidas e deve ter sucesso aqui contra uma defesa dos Panthers que permitiu cinco passes para touchdown na semana passada. Os Panteras não vão acompanhar.

Escolher: Falcões 30, Panteras 20

Domingo, 13h horário do leste dos EUA (Fox, fubo teste gratuito)

Os Commanders estão jogando pela classificação aqui, enquanto os Cowboys finalizam. Dallas venceu os Commanders no início desta temporada com Cooper Rush como quarterback. Acho que eles jogam bem aqui, mas perdem tarde porque Jayden Daniels faz o que pode para vencer.

Escolher: Comandantes 23, Cowboys 21

Domingo, 13h horário do leste dos EUA (Fox, fubo teste gratuito)

Os Packers estão jogando pela classificação aqui, enquanto os Bears estão jogando por nada. Os Packers precisam se recuperar após uma derrota para os Vikings. Eu penso que sim. Jordan Love lança isso para iluminar os Bears.

Escolher: Empacotadores 30, Ursos 20

Domingo, 13h horário do leste dos EUA (Fox, fubo teste gratuito)

Este é um jogo onde duas equipes jogam por nada. Os Colts foram péssimos perdendo para os Giants na semana passada. Jacksonville venceu os Titãs, mas é um grande negócio. Quando dois times ruins jogam sem nada em jogo, escolha o time da casa. Os potros vencem.

Escolher: Colts 27, Jaguares 14

Domingo, 13h horário do leste dos EUA (CBS, Supremo+)

Os Bills vão descansar aqui para se prepararem para os playoffs. Os Patriots jogaram duro contra os Bills há duas semanas, então o que dizer que desta vez eles não jogarão ainda melhor com seus reservas? Espere que Drake Maye tenha um bom dia quando vencer a chave do time principal dos Patriots.

Escolher: Patriotas 24, Contas 23

Domingo, 16h25 horário do leste dos EUA (Fox, fubo teste gratuito)

Os 49ers provavelmente não terão Brock Purdy, o que é um grande problema. Isso significa que Josh Dobbs será titular. Os Cardinals jogaram duro contra os Rams na semana passada, em uma derrota fora de casa, e acho que eles jogarão bem aqui. Sem Purdy, os Cardinals o levam.

Escolher: Cardeais 24, 49ers 20

Domingo, 16h25 horário do leste dos EUA (CBS, Supremo+)

Os Chiefs estarão descansados, então isso não importa, pois eles estão como cabeça-de-chave. Mas os Broncos precisam dele para chegar aos playoffs. Isso é pressão. Os Chiefs ainda têm muitos bons jogadores e Carson Wentz é capaz como zagueiro. Eles o mantêm por perto.

Escolher: Broncos 20, Chefes 17

Domingo, 16h25 horário do leste dos EUA (Fox, fubo teste gratuito)

Os Rams conquistaram a divisão, então isso só pode influenciar a classificação. Porém, parece que vocês vão descansar. Parece que Jimmy Garoppolo começará no Rams como quarterback. Os Seahawks entraram em colapso na reta final. Mas acho que eles jogam bem aqui, já que os Rams estão de olho nos playoffs. Os Seahawks aceitam.

Escolher: Seahawks 23, Carneros 17

Domingo, 16h25 horário do leste dos EUA (CBS, Supremo+)

Os Raiders já desperdiçaram sua vaga no draft, mas estão jogando em vão. Eles estarão atentos aos feriados. Os Chargers e Harbaugh não jogarão muito, especialmente se os Steelers vencerem no sábado à noite, mas espero que joguem para vencer aqui. Procure os Chargers para levá-lo.

Escolher: Carregadores 29, Raiders 16

Domingo, 16h25 horário do leste dos EUA (Fox, fubo teste gratuito)

Os Dolphins precisam deste jogo para ter alguma chance de chegar aos playoffs, mas podem ficar sem Tua Tagovailoa. Este também é o segundo jogo consecutivo fora de casa, o que não é fácil. Parece que os Jets fizeram tudo, mas talvez mais um jogo em casa contra o rival lhes permita jogar. Eu acho que eles vão. Os Jets vencem.

Escolher: Jatos 23, Golfinhos 20

Domingo, 20h20 horário do leste dos EUA (NBC, fubo teste gratuito)

Este é o jogo da semana, o vencedor fica com o primeiro lugar na NFC. Ambas as equipes podem marcar… muito. A diferença é que os Vikings têm uma defesa um pouco melhor. Mas o campo da casa estará em jogo aqui e fará a diferença. Acho que os Vikings estão perto, mas os Leões vão vencer.

Escolher: Leões 34, Vikings 33