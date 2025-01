Escolhas do estado de Michigan x Illinois, distribuição, probabilidades de jogos de basquete, onde assistir, canal de TV, transmissão ao vivo

O número 12 do estado de Michigan recebe o número 19 de Illinois na CBS em um confronto de domingo entre dois dos principais candidatos à vitória no Big Ten. O Michigan State entrou no fim de semana como o único time da conferência que ainda não perdeu no jogo do Big Ten, enquanto o Illinois não está muito atrás na classificação com uma marca de 5-2.

Depois de perder seu primeiro jogo desde que o calendário mudou para 2025 para o USC no fim de semana passado, Illinois respondeu com uma vitória por 94-69 sobre o Indiana fora de casa. O Fighting Illini venceu seis dos últimos sete jogos, desde a derrota para o Tennessee em casa no mês passado.

O estado de Michigan entra no fim de semana com uma seqüência de 10 vitórias consecutivas. A última derrota dos Spartans foi contra o Memphis no Maui Invitational durante a semana de Ação de Graças. Desde então, o estado de Michigan obteve vitórias sobre a Carolina do Norte, Nebraska, estado de Ohio e, mais recentemente, estado de Penn.

Aqui está tudo o que você precisa saber antes do confronto do Michigan State contra o Illinois.

Como assistir Michigan State x Illinois ao vivo

Data: domingo, 19 de janeiro | Tempo: meio-dia horário do leste dos EUA

Localização: Centro Breslin – East Lansing, Michigan

TV: CBS | Transmissão ao vivo: CBSSports. com, Aplicativo CBS Sports (Livre)

Transmitindo em Paramount+ com Showtime (Experimente gratuitamente)

Previsões e escolhas do estado de Michigan x Illinois

Todas as probabilidades via consenso SportsLine

O estado de Michigan está se tornando um dos principais candidatos à vitória no Big Ten devido ao seu forte início na conferência. Illinois é um time diferente com o astro Kasparas Jakučionis na escalação. Jakučionis ficou afastado dos gramados durante a derrota do Illinois para o USC na semana passada, mas voltou contra o Indiana. Com Jakučionis saudável, Illinois consegue uma reviravolta contra o último time invicto do Big Ten. Escolha: Illinois +3,5

