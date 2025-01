Escolhas do Playoff da NFL de 2025 de Prisco: Backing Road Underdogs em jogos do campeonato NFC e AFC

Assim como os comandantes em Washington, estou ficando nervoso com o passar do tempo.

Fiz 3-0-1 com minhas escolhas contra o spread na semana passada e 3-1 com minhas escolhas diretas. Isso eleva meu recorde da temporada ATS para 132-143-7 e meu recorde da temporada consecutiva para 184-98-0.

Por que demorou tanto para virar?

Por um lado, gosto de escolher cães. E os cães não cobriram tanto na segunda metade da temporada. Eles fizeram isso no fim de semana. O único favorito que ele cobriu foi o Kansas City Chiefs com o nosso número, mas o último safety fez com que alguns torcedores do Texas se tornassem vencedores.

Então continuo com o plano. Estarei de volta aos cães neste fim de semana para os jogos do campeonato.

Domingo, 15h ET (Fox, transmitido em fubo)

Os Commanders são o time surpresa que resta entre os quatro finalistas. Eles chegaram aqui depois de derrotar os Leões mais bem colocados fora de casa na semana passada. Nesse jogo, o quarterback novato Jayden Daniels foi especial. Ele iluminou a defesa do Lions. Mas este é um desafio muito maior.

Os Eagles, que venceram os Rams na semana passada, pareciam fortes na reta final na defesa enquanto se adaptavam ao sistema Vic Fangio, que desafiará Daniels. Os Eagles jogam muito na zona, o que pode ser uma coisa boa, já que Daniels espalha a cobertura do homem contra uma blitz. Você será forçado a ser paciente aqui, o que colocará mais pressão em sua linha ofensiva. Eles têm que bloquear o tackle defensivo Jalen Carter, que é um destruidor de jogos.

O ataque da Filadélfia será mais uma vez liderado pelo running back Saquon Barkley. Ele correu para 2.000 jardas nesta temporada e conseguiu grandes números nos playoffs. Nos dois jogos contra os Commanders nesta temporada, Barkley teve 296 jardas corridas e quatro touchdowns nesses jogos. Eles não conseguiram detê-lo.

O quarterback dos Eagles, Jalen Hurts, foi afetado por uma lesão no joelho que sofreu na semana passada na vitória sobre o Rams, o que pode afetar sua capacidade de fazer leituras de zona. Isso poderia mudar a forma como Washington defende Barkley.

Este jogo será sobre Daniels e sua habilidade de fazer jogadas contra a defesa de Fangio. Será divertido assistir às jogadas de Kliff Kingsbury. Acho que Daniels joga bem. Na verdade, acho que os Comandantes vão surpreender. Daniels se tornará o primeiro quarterback novato a levar seu time a um Super Bowl.

Escolher: Comandantes 27, Águias 26

Domingo, 18h30 horário do leste dos EUA (CBS, transmitido em Supremo+)

É Patrick Mahomes contra Josh Allen. Os dois zagueiros já se enfrentaram três vezes nos playoffs e Mahomes venceu os três. Mas suas estatísticas são próximas, com Mahomes tendo oito touchdowns e nenhuma escolha contra sete e uma de Allen.

Os Chiefs venceram os Bills no início desta temporada, mas são essas falhas nos playoffs que pairam sobre este jogo para os Bills. Você passará a semana inteira ouvindo sobre “13 segundos” e Tyler Bass perdendo um field goal que empatou o jogo na derrota do ano passado. Como eles superam isso?

Esta equipe parece diferente dos anos anteriores. Ele está preparado para os playoffs. Eles não viram o jogo e Allen está jogando seu melhor futebol, mesmo que seus números não sejam tão atraentes.

Mahomes também não apresentou grandes números este ano, mas tem estado em alta ultimamente porque o ataque ficou mais saudável. São também os playoffs. Sabemos que ele vai passar a bola para Travis Kelce, que se destacou na semana passada.

Esse deve ser o ponto focal da defesa do Bill. Ambas as equipes querem correr a bola, o que será a chave deste jogo, mesmo que no papel pareça uma clássica batalha entre Mahomes e Allen.

Allen é o melhor dos dois com as pernas, o que dá alguma vantagem ao Bills. Mas Mahomes pode se mover quando necessário.

Os Chiefs têm uma grande vantagem jogando em casa e também têm a vantagem psicológica dos playoffs. Isso geralmente importa. Mas, como eu disse, esse time do Bills é diferente. Allen é diferente.

Chegou a sua hora. Os Bills não precisarão mais ouvir falar de “13 segundos” quando Allen levar este grupo ao topo. Super Bowl.

Escolher: Contas 24, Chefes 23